ВОЗ не объявила ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае

Алматы. 24 января. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС.

«Я не объявляю сегодня режим чрезвычайной ситуации, вызывающей международную обеспокоенность», — заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам двухдневного экстренного заседания комитета по ЧС, при этом пояснив, что пока еще этого не требуется.

По его словам, «это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать».

Он отметил, что вспышка новой пневмонии «представляет очень высокий риск для Китая и высокий риск для региона и мира».

ВОЗ в курсе того, что есть случаи передачи 2019-nCoV от человека к человеку, «однако, как представляется, они ограничены семейными группами и работниками здравоохранения, осуществляющими лечение инфицированных пациентов».

На настоящий момент, как констатировал Гебрейесус, нет свидетельств передачи коронавируса от человека к человеку вне пределов Китая.

Глава ВОЗ отметил, что на настоящий момент организация не рекомендует вводить какие-либо «более широкие ограничения на поездки и торговлю» с Китаем. Он, однако, рекомендует проводить скрининговые мероприятия в аэропортах как часть противовирусных мер.

По мнению ВОЗ, все страны должны предпринять шаги для выявления случаев пневмонии нового типа, в том числе в лечебных учреждениях. В связи с этим гендиректор напомнил «о нескольких простых вещах для защиты себя и других – необходимости мыть руки и прикрывать рот и нос при чихании».

Вместе с тем он не скрывал, что в отношении новой пневмонии «многое еще остается неясным». В частности, остается неизвестным источник коронавируса и то, насколько легко он распространяется. ВОЗ работает вместе с партнерами в Китае и других странах региона, стремясь заполнить эти пробелы «как можно быстрее».

Гендиректор считает вероятным, что новые случаи заболевания будут выявлены «в других районах Китая и других странах».

Он напомнил, что власти КНР «приняли меры, которые они считают надлежащими, для сдерживания распространения коронавируса в городе Ухане и других городах».

Также глава ВОЗ поблагодарил правительство КНР «за сотрудничество и транспарентность» и напомнил, что была быстро определена генетическая последовательность нового коронавируса и Пекин оперативно поделился этой информацией с ВОЗ и мировым сообществом.

Ранее объявлять режим ЧС не рекомендовал профильный комитет ВОЗ.

«Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ – сейчас пока еще не время», — сказал на брифинге в Женеве по итогам двухдневного заседания комитета его председатель Дидье Уссэн.

Комитет по ЧС рекомендовал Китаю предоставлять больше информации о мерах по снижению риска распространения коронавируса и предпринять дополнительные усилия по выявлению новых случаев заболевания в стране, продолжать сотрудничество с ВОЗ и предоставлять сведения обо всех случаях болезни, продолжать скрининговые мероприятия в аэропортах.

Как отмечается, режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Сейчас зарегистрированы более 600 заболевших в нескольких странах и 17 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии.