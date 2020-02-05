Секреты великой степи. Мракобесие элиты 05.02.2020 13:00 Лилия ИГЛИКОВА Интервью 125 0 Историк, культуролог Арман Нурмуханбетов о чёрной магии на службе у власти и церкви Похожие материалы: Население копирует поведение, а не риторику элиты Главред «Медиазоны»: Мы будем следить за основными судебными процессами в Центральной Азии Митинг автомобилистов состоялся в Уральске Лукашенко назвал странным запрет России покупать Беларуси казахстанскую нефть Канат Тасибеков: У казахов о краже невест не могло быть и речи