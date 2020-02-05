Война Миров. «Сделка века» по Палестине не обречена на успех

Дональд Трамп переоценивает продажность и боязливость арабов

Чрезмерная тяга к пафосу – характерная черта Дональда Трампа. Поэтому название документа, предложенного арабам и евреям – «Мир во имя процветания» – совершенно в его стиле. В отличие от планов предыдущих администраций Белого дома, «сделка века по Палестине», содержащая 180 страниц и 23 раздела, четко привязана к карте, благодаря чему по любому объекту можно говорить и торговаться предметно. Арабский мир сделку отверг быстро, но не так дружно и резко, как это бывало в XX веке. Все указывает на то, что в Вашингтоне были готовы к подобному развитию событий. Отсюда и предложение к палестинцам подумать четыре года (похоже, г-н Трамп твердо уверен в своем переизбрании на новый срок). Вероятно, хозяин Овального кабинета верит в продажность и боязливость арабских лидеров, но ведь есть еще и арабская улица.

До того, как 1 февраля Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла «сделку века» по Палестине, реакция арабских столиц была не совсем однозначной. На первоначальном этапе получилось, что позицию Палестины в полном объеме поддержал только Иран, который арабским государством не является. После этого и арабские лидеры заняли более консолидированную линию, однако геополитический «осадочек» уже остался и трещины в общих рядах обозначились.

Все годы нахождения Дональда Трампа в Белом доме свидетельствуют о полной и безоговорочной поддержке Израиля. Он ему и Иерусалим «отдал», и Голанские высоты признал территорией еврейского государства. Однако игра в одни ворота слабо способствует решению одного из самых острых и кровоточащих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Теперь, по мнению президента США, им сделано заманчивое предложение палестинской стороне.

Государство Палестина – одно из самых сложных образований на планете. Большинство стран-членов ООН его признали и с палестинским паспортом обеспечен безвизовый въезд в 36 государств. С израильским паспортом без наличия визы можно посетить 144 страны. Соотношение 36:144 примерно описывает общую весовую категорию Палестины и Израиля на международной арене и их коридоры возможностей. Если исходить из подобных параметров, то «сделка века» президента Трампа предлагает зафиксировать все эти вещи в договорно-правовой форме.

Детали плана Дональда Трампа не делают Палестину менее эфемерным государством, чем оно является сейчас. Например, после подписания израильско-палестинского мирного соглашения государство Израиль в вопросе безопасности будет поддерживать ответственность за Палестинское государство (включая безопасность всех международных переездов по территории Палестинского государства). Сама Палестина должна быть полностью демилитаризованной (кроме легкого стрелкового оружия для поддержания порядка внутри своих территорий), ей будет запрещено заключать военные, разведывательные соглашения или соглашения в сфере безопасности с любым государством или организацией, которые Тель-Авив рассматривает отрицательно с точки зрения своей безопасности.

Внешнюю торговлю новой Палестине разрешат, но все морские территориальные воды останутся под суверенитетом Израиля. Израильский флот будет иметь право на блокаду ввоза запрещенного оружия и материалов в палестинское государство (включая сектор Газа). Государство Палестина не будет иметь пограничного соприкосновения с Иорданией (по сути те же палестинцы), поскольку это противоречит интересам безопасности Израиля.

Много двусмысленности в статусе Иерусалима. С одной стороны «сделка века» называет его единой и неделимой столицей Израиля, а с другой предполагает организацию столицы Палестины (со всеми положенными центральными органами власти) в Восточном Иерусалиме. Данный город является святыней не только для иудеев и мусульман, но и для христиан, находится под особым присмотром ООН и достичь здесь взаимоприемлемый компромисс к выгоде и удовольствию всех заинтересованных сторон вряд ли возможно в принципе. Однако план Трампа даже на понижение градуса напряженности в иерусалимском вопросе пока не играет.

Вне фокуса новостных агентств осталась «новая культурная политика», которая будет вменена палестинскому государству. От палестинцев требуют положить конец прославлению насилия, терроризма и мученичества, запретить враждебную Израилю и израильтянам пропаганду. Должны быть пересмотрены учебники, школьные и образовательные программы, другие информационные материалы на предмет создаваемых ими препятствий на пути израильско-палестинского мирного соглашения. В плане предлагается создать «совместную комиссию по толерантности».

Новая культурная политика – это в стратегическом плане куда более далекая и глубокая вещь, чем четыре года, которые Дональд Трамп дает палестинцам на раздумье. В Казахстане вменяемая система образования была уничтожена за 28 лет, пусть при осуществлении школьных реформ ставились иные цели и задачи, чем в случае с Палестиной. Здесь важно то, что при игре в долгую, если задумка с новой культурной политикой получится в заявленном виде, сознание новых поколений палестинцев можно будет в значительной степени скорректировать и переформатировать.

Действующие руководители Палестины категорически против «сделки века», поскольку им по ее итогам ничего хорошего не светит. Однако мы снова возвращаемся к примеру ситуации с образованием в Казахстане. Населению республики разрушенный социальный институт в виде системы образования даром не нужен, но раз все это было проведено в жизнь, значит кто-то свой интерес получил. Теоретически можно финансово (или другими активами) заинтересовать тех в Палестине, кто готов следовать плану Трампа в его базовых установках. Кнут в дополнение к прянику предложенный проект совсем не прячет (например, новое строительство в еврейских поселениях на западном берегу реки Иордан).

Глава Палестины Махмуд Аббас не только отверг «сделку века», но и заявил о разрыве всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Однако г-н Аббас – это представитель старшего поколения арабских лидеров, которые имеют опыт работы еще со структурами СССР. План президента Трампа нацелен на новые генерации арабских руководителей, вроде наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Когда Дональд Трамп говорит о $50 млрд, которые Палестина в случае следования «сделке века» получит в течение десяти лет, то речь идет не о деньгах Вашингтона. Действующий хозяин Белого дома все годы правления только тем и занимается, что пытается вытрясти дополнительные ассигнования даже из ближайших союзников на американские товары (включая военные) и услуги. Платить будут нефтяные монархии Аравийского полуострова и Персидского залива. Нет сомнения, что с данной группой государств эмиссары от госдепартамента уже работают плотно и системно. Нефтяные монархии боятся как военной мощи США, таки и боевых возможностей Ирана, но ситуация с Палестиной – очень опасный вопрос, чтобы аравийские лидеры могла сказать плану Трампа «да» публично и первыми. В таком раскладе клеймо предателей будет обеспечено мгновенно, как в свое время для Египта за Кэмп-Девидские соглашения.

У «сделки века» объективно есть «мертвые зоны», с которыми ни Вашингтон, ни Тель-Авив ничего сделать не могут. Например, сейчас звездный час у Ирана, который в сложившемся раскладе превратился в знаменосца исламского мира и последовательного защитника Палестинского государства и палестинцев. Турции при ее новом политическом векторе беспроблемный Израиль тоже не нужен, поскольку он и так слишком мощный игрок в юго-восточной части Средиземноморья. Есть еще статус Иерусалима, который Анкара в редакции президента Трампа принять не может как мусульманское государство. Россия занимает выжидательную позицию. Пока для Москвы никаких бонусов от плана Дональда Трампа не озвучено – она никакого восторга не проявляет.

Из сегодняшнего дня сложно оценить перспективы «сделки века». Если у президента Трампа есть политическая и иная воля следовать своему плану и добиваться его реализации, тогда будет мощный импульс (разновекторный) в масштабе Большого Ближнего Востока и даже шире. Но если задача 180 страниц текста и приложенных карт создать медийный ажиотаж, то дело уже сделано и застарелая геополитическая рана продолжит болеть в прежнем режиме с периодическими обострениями.

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