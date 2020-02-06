Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг на большей части территории Казахстана, на юге – без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет находиться в ложбине Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, лишь в южной половине – погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в северной и восточной части с метелевыми явлениями», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью осадки. Гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем и ночью -1-3, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью +1+3.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем и ночью -3+2, днем с дальнейшим понижением.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -5-10.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -3-8.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -5-10.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем и ночью -1-6.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем в Мугалжарском районе местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -1-6.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью 0-5.

В Мангистауской области без осадков, местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +8+13, ночью +1+6.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Туркестанской области ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Алматинской области без осадков, ночью местами ожидается туман. Днем +4+9, ночью -3+2.

«В ближайшие сутки на реках запада, юго-востока республики, а также на реке Сырдарья ниже ГП Жосалы ожидаются ослабления ледовых явлений, образование зажоров льда и подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.