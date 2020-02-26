В Bek Air дополнительно выявлено множество других существенных нарушений и недостатков

Алматы. 26 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В авиакомпании «Bek Air» дополнительно выявлено множество других существенных нарушений и недостатков, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«По итогам проверки дополнительно выявлено множество других существенных нарушений и недостатков, которые являются основанием для приостановления действия сертификатов авиакомпании. Это сокрытие авиационного инцидента, использование поддельных сертификатов об обучении пилотов для получения допуска на тип воздушного судна, составление фиктивных документов о выполнении технического обслуживания самолетов и другие нарушения», — говорится в сообщении «Об итогах внеплановой проверки АО «Bek Air» в среду.

По данным ведомства, авиакомпания не указала реальную причину авиационного инцидента, произошедшего 25 декабря 2019 года с воздушным судном Fokker-100 UP-F1017.

«После вылета с международного аэропорта Нур-Султана по направлению города Шымкент командир судна обнаружил отказ гидросистемы №1 в связи с полным вытеканием гидрожидкости, что приводит к отказу выпуска закрылок, управлением передней стойки шасси, руля высоты, элеронов, реверсов и других оборудований в полете. Несмотря на критическую ситуацию, командир судна продолжил полет, используя аварийную гидросистему №2, и после приземления в аэропорту города Шымкент диспетчеру управления воздушным движениям сообщил недостоверную информацию как отказ управления передней стойки шасси», — следует из сообщения.

Также в КГА сообщили, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов.

«При проверке выяснилось, что на момент проведения занятий и сдачи тестирования по предмету они находились на полётном задании в других регионах страны», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным КГА, «выявлены факты подделки двумя пилотами авиакомпании сертификатов переобучения на тип воздушного судна Fokker 70/100».

«При обучении в учебном центре Латвии они не смогли сдать практический экзамен, в связи с чем им выдали лишь сертификат о прослушивании курса, который не дает им право получить допуск на управление указанным типом судна. Для получения соответствующей отметки о допуске в лицензии пилота они предоставили в уполномоченный орган фиктивный сертификат об успешном завершении курса. Учебный центр подтвердил факт фальсификации сертификатов», — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время, как отметили в ведомстве, «решается вопрос об отзыве свидетельства авиационного персонала».

«АО «Bek Air» не имеет действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей – Rolls Royce. К тому же в нарушение руководства по инженерным процедурам эксплуатационные данные авиационных двигателей не отправлялись заводу-изготовителю для их обработки, также они не обрабатывались АО «Bek Air» самостоятельно. Таким образом, авиакомпания не проводила мониторинг состояния авиационных двигателей, соответственно не владела информацией об их надежности и рисках отказа в полете», — следует из сообщения.

По данным КГА, «авиакомпания самостоятельно без утверждения уполномоченным органом присваивала инженерам категории допуска, а также инженерам, не имеющим соответствующего допуска, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на воздух судах».

«Выявлен факт фиктивного составления документа о техническом обслуживании самолета Fokker-100 UP-F1014 двумя инженерами авиакомпании в аэропорту города Алматы. На день выполнения этих работ борт выполнял полеты на территории Афганистана», — сообщили в ведомстве.

В КГА отметили, что «результаты внеплановой проверки деятельности АО «Bek Air» Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию».

«Авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Авиационная администрация Казахстана завершила внеплановую проверку авиакомпании «Bek Air».

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

28 декабря 2019 года стало известно, что действие сертификата эксплуатанта АО «Bek Air», выданное АО «Авиационная администрация Казахстана» 12 ноября, приостановлено на неопределенный срок.

17 февраля 2020 года сообщалось, что пилоты, проводники и инженеры авиакомпании «Bek Air» обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой оказать содействие в возобновлении сертификата эксплуатанта.

В этот же день АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) обещало предоставить результаты проверки авиакомпании «Bek Air» до 27 февраля.

18 февраля генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс он сообщил, что сертификация Bek Air в 2019 году была выполнена некорректно и в неполном объеме. Также он заявил, что у авиакомпании есть возможность исправиться и в течение шести месяцев доказать устранение несоответствий.