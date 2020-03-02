Казахстан состоялся как пародия на ОАЭ

Все небоскребы Нур-Султана – один квартал Дубая

Властям Казахстана нужно срочно ограничивать выезд своих граждан в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ). Причина элементарная: одного дня пребывания достаточно, чтобы любые информационные вборосы на тему «Казахстан – вторые Эмираты» вызывали хохот. В последнее время в качестве модели для подражания Республике Казахстан все чаще навязывают Сингапур (площадь 725 кв. км, у Казахстана – 2724902), но поскольку ОАЭ в качестве маяка фигурировали достаточно долго, многие к такой системе координат привыкли, а потому невольно сравнивают. Сравнения пугают.

Все небоскребы Нур-Султана помещаются в один квартал Дубая или Абу-Даби. Качество строительства при этом невозможно даже сравнивать. Пожалуй, единственное, где казахстанская сторона конкурентоспособна – это в сметах за строительство обычных столичных административных зданий с эмиратовскими гигантами. Дороги – отдельная составляющая культурного шока при сравнении «первых» и «вторых» эмиратов. Трассы под аравийским солнцем широченные, ровные, без вмятин от большегрузных фур и чего-либо подобного. На развязках все понятно.

Нурсултан Назарбаев бывал в разных эмиратах ОАЭ и обычно возвращался в приподнятом настроении. Предлагал перенимать опыт и модель, но без какой-либо четкой государственной программы вроде «Дорожная карта трансформации РК в ОАЭ». На этой почве каждый видел в эмиратах те вещи, которые хотел бы перенести в Казахстан. Для одних на первом месте были роскошный автомобильный ряд и пироги с земляникой, для других привилегированное положение местных арабов по отношению ко всем остальным группам населения.

ОАЭ на самом деле являлись сборной солянкой в голове и картине мира поддавшихся их обаянию казахстанцев. Поэтому в общую кучу валили и крупные суммы на персональные счета новорожденным гражданам как в Кувейте, и отсутствие налогов как в Омане… Для кого-то главным мерилом успеха было многоженство, кто-то радовался тому, что у ислама есть сверкающая изобилием витрина.

В период расцвета назарбаевского капитализма – 2001 – 2007 гг. – сказки про Вторые Эмираты не вызывали особого раздражения у населения. Нефтедоллары в страну лились рекой и многим казалось, что сколько бы из нее власть имущие ни черпали напрямую или завуалировано, покупая для городских коммунальных служб мусороуборочные машины по цене «Феррари», все равно прогресс в благосостоянии основной массы населения неизбежен, как крах мирового империализма. На сетования части экспертов из-за развала всевозможных производств, включая базовые, провластные экспертные круги успокаивали, что все нужное купим, а потому поводов для беспокойства нет.

В тот момент, когда цена квадратного метра в новостройках Алматы обошла квадратный метр элитной недвижимости на насыпных островах ОАЭ, даже скептически настроенные граждане стали подумывать о могуществе нефтедолларов, которые и ущерб от вороватых чиновников способны сглаживать. Все рухнуло, как обычно, неожиданно.

Примечательно, что после девальвации тенге – 2015 официальная пропаганда тему Вторых Эмиратов свернула вообще, но спонтанно-массовые идеологические установки настолько глубоко въелись, что приезжающие их Дубая, Шарджи или Абу-Даби отмечают, что в ОАЭ ЛРТ работает, а в Нур-Султане только поглощает деньги. Все обращают внимание на ровно лежащую тротуарную плитку, отсутствие отвалившихся кусков алюкобонда, неискрошенные под ногами ступеньки и прочие вещи, столь характерные для несостоявшихся Вторых Эмиратов.

Учитывая ландшафт, в который помещен Алматы, меккой для отдыха должен быть именно этот город. Однако алматинцы от смога в мегаполисе и мусора в горах двигают в ОАЭ. Кроме торговых центров многие и рассказать-то ничего про отдых в Эмиратах не могут, но все равно в бешеном восторге от комфорта, сервиса, качества кухни. Даже аэропорты вызывают устойчивое восхищение у неизбалованных приятными воздушными гаванями казахстанцев.

Зато как пародия на ОАЭ Казахстан состоялся полностью. Там и здесь основа почти всего – нефтедоллары, в «первых» и «вторых» Эмиратах трепетно относятся к понтам, но процессы протекают иначе и результаты из-за качества государственного управления получаются диаметрально противоположные.

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