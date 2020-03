Казахстану и его соседям по региону предлагаются альтернативы, предполагающие их присоединение к двум масштабным проектам

Издание Atlantic Council опубликовало статью профессионального дипломата Мэтью Брайзы, экс-куратора Госдепа США по Грузии и бывшего американского посла в Азербайджане, под названием «The Greater Caspian region: A new Silk Road, with or without a new belt» — «Большой Каспийский регион: новый Шелковый путь, с новым поясом или без него».

В ней говорится так: «Такое видение коридора экономического сотрудничества из Центральной Азии в Европу через Каспийское море не внове. Я провел более половины своей двадцатитрехлетней дипломатической карьеры, участвуя в усилиях американского правительства, направленных на создание сети нефтяных и газовых трубопроводов от Каспия до Черного и Средиземного моря.

При этом мне приходилось работать вместе с Азербайджаном, Грузией и Турцией, а также с BP, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР) и другими нефтяными компаниями.

Москва, начиная с середины 1990-х годов, доказывает свою способность в плане недопущения реализации ключевого проекта, активно поддерживаемого Вашингтоном и Анкарой. Речь идет о Транскаспийском трубопроводе (ТКТ), предназначенном для доставки природного газа из Туркменистана в Азербайджан. Кремль использует как надуманные экологические и правовые аргументы, так и грубое — с элементами запугивания — подталкивание туркменских лидеров к выступлению против ТКТ.

Поэтому планы по прокладке такой трубопроводной системы не сходили со стратегических чертежных досок в течение двадцати с лишним лет. Однако теперь, возможно, зародиться новая надежда, связанная с этим проектом.

Совсем недавно, в ходе своих совершенных в начале февраля визитов в Казахстан и Узбекистан госсекретарь США Майк Помпео особо отметил наличие у Соединенных Штатов желания помочь странам Центральной Азии разработать альтернативы Инициативе «Пояс и Путь», продвигаемой Китаем, и Евразийскому экономическому союзу, созданному Россией в виде проектов межрегионального экономического сотрудничества. ТКТ может явиться одной из таких альтернатив».

Итак, Казахстану и его соседям по региону предлагаются альтернативы, предполагающие их присоединение к двум масштабным проектам. Вот их названия: Большая Центральная Азия и Большой Каспийский регион.

О том, что собой представляет первая из них, мы уже неоднократно говорили. Так что обратим же сейчас внимание на вторую. Сразу надо сказать: она направлена против интересов России. Отсюда возникает вопрос: как же она могла бы отреагировать в случае прокладки Казахстаном Транскаспийского трубопровода, призванного обеспечивать дополнительными объемами экспортного сырья нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, введенный в эксплуатацию еще в 2005 году и до сих пор не вышедший на проектную мощность?! Ответ очевиден: Москва наверняка сделает все, чтобы этого не допустить, и может пойти на самые радикальные меры. Подобное уже было. Так что пример для ссылки есть. Вот газетные заголовки от 2008 года, говорящие о том, к чему привела предыдущая попытка реализации такого проекта: Energy Tribune (Техас, США): «Поскребите российско-грузинскую войну, и вы обнаружите нефтяные и газовые трубопроводы» — «Scratch Russia Georgia War and You Find Oil and Gas Pipelines»; Vancouver Sun (Канада): «Кризис на Кавказе: в конце концов, все это связано с нефтью» — «Crisis in the Caucasus: Ultimately, it is all about oil».

12 лет назад в январе в Казахстане активно обсуждался вопрос прокладки трубопровода вдоль северо-восточного побережья Каспия в рамках проекта Транскаспийской системы транспортировки нефти. Тогда по БТД ожидалась прокачка 23 миллионов тонн казахстанской нефти, а в дальнейшем планировалось увеличение ее объемов до 35 миллионов тонн, затем, возможно, до 56 миллионов тонн.

Сейчас мы знаем, что такие планы остались планами. Почему? Да потому что в том же году разразилась российско-грузинская война. Неужели кому-то хочется повторения пройденного?!

***

