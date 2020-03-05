Алматы. 5 марта. КазТАГ — Все школы и университеты закрывают в Италии из-за коронавируса, сообщает Русская служба BBC.

«Власти Италии подтвердили закрытие всех школ и университетов до середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. (…) В Италии больше всего заболевших вирусной пневмонией Covid-19 из всех европейских стран: по данным на вечер среды, 2706 человек. За последние сутки от инфекции, вызванной коронавирусом, скончались 28 больных. Всего в Италии от инфекции умерло 107 человек», — говорится в сообщении.

Ожидается, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте вскоре объявит о других дополнительных мерах борьбы со вспышкой, в частности, итальянские власти рассматривают возможность расширения зоны карантина под городом Бергамо, неподалеку от Милана.

«Новые ограничения, которые рассматривает кабинет министров, распространятся на всю территорию страны и будут действовать 30 дней. Людям могут запретить рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече на улице. Возможно, будет также запрещено приближаться к прохожим в общественных местах ближе, чем на один метр», — следует из сообщения.

Как ожидается, конференции, бизнес-встречи будут отложены, а спортивные мероприятия – особенно футбольные матчи – состоятся, но без зрителей на стадионе.

«Пожилых людей старше 75 лет правительство будет убедительно просить не выходить из дома, но ограничения могут коснуться и людей от 65 лет, если у них проблемы со здоровьем», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Израиль вводит новые ограничения на въезд из пяти европейских стран – Франции, Германии, Испании, Австрии и Швейцарии. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, все прибывающие из этих стран лица должны будут доказать при въезде в Израиль, что могут пройти процедуру самоизоляции.

Израиль также требует от своих граждан, прибывающих из этих стран, проходить карантин у себя дома в течение 14 суток.

Вместе с тем сообщается, что распространение коронавируса может привести к дефициту базовых медикаментов – это связано с тем, что Индия – крупнейший в мире производитель и поставщик дженериков – объявила о значительном снижении экспорта лекарств.

«Введенные Индией ограничения в поставках на мировой рынок коснутся 26 дженериков (активных веществ, входящих в состав различных препаратов), а также готовых лекарств на их основе, в частности, парацетамола – одного из самых распространенных в мире жаропонижающих и обезболивающих средств. В список также вошли несколько видов антибиотиков, таких как тинидазол и эритромицин, гормон прогестерон и витамин В12», — следует из сообщения.

Как поясняется, при производстве лекарств Индия на 70% зависит от компонентов, производимых в Китае, где в настоящий момент из-за коронавируса закрылся целый ряд фармацевтических заводов.

Власти Индии отмечают, что запасов готовых препаратов хватит на три месяца поставок в прежних объемах, поэтому причин для паники пока нет. Однако экономисты Оксфордского университета предупреждают, что ограничение экспорта неизбежно приведет к подорожанию базовых лекарств.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) заявил о намерении поддержать целый ряд стран в борьбе с распространением Covid-19. Первый транш выделяемых средств составит $12 млрд.

В заявлении банка говорится, что эти средства призваны обеспечить более эффективную первичную медико-санитарную помощь, помочь обучению медиков и полноценному лечению пациентов из бедных семей.

«Обычно все программы, предлагаемые ВБ, являются кредитными, но в данном случае самые бедные страны получат помощь в виде грантов. Членами Всемирного банка являются 189 государств», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 93 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.