Афганистан вступает в новую пору. Какой она окажется?!

Население опасается последствий соглашения, заключенного между американцами и талибами

Издание Афганистан.Ру опубликовало переданную из Кабула статью под названием «Процесс амнистии заключенных-талибов в соответствии с указом Ашрафа Гани до сих пор не был начат».

В ней говорится так: «Правительство Афганистана работает над формированием списка заключённых-талибов для амнистии, сообщил накануне официальный представитель Совета национальной безопасности Джавид Файсал.

Как уже сообщал «Афганистан.Ру», вскоре после инаугурации президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани издал указ о предоставлении свободы 5 тысячам талибам, отбывающим заключение в тюрьмах страны».

Издание Inter Press Service опубликовало переданный из Женевы материал под названием «Polycephaly in Afghanistan: Failure of the US or Curse of History» — «Полицефалия (феномен наличия более чем одной головы) в Афганистане: провал США или проклятие истории».

В нем излагается следующее: «В ходе афганской войны против Советского Союза (1980-88 г.г.) основные усилия Запада были направлены на то, чтобы поставить на колени коммунистического гиганта посредством «обтягивания сталинской империи безжалостным исламским поясом». «Джихадисты» со всего мира были рекрутированы на войну с «силой зла» в Афганистане.

Западная поддержка главным образом принесла пользу экстремистским моджахедским движениям. Мало было беспокойства касательно последствий подобного рода нерасчетливой политики. В то время, как людей типа Усамы бен Ладена побуждали посредством предоставления им современного оружия и денег присоединиться к «борцам за свободу» в Афганистане, никакие меры не принимались против практики экстремистской идеологической обработки и обучения тысяч молодых афганцев в медресе, известных под названием «Талибан», могущественной военно-разведывательной службой Пакистана — ISI.

Несмотря на ненадлежащее применение шариатского права (большинство боевиков—талибов не отдают себе отчета в том, что собой представляют истинные принципы ислама), систематические нарушения прав человека, практики пыток и суммарных убийств, международное сообщество сохраняло молчание.

Не подтолкнула ли такая апатичность Аль-Каиду к задумке, подготовке и совершению атак 11 сентября? Такой вопрос остается без ответа.

Хотя целью США после событий 11 сентября 2001 года было «выкурить [террористов]», ни одна из таких ключевых фигур, как Усама бен Ладен, Айман аз-Завахири и мулла Омар, не была задержана. Основные пункты пересечения границы на юге и востоке Афганистана были оставлены открытыми, что дало им возможность перебраться в безопасные места в Пакистане.

Лишь небольшое количество террористов второй и главным образом третьей категории были задержаны и препровождены в лагерь ВМС США в Гуантанамо на Кубе.

В Афганистане Соединенные Штаты в основном полагались на коррумпированные, неумелые и неэффективные правительства, которые функционировали, основываясь на непотизме, трайбализме и соображениях личной выгоды. Принцип верховенства закона систематически нарушался группировками мафиози, которые пользовались защитой со стороны лидеров режима.

Сейчас в Афганистане имеются два объявленных президента. Не приведет ли это к беспрецедентному «столкновению титанов» и фактическому разделению страны по этническому признаку, способному привести к еще большему усугублению и без того трагической ситуации?

Уже давно люди в Афганистане утратили доверие к лозунгам, которые призывают к установлению демократии и верховенства закона, поскольку расхождение между словами и делами — как правительства, так и Запада — сделалось более чем очевидным.

Талибы могут заявлять о победе над международным сообществом и силами НАТО под руководством США. Наиболее серьезную обеспокоенность вызывает вероятный иммунитет и возможная политическая и финансовая помощь, которые могут быть предоставлены группировке, совершившей массовые убийства, военные преступления и геноцид.

Идея создания еще одного «правительства национального единства» с включением в него талибов крайне рискованна. Они могут даже претендовать на полную власть, как это сделали моджахеды порядка 28 лет назад. В таком случае давайте помолимся за то, чтобы на этот раз последствия были иными и благоприятными для народа Афганистана. Однако население опасается последствий соглашения, заключенного между американцами и талибами».

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.