В проведении языковой политики совершенным образом игнорируется одно важнейшее обстоятельство

Сайт Alashainasy.kz опубликовало мнение Тыныштыкбека Абдикакимулы касательно причин того, почему же казахский язык не стал полноценным государственным языком. Вот оно («Почему казахский язык не стал полноценным государственным — мнение», Total.kz): «Этих причин много. Закон не обязывает всех граждан Казахстана знать государственный язык. Русский язык по статусу приравнен к государственному. В Конституции не определен статус казахов как государствообразующей титульной нации и то, что диаспоры, проживающие в Казахстане, имеют свою историческую родину. Нет государственной идеологии, присущей унитарному государству. Ведется политика трехъязычия, которая внедрена незаконно и насильно. Многие представители власти — русскоязычные. Экзамен по казахскому языку не обязателен для выпускников школ и для абитуриентов вузов. Нет требования знания государственного языка для граждан, поступающих на госслужбу. СМИ не могут противостоять иностранной информационной экспансии».
При ознакомлении с этим мнением представителя казахского национально-патриотического сообщества мне вспомнился показанный в свое время по российскому телеканалу «Рен ТВ» в рамках информационной программы «Новости 24» репортаж его специального корреспондента из Казахстана. Речь там шла главным образом о казахском языке. Приводились разные высказывания относительно роли родной речи титульного этноса в сегодняшнем Казахстане. Запомнились два из них.
Первое — из уст представителя славянского движения «Лад». Он сказал, что русские в Казахстане испытывают большие трудности и что в Казахстане почти все чиновники являются казахами.
Второе – из уст руководителя Русского республиканского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова. Он рассказал о том, что с ним министерство культуры РК в столице официальную переписку ведет по-казахски, то есть посредством языка, на котором он не только не пишет, но и даже не говорит, так что ему приходится выходить из положения при помощи специально привлеченного для этого переводчика.
Мнения представителей казахского национально-патриотического сообщества и казахстанской русскоязычной общины относительно места и роли государственного языка в сегодняшнем Казахстане, как видите, кардинально разнятся. Каждая сторона при рассмотрении соответствующей языковой ситуации останавливает свой взгляд на том, что она хочет увидеть.
И их мнения, естественно, производят двойственное впечатление. А одновременно у стороннего наблюдателя при этом возникает смутное ощущение искусственности картин ситуации в том виде, какими их представили указанные стороны. Сразу скажу следующее: нет, я ничего не имею против того, чтобы казахский язык использовался именно как главное коммуникативное средство во всех сферах общественной и государственной жизни, более того, всегда выступал за то, чтобы как можно скорей создавались условия для реализации такой задачи. И сейчас выступаю.
Но в том-то как раз и дело, что таких условий так и не удосужились создать, а требования по использованию казахского языка в качестве единственного официального коммуникативного средства уже поставлены ребром даже перед такими учреждениями культуры, как театр имени М.Ю. Лермонтова, где вся основная работа должна вестись по-русски. Ибо их рабочим языком является русский язык.
А вот в правительстве, где, как и говорил представитель славянского движения «Лад», чиновники почти полностью состоят из казахов, все идущие на подпись премьер-министру постановления и вся рабочая документация продолжают составляться на русском языке. Да, их еще с советских времен принято параллельно переводить на казахский язык. То есть там практика остается, в общем-то, совершенно такой же, какой она была тогда, когда особого положения в Конституции и отдельного закона, устанавливающих государственный статус родной речи казахов в нашей республике еще не было, одним словом, в те времена, когда Казахстан не являлся независимым государством.
Глава правительства РК Аскар Мамин едва ли так уж далеко вперед ушел от того же руководителя русского театра имени М.Ю. Лермонтова в знании государственного языка страны, чьим премьер-министром он является. Устно он еще что-то по-казахски с акцентом и весьма неуверенной речью, которые напоминают говор иностранца первого года обучения, наверное, может сказать. Но совершенно ясно, что он по-казахски не только писать самостоятельного и достаточно серьезного содержания тексты, но и читать их с четким уяснением содержания не в состоянии. В подтверждение такого вывода можно сослаться вот на что. Аскар Мамин ранее был отнесен сайтом Abai.kz («Поручение Елбасы: о чем пишут казахские СМИ?») к разряду таких государственных деятелей, которые «по-казахски не понимают ни слова». Сейчас мы уже знаем, что такая характеристика притянута, так сказать, за уши и что премьер-министр РК не только понимает, но и говорит по-казахски. Но, повторимся, уровень его владения родной речью оставляет желать лучшего. Много лучшего.
То же самое можно сказать об уровне владения или, вернее, не владения государственным языком Казахстана многими крупными государственными деятелями и высокопоставленными чиновниками именно казахской национальности.
Поэтому нет, видимо, ничего удивительного в том, что по сию пору практически вся основная служебная переписка, скажем, министерства иностранных дел с зарубежными дипломатическими представительствами РК осуществляется по-русски, хотя принятый еще в 1997 году Закон «О языках» объявил казахский язык основным коммуникативным средством международных отношений Республики Казахстан. Она может дублироваться с переводом на казахский язык. Но разве это важно, если речь в данном случае идет о сущей формальности.
Одним словом, высшее государственное чиновничество страны, состоящее, по вышеупомянутому свидетельству представителя славянского движения «Лад», почти исключительно из казахов, продолжает так же, как и советское время, в качестве своего основного служебного коммуникативного средства использовать русский язык, передоверив корпусу переводчиков формальную реализацию обязательств по их деятельности в отношении государственного языка.
А между тем, продвижение требований по безальтернативному (без параллельного перевода на русский язык или без дублирования по-русски) переходу на казахский язык в официальных служебных отношениях давно достигло, получается, русских театров республики. То есть таких учреждений, где, в силу их специфики, весь основной персонал по непосредственной функциональной деятельности должен состоять не просто из русскоязычных людей, но именно из лиц русско-славянского и прочего европейского происхождения.
Странно все это, не правда ли?! Многие крупные государственные деятели и высокопоставленные чиновники из казахов по формальной национальной принадлежности себя, любимых, принуждать к неукоснительному исполнению обязательства работать по службе исключительно по-казахски не желают. А вот ввести в действие аналогичное требование в императивном порядке в отношении даже таких учреждений, где основной персонал главным образом состоит из русских, — это они давно успели сделать.
Получается же в результате, судя по всему, следующее. Власть имущая элита РК, уступая давлению казахского национально-патриотического сообщества, требующего внедрения государственного языка во все сферы жизни страны, вводит в действие все новые и новые требования по этой части в отношении русскоязычного сегмента общества. Но при этом сама она предпочитает продолжать использовать русскую речь в качестве своего практически безальтернативного рабочего языка.
Одним словом, в проведении языковой политики совершенным образом игнорируется одно важнейшее обстоятельство. То, что система государственного управления Республики Казахстан в целом ни в малейшей степени не готова к переходу на использование казахского языка в качестве своего единственного коммуникативного средства.
***
© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.