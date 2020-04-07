Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Дождь и мокрый снег ожидаются во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины Атлантического циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, по республике пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. Местами по республике ожидаются туман, гроза, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь. Ветер ночью южный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду, днем юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью +4+6.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 8-13, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +10+12.

В Жамбылской области осадков ожидается дождь, туман, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду, днем возможен град. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Туркестанской области дождь с грозой, пыльная буря, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Костанайской области дождь, местами туман, мокрый снег, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Днем 0+5, ночью 0+5.

В Алматинской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +6+11.

В Акмолинской области дождь, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, туман, возможен мокрый снег. Днем +4+9, ночью +1+6.

В Павлодарской области дождь с грозой, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Днем +18+23, ночью +2+7.

В Карагандинской области днем дождь с грозой, местами туман. Днем +10+15 (на юге +17+22), ночью +2+7 (на юге +10).

В Актюбинской области дождь. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области ожидается дождь, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Атырауской области ожидается дождь, ночью возможен мокрый снег. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Мангистауской области дождь, ветер 5-20, порывы до 25 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Кызылординской области дождь с грозой, пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанской области дождь, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

«В ближайшие трое суток на реках Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет продолжаться развитие весеннего половодья, ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейшие подъемы уровня воды, разливы и подтопления. На реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом повышенного температурного фона ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений и подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.