Издание National Interest Online опубликовало статью под названием It Would Be a Foreign Policy Faux Pas to Overlook Kazakhstan» — «Игнорирование Казахстана явилось бы внешнеполитической ошибкой».

В предисловии к ней говорится так: «Эта бывшая республика Советского Союза тактично продемонстрировала способность неизменно придерживаться многовекторного внешнеполитического курса в своих взаимосвязях с внешними субъектами в Евразии и, соответственно, может вести себя так же по отношению к Америке».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Хотя Нур-Султан и не является, возможно, такой точкой, которую вы легко могли бы найти на карте, географическое положение во многом недооцениваемой страны Казахстан поспособствовало ее значительному экономическому успеху в XXI веке. И оно же придает ей особую важность в качестве зоны потенциальной геополитической значимости для Запада в силу ее стратегического местоположения между Москвой и Пекином.

Являясь пятой крупнейшей страной в мире по территории и занимая ключевую позицию на маршрутах Нового шелкового пути и Транссибирской магистрали, Казахстан с момента обретения им государственной независимости обращает себе во благо такие факторы для того, чтобы стать процветающей страной. И он будет продолжать целеустремленно двигаться в будущее, следуя по пути экономического, социального и политического развития.

Таким образом, пока Китай и Россия все так же сохраняют контроль в Казахстане через экономические сферы влияния, его экономика будет по-прежнему пользоваться такой ситуацией, чтобы эти две страны не вступили в прямую конфронтацию друг с другом.

Следовательно, Соединенным Штатам следует рассматривать этот регион как зону стратегического интереса, в отношении которой требуется мобилизация усилий по привлечению инвестиций и укреплению дипломатических связей в целях сдерживания этих двух набирающих силу противников.

Хотя Казахстан является членом в Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества, он также интегрирован в такие западноевропейские международные организации, как Всемирная торговая организация, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация Объединенных Наций.

Эта страна является не только мостом между Пекином и Москвой, но и также потенциальным связующим звеном между Востоком и Западом. Казахстан тактично продемонстрировал способность неизменно придерживаться многовекторного внешнеполитического курса в своих взаимосвязях с внешними субъектами в Евразии и, соответственно, может вести себя так же по отношению к Америке».

С учетом его быстроразвивающейся экономики и стратегического расположения, было бы целесообразно и обоюдовыгодно Соединенным Штатам и Европе обращать больше внимания на эту страну».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В прошлом десятилетий западные политические аналитики и экономические эксперты дружно утверждали следующее: как только завершится так называемая миротворческая миссия стран-членов НАТО в Афганистане, США и их европейские союзники утратят интерес к Центральной Азии. Ибо этот регион в целом, за исключением только ее северо-западной, прикаспийской части, где расположены нефтегазовые месторождения, не располагает сколько-нибудь серьезными экономическими активами. Теперь, похоже, ситуация в плане ее восприятия на Западе кардинально изменилась. Такие же самые западные политические аналитики и экономические эксперты сейчас столь же дружно рекомендуют лидерам США и Западной Европы уделять как можно больше внимания Центральной Азии. И прежде всего – Казахстану.

P. S. : В вышеназванной статье утверждается, что Казахстан является пятой крупнейшей страной в мире по территории, тогда как она в действительности по этой части занимает девятое место. Также в ней не только ОБСЕ, но и ВТО и ООН характеризуются как западноевропейские международные организации. В формальном смысле два последних института должны считаться обще-международными структурами. Но правдой является и то, что США и Западная Европа явились инициаторами их создания и неизменно играют там роль первых скрипок.

