Критики, в числе коих находится Бьорн Олсен, профессор кафедры инфекционных заболеваний в Упсальском университете, обвиняют государство в том, что оно играет с человеческими жизнями

Издание Arab News опубликовало статью Кайсы Викстрем под названием «Sweden counts on individual behavior to win coronavirus fight. It’s a risky strategy» — «Швеция рассчитывает на индивидуальное ответственное поведение в плане достижения успеха в борьбе с коронавирусом. Это — рискованная стратегия».

В предисловии к ней говорится так: «В проводимой этой скандинавской страной политике по данному вопросу ставка в значительной мере делается на ответственное поведение, а не на введение ограничений в рамках общественной жизни. Власти поощряют занятие людей повседневными физическими упражнениями, школы остаются открытыми, а игровые площадки продолжают использоваться».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Французам запретили бег трусцой на свежем воздухе в дневное время. Британцам – принимать солнечные ванны. Немцам — собираться в группы из трех или более людей в общественных местах.

В ходе последних недель европейские демократии ограничили ряд личных свобод, пытаясь сдержать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19).

Все, кроме одной страны – Швеции. В столице крупнейшего по уровню экономического развития государства Скандинавии люди все еще могут свободно общаться. На самом деле им рекомендуется выходить на улицу хотя бы для занятия спортом на свежем воздухе. Так, в недавний солнечный день в стокгольмском парке King’s Garden было полно людей, делающих селфи.

Photo Credit: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se.

Школы остаются открытыми, а игровые площадки заняты. Стратегия Швеции (касательно коронавируса) в значительной мере базируется на рекомендациях, а не на юридически обязательных к соблюдению ограничениях. В Стокгольме сейчас тише, чем обычно, но он вовсе не выглядит городом-призраком.

«Я благодарна за то, что нас облекают доверием принимать на себя ответственность, а не помещают на карантин, как людей из Южной Европы», — сказала корреспонденту издания Arab News администратор на пенсии Гуннел Шегрен, которая при этом вместе с другом грелась под лучами полуденного солнца в парке.

И она добавила: «Мне представляется, что большинство людей ведет себя весьма ответственно».

По словам Шегрена, в ее тренажерном зале посетителей бывает мало, а дезинфекция оборудования проводится строго и тщательно.

Она продолжает питаться вне дома, но начала носить перчатки при поездке на автобусе или при посещении магазинов с целью покупки продуктов.

Йохан Гизеке, эпидемиолог, который сейчас консультирует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), говорит, что шведы сделают правильный выбор.

«Люди не глупы. Если вы пройдете мимо заведения Stureplan (популярный ночной клуб Стокгольма) в 9 часов субботним вечером, увидите, что оно напоминает место ядерной катастрофы», — сказал он корреспонденту издания Arab News.

«Такая ситуация получается не потому, что там находится полиция или есть опасность получить штраф или попасть в тюрьму. А потому, что люди понимают, что они должны оставаться дома», — добавил он.

Французская газета высмеяла восприятие Швецией себя как «королевство непобедимых викингов».

Президент США Дональд Трамп повысил градус критики, сказав: «Швеция это сделала, стадо, они это называют стадом. Швеция пострадает, очень, очень сильно».

Ларс Тредгорд, социальный историк, сказал, что отклонение в вопросе коронавируса вероятно объясняется особенностями конституции страны, шведской демографии и национальной психологии.

«В том, что другие могут рассматривать как путь к коллективному самоубийству, мы видим большой смысл», — сказал он.

Критики, в числе коих находится Бьорн Олсен, профессор кафедры инфекционных заболеваний в Упсальском университете, обвиняют государство в том, что оно играет с человеческими жизнями.

В интервью шведскому журналу Kvartal Олсен выразился так: «Недостаточно взывать к здравому смыслу людей и говорить, что мы все должны подумать, прежде чем предпринять ту или иную меру».

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