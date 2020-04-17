Риски затяжного карантина 17.04.2020 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 74 0 Политолог Максим Казначеев о неизведанности испытываемых Казахстаном вызовов Похожие материалы: Решение о продлении карантина в Казахстане будет зависеть от ситуации Какие сектора экономики не будут функционировать до конца карантина разъяснили в РК 1770 человек привлекли к адмответственности за нарушение карантина в Нур-Султане Штрафы и наказания за нарушение карантина, связанного с распространением COVID-19, в ТОП-10 стран мира с крупнейшей экономикой Еще неделя карантина и многие СМИ умрут