В настоящее время у Казахстана остается лишь только одна «точка надежды»

Издание Forbes опубликовало статью Кеннета Рапозы под названием «When Oil Is Down, And China Is Down, Kazakhstan Has Only One Bright Spot Left» — «В условиях, когда нефтяной рынок переживает спад, Китай переживает спад, у Казахстана остается лишь только одна «точка надежды».

В ней говорится так: «В течение, по меньшей мере, последних пяти лет центральноазиатское государство Казахстан, располагавшая уймой новых инвестиций, считалось лучшей из богатых сырьем стран на Великом Китайском шелковом пути.

Теперь глобальная пандемия, вероятно, несет в себе угрозу достижениям страны.

Глобальный рынок нефти и газа сталкивается с переизбытком предложения, какого прежде никогда не было.

Страна в марте ввела в действие такие же карантинные меры, какие применяются по всему миру. А в апреле они сделались еще более строгими. Пока что находящиеся в этой стране представители Запада говорят, что применяемая против COVID стратегия властей представляется действенной.

И все же правительство РК заявляет иностранным гражданам из США и Европы, которые хотят покинуть страну, о том, что авиакомпания Air Astana доставит их во Франкфурт 11 мая.

Эта дата представляется днем выезда находящихся в Казахстане экспатов (иностранцев) из страны. Выполнение международных рейсов в Алматы и Нур-Султан — два крупнейших города республики — было приостановлено.

Правительство РК имеет дело с беспрецедентным падением цен на нефть. 13 апреля министерство энергетики объявило, что Казахстан на двухмесячный период сократит добычу нефти на 390 тысяч баррелей в среднесуточном исчислении во исполнение условии соглашения ОПЕКв+. Лишь октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent достигают уровня $30 долларов за баррель.

Казахская нефтегазовая отрасль уже испытывала сложности. В прошлом году добыча казахстанской нефти была затруднена из-за проблем, связанных с техническим обслуживанием скважин. Затраты на добычу в Казахстане являются одними из самых высоких в регионе, при этом порог рентабельности (точка безубыточности) некоторых месторождений превышает уровень $30 за баррель.

Так что сейчас Казахстан так же, как и все остальные, пребывает в ожидании снижения своего ВВП (валового внутреннего продукта), а также роста безработицы и ослабления национальной валюты.

Что побуждает Казахстан обратить взор на одну из своих «точек надежды». Имеется в виду Astana International Finance Center (AIFC) — Международный финансовый центр «Астана» -МФЦА). Эта структура, сравниваемая с Эпкот-центром из-за аналогичного архитектурного дизайна, являлась любимым детищем бывшего президента Нурсултана Назарбаева и считается — как в самом Казахстане, так и за рубежом, — модерновым символом в стране; поддержанием мировых рынков капитала».

Сейчас в некотором роде повторяется такая ситуация, какая была в 1999 году. С той только разницей, что тогда цена на нефть поднялась до отметки $20 за баррель, а нынче она опустилась до этого уровня. Но, как бы то ни было, сейчас в ценовом отношении на нефтяном рынке сложилось положение, схожее с тем что было свыше двадцати лет назад. И при такой цене на нефть осенью 1999 года наш парламент утвердил государственный бюджет на 2000 год в объеме 300 миллиардов тенге. А вот в августе 2019 года на заседании правительства РК был утвержден проект республиканского бюджета на 2020 год с планируемыми расходами в объеме 12,7 триллиона тенге. Сейчас же вопрос заключается в следующем: насколько реальной при ныне складывающихся условиях представляется выполнимость такого бюджетного плана?!

