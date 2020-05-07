Президент РК Касым-Жомарт Токаев: Особенно важна проблема государственного языка

Слова очень хорошие, проникнутые неподдельной заботой о судьбе родной речи. Но вызовут ли они поворот вспять наблюдаемой сейчас тенденции в плане креолизации языка коренного населения республики - это другой вопрос

Издание «Город финансов” опубликовало статью под названием «Токаев: Национальная безопасность начинается с уважения языка».

В ней говорится так: «Для того, чтобы противостоять новым вызовам, необходимо, прежде всего, защищать национальные ценности. Если мы не сможем сохранить родной язык, традиции, национальное самосознание, мир и согласие в обществе, то будущее поколение не простит нас за это. Особенно важна проблема государственного языка.

Язык — основа нации, жизнь поколений. Язык народа — паспорт населения. Это нужно всегда помнить. Как известно, национальная безопасность начинается с уважения нашего языка», — сказал президент.

По его словам, именно это поможет государству укрепить свои позиции и заявить о себе на мировой арене. Основную ставку лидер страны сделал на молодежь, поскольку она является будущим Казахстана».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наделил государственный язык своей страны вышеуказанными характеристиками в интервью, которое он дал газете «Егемен Қазақстан». Слова очень хорошие, проникнутые неподдельной заботой о судьбе родной для него речи. Искренней заботой о перспективах языка, на котором писал свои литературные произведения и публицистические материалы его отец, писатель-фронтовик Кемел Токаев.

Нет сомнений в том, что изреченные его устами и касающиеся языкового вопроса слова найдут у многих его сограждан благодарный отклик. Но вызовут ли они поворот вспять наблюдаемой сейчас тенденции в плане креолизации языка коренного населения республики — это другой вопрос. Что же мы тут имеем в виду? Креолизация — это смешение двух языков, имеющее результатом появление нового разговорного языка. По сути дела, в нашей стране сейчас функционируют целых три типа казахского языка.

Первый — это классический казахский язык. Им хорошо владеют деятели культуры из среднего и старшего поколения. Его также неплохо знают все те люди, которые окончили казахскую школу еще в советский период.

Второй — это так называемый казахский канцелярит. Он в лексическом отношении базируется на словотворчестве Государственной терминологической комиссии при правительстве Казахстана, а в функциональном — на результатах практики деятельности огромной армии переводчиков с русского на казахский, на которых фактически возложена вся полнота ответственности за интеллектуально-творческое обеспечение использования государственного языка всюду в сфере правовых отношений. Иначе говоря — по всей вертикали государственного управления и по всей системе общественно-политической жизни. Опыт деятельности русско-казахских переводчиков в данном случае — это практика всецело односторонней направленности. Иначе говоря — система ниппель. Русскоязычный мир как таковой даже представления сколько-нибудь ясного не имеет о том, что какая же трансформация с опорой на него производится в другом языке все постсоветское время. Но при этом его же и обвиняют в том, что казахская речь никак не может утвердиться в качестве государственного языка Республики Казахстан.

Третий — это устный простонародный казахский язык, который представляет собой смешение слов казахского и русского языков. В контексте его функционирования постепенно берет верх русскоязычная система мышления. Сейчас, к примеру, даже самые натуральные носители казахского языка говорят «қолмен жасалған» (что есть неправильно постольку, поскольку это — выражение, построенное по образцу соответствующего русского словосочетания — «сделанное руками»), вместо «қолдан жасалған» (что правильно, ибо то же самое понятие «сделанное руками» традиционный казахский язык формулирует по-своему); «үлкен рахмет» (что есть неправильно) вместо «көп рахмет» (что есть правильно по тем же причинам). Таких примеров можно привести огромное множество.

Казахский канцелярит малопонятен многим простым казахстанским гражданам, являющимся носителями казахского языка. Поэтому такие люди, когда им приходится иметь дело с официальными документами (предписаниями, инструкциями и пр.), привычным образом отдают предпочтение их русскоязычному варианту.

Вариант, который имеет наибольшие перспективы на будущее, — это, конечно же, устный простонародный казахский язык, потому что он представляет собой отражение живой повседневной жизни. Но курс, по которому он развивается, — это курс на креолизацию.

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