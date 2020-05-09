14 мемориальных плит с именами участников ВОВ установили на аллее Героев в Караганде

Караганда. 9 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 14 мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны установили на аллее Героев в Караганде, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

«В канун 9 мая на аллее Героев установили еще 14 мемориальных знаков с именами участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза. (…) Первые таблички здесь были установлены в 80-х годах. Тогда увековечили имена 20 Героев Советского Союза – воинов, ушедших на фронт только из Карагандинской области. В честь 75-летия Победы было решено собрать имена всех героев объединенной Карагандинской и Жезказганской областей за мемориальным ансамблем боевой славы «Вечный огонь», — говорится в сообщении.

Как сообщается, новые памятные тумбы сделаны по аналогии с ранее установленными.

«Они тоже из гранитного камня с бронзовой надписью. В течение двух месяцев над ними трудился областной Союз художников», — уточнили в областном акимате.

В ведомстве напомнили, что всего на фронт из Карагандинской области ушло около 45 тыс. человек, на полях сражений погибли 18 тыс. На сегодняшний день в Карагандинской области проживает 64 ветерана Великой Отечественной войны.