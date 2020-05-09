День Победы в Байконыре горожане отмечают возложением цветов к Вечному огню

Байконыр. 9 мая. КазТАГ – День Победы в Байконыре жители города отмечают возложением цветов к Вечному огню в парке Победы, передает КазТАГ.

В связи с угрозой пандемии коронавируса все массовые праздничные мероприятия в Байконыре отменены. Тем не менее сегодня утром в парке Победы, построенном буквально месяц назад, руководители города, российских и казахстанских организаций и учреждений, функционирующих на комплексе «Байконур», возложили венки и цветы к Вечному огню. При этом были соблюдены все условия социального дистанцирования.

У Вечного огня сотрудниками УМВД России на комплексе «Байконур» организован сменный почетный караул, территория парка и прилегающие территории патрулируются нарядами полиции, обеспечена охрана общественного порядка. Тем самым были обеспечены условия для безопасного посещения мемориала жителями города, которые по зову сердца пришли к Вечному огню возложить цветы и отдать дань памяти подвигу своих близких, прошедших горнило войны.

Горожане приходят семьями, многие дети одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. Также горожане несут в руках планшеты с фотографиями своих родственников, ветеранов и участников ВОВ, изготовленных для участия в шествиях «Бессмертного полка».

Праздничную атмосферу также создают автомобили радиооповещения, которые перемещаются по городу и транслируют песни военной и патриотической тематики.