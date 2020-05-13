Война Миров. 75 лет психоисторической войны

На информационном поле брани вокруг 9 мая применяется все более тяжелое оружие

COVID-19 сыграл против наследников СССР в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На 9 мая Парад Победы и Бессмертный полк выступают стержневыми блоками при проведении праздничных мероприятий. Единственной страной, которая провела военный парад в 2020 году, стала Беларусь. Можно спорить насчет медицинской целесообразности парада в городе-герое Минске, но положительное политическое значение данного факта неоспоримо. Беларусь одним рывком обошла в деле сохранения и поддержания памяти воинов-победителей Россию, которая всегда претендует на лидерство в данном вопросе. Ну а Запад тем временем еще больше активизировался в деле пересмотра итогов Второй мировой войны и демонтажа Ялтинского мира.

История и идеология остаются разными сферами общественного бытия, далеко не всегда пересекаясь, а события 9 мая 2020 года это лишний раз подтвердили. Когда Дональд Трамп на торжественной церемонии заявляет, что нацистскую Германию победили США и Великобритания, не упоминая СССР, то для него не играет никакой роли, что из 8 млн. военных потерь Третьего рейха (включая Австрию, судетских немцев и эсэсовцев всех мастей) 6,2 млн. пришлись на Восточный фронт.

Вторая мировая война является уникальным явлением с точки зрения идеологии. По временным меркам она должна уже сливаться с Отечественной войной 1812 года, но геополитические факторы не позволяют идеологии ослабить свою хватку и передать предмет в ведение истории. После наполеоновских войн состоялся Венский конгресс 1814-15 гг., на котором договорились о новом устройстве мира и правилах игры. После Крымской войны 1853-56 гг. прежний мировой порядок обнулили и Парижский мирный договор 1856 года установил новое положение вещей. Потом последовала Франко-прусская война 1870-71 гг. и Россия вышла из ограничительных статей Парижского договора 1856 г.

Победа над гитлеровской Германией канонически завершилась Потсдамской конференцией 1945 года, на которой СССР, США и Великобритания договорились о принципах нового мироустройства. В публицистике новый порядок принято называть Ялтинский мир по его истоку из Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Теоретически Ялтинский мир должен был кончиться после поражения Советского Союза в Холодной войне и последующего его распада, но победители никакой новой конференции не провели и новых правил формально не озвучили. Явочным порядком новая Россия при Борисе Ельцине была поставлена в зависимое положение от США и включена в Пакс Американа.

Системные проблемы позиционирования России начались после Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году. Под напором нефтедолларов Москва рассчиталась со старыми и новыми долгами, вдохнула жизнь в свой военно-промышленный комплекс и потребовала более представительного места в новом мире. Здесь «вдруг» выяснилось, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето и ни в каких политических правах, полученных по итогам победы над Германией, не парализована. Теперь уже задним числом началась форсированная работа Запада по демонтажу Ялтинского мира и лишению Москвы прежнего геополитического статуса. После возвращения Крыма в состав России в 2014 году усилия по ликвидации Ялтинского мира получили новый импульс.

Самую грязную работу на фронте психоисторической войны против СССР и России как его правопреемника проводят бывшие советские республики Прибалтики и восточноевропейские союзники Советского Союза по Организации Варшавского договора (ОВД). В канун 9 мая на авансцену «подхрюкивающих» вырвалась Чехия. Дело в том, что в соседней Польше, например, значимых памятников советским солдатам уже не осталось – все снесены, а в Праге еще стоял монумент маршалу Ивану Коневу, освободителю чешской столицы в мае 1945 года. После сноса памятника Коневу в Восточной Европе уже не осталось знаковых мемориалов, разрушением которых можно было бы качественно мстить мертвому Советскому Союзу. На фоне славянских «братьев», очень респектабельно смотрятся немцы, которые помнят, кто брал Берлин в 1945-ом.

Планомерно ведется работа по приравниванию нацизма и коммунизма во всевозможных политических резолюциях и декларациях различных европейских представительских организаций и структур. «Прогресс» в данном случае уже очевиден. Россия, например, огрызается все с меньшим энтузиазмом и эффектом. Видимо, тактика ползучего измора дала задуманный результат. Ведь раньше на систематическое тыканье в Советско-германский договор 1939 года Москва отвечала педалированием Мюнхенского сговора 1938 года или вытаскиванием документов про коллаборационистов. На 75 лет Победы все получилось как-то уныло и топорно. Одинокий Владимир Путин на Красной площади 9 мая 2020 года представлял собой просто дикий контраст с Александром Лукашенко в Минске.

Всевозможных ресурсов у коллективного Запада гораздо больше, чем у России. Но одной грубой силы, да еще против ядерной державы, в условиях XXI века недостаточно. Запад хочет повторить успех в Холодной войне и ведет полномасштабную психоисторическую войну, где информационная война выступает только одним из составляющих блоков по лишению потомков воинов-победителей духа Победы. Современной России очень мешает то, что она является капиталистическим государством, а победу одержал социалистический СССР. Молодые поколения россиян и других жителей постсоветского пространства, наблюдающие картины воровства, коррупции, неудач в космосе, часто не могут поверить в то, что Советский Союз за годы Великой Отечественной войны одних самолетов всех типов выпустил 144 тысячи штук. Из сегодняшнего дня для многих все это выглядит ненаучной фантастикой.

Наследникам СССР трудно находить себе идеологических союзников. Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия, Хорватия воевали на стороне Гитлера против Советского Союза. Болгария на Восточный фронт солдат не отправляла, но тоже находилась среди сателлитов нацистской Германии. Китай признает вклад советского народа, но он сфокусирован на том, что Вторая мировая война началась в 1937 году с нападения Японии на Поднебесную. По оценкам Пекина, война 1937-1945 гг. унесла 30 млн китайских жизней.

Российский кинематограф о войне переживает фазу упадка. Ушли из жизни сценаристы, режиссеры и актеры-фронтовики, а достойной смены и традиции не создано. Как результат, на одно хорошее постсоветское кино о Великой Отечественной войне приходится 3-4 вариации на тему «Бригада» в виде «На Париж» или «Т-34». В итоге май 2020-го показал, что выпадение Парада Победы и Бессмертного полка из-за коронавируса Москве нечем компенсировать.

Несколько необычно прошло 9 мая в Казахстане. Почему-то вяло отметили праздник всевозможные антисоветчики и борцы с георгиевской ленточкой. То ли их деморализовала активная позиция Касым-Жомарта Токаева по поддержке ветеранов и его положительная оценка Великой Отечественной войны в истории Казахстана, то ли спонсоры задержали финансовые транши, то ли коронавриус выкачал все жизненные соки, но факт остается фактом – сравнительно мало грязи в адрес победителей, что в условиях 75-летия Победы как-то неожиданно.

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