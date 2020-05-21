Многовекторность Казахстана – 2020 21.05.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 150 0 Политолог Максим Казначеев о коррекции поведения Акорды в треугольнике Россия – Китай – США Похожие материалы: Завершить автоматизацию процесса приема в колледжи и вузы в 2020 году обещают в МОН РК «Политические элиты стран Евразии должны понять, что того мира, в котором они жили и осуществляли свою хитрую многовекторность, скоро не будет» Реальный ВВП Казахстана в 2020 году сократится до 0,5% ЕБРР прогнозирует падение ВВП Казахстана на 3% в 2020 году 1,22 млн казахстанцев обещают обеспечить работой в 2020 году