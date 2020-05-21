К вопросу о том, почему официальная Прага не спешит объявлять Андрея Кончакова, главу представительства Россотрудничества в Чешской Республике, персоной non grata и высылать из страны

Издание Byline Times опубликовало статью Ксении Кирилловой под названием «Putin’s Strategy Extends Further Across Europe» — «Стратегия Путина распространяется на всю Европу».

В предисловии к ней говорится так: «Ксения Кириллова рассказывает о заговоре с использованием рицина в Праге и о том, какие у Чешской Республики так же, как и у Великобритании, появились проблемы в связи с кремлевским золотом и террором».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В Чехии шпионский скандал с вовлечением российских дипломатов набрал новую силу.

В конце апреля чешское издание Respekt сообщило, что, согласно полученным от неназванного источника в спецслужбах сведениям, в Прагу приехал человек с дипломатическим паспортом, и у него имеется чемодан, содержащий смертельный яд рицин.

Согласно этому сообщению, яд предназначался для чешских политиков, действия которых — выразившиеся в демонтаже памятника русскому полководцу Ивану Коневу и переименовании площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова — вызвали гнев Москвы. Полиция взяла под охрану всех потенциальных жертв в целях обеспечения их безопасности.

Вскоре после этого чешская газета Lidovky Noviny сообщила, что агент, прибывший 14 марта, оказался действующим под дипломатическим прикрытием сотрудником ФСБ, службы безопасности России. В публикации указывалось, что предполагаемый убийца привез с собой не только рицин, но и еще другой яд — сакситоксин. Анонимный источник также поведал о том, что в число тех людей, в отношении которых предполагалось их применение, входили не только чешские муниципальные чиновники, но и также лидеры российской оппозиции за рубежом.

10 мая чешская телевизионная программа «168 часов» со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах сообщила, что главным подозреваемым является Андрей Кончаков, глава представительства Россотрудничества в Чешской Республике. Сам Кончаков в интервью местным СМИ заявил, что в чемодане он вез «дезинфицирующее средство и сладости». Министерство иностранных дел России охарактеризовало подозрения в отношении Кончакова как «фальшивку, нонсенс и дезинформацию».

Между тем чешские журналисты при своем выступлении на канале Current Time TV заверили, что информация о причастности дипломата к покушениям была получена из различных независимых источников и что ими же была подтверждена их достоверность. Многие комментаторы выражают удивление и возмущение тем, почему же сотрудник ФСБ должен продолжать оставаться в стране, а не быть высланным чешскими властями.

В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года любое государство имеет право в любое время объявить сотрудника дипломатического корпуса другой страны персоной non grata, не будучи при этом обязанным обосновывать свое решение.

Однако чешский президент Милош Земан, известный как самый про-российский политик в Европе, заявил, что сомневается в достоверности информации о планах по отравлению (мэра Праги Зденека) Гржибы и (старосты района Прага-6 Онджея) Коларжа.

Чешский лидер охарактеризовал поведение муниципальных политиков как глупость и попытку «добиться популярности за счет России», добавив, что рицин, по его мнению, является «своего рода слабительным».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Выясняется, что в действительности у полиции и спецслужб Чехии нет доказательств, что россиянин с дипломатическим паспортом ввез в страну яд и хотел отравить местных чиновников. Поэтому официальная Прага не спешит объявлять его персоной non grata и высылать из страны. Об этом заявил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек.

Сайт телеканала Ceskatelevize.cz опубликовал материал под названием «Nemáme důkazy, tvrdí Hamáček» — «У нас нет доказательств, говорит Гамачек».

В нем приводится следующее высказывание вице-премьера и министра внутренних дел Чехии: «Вы можете его (дипломата) выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как все это происходит, полиция или (специальные) службы, вероятно, не имеют доказательств». По его словам, выступления журналистов и (тенденциозное) освещение этого дела ими сильно осложнили работу официальных структур по нему. Комментарии тут, как говорится, излишни.

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