Алматы. 31 мая. КазТАГ — Комендантский час вводят в городах США после беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Русская служба BBC.

«В городах США вводят комендантский час на фоне продолжающихся беспорядков. Сначала в крупнейшем городе этого штата Миннеаполисе, а затем Вашингтоне, Атланте, Нью-Йорке и других крупных городах страны произошли столкновения с полицией, хотя под стражу был взят уволенный из полиции Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда – поставил ему колено на шею», — говорится в сообщении в воскресенье.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в субботу после четырех ночей беспорядков объявил о полной мобилизации нацгвардии штата – это происходит впервые после Второй мировой войны. Он сказал, что в субботу волнения могут усилиться, после того как приезжие агитаторы использовали протесты в связи с гибелью 46-летнего Флойда для того, чтобы посеять хаос в городе.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что смерть «наполнила американцев ужасом, гневом и печалью». Он сказал об этом в телеобращении с мыса Канаверал после запуска космического корабля SpaceX Crew Dragon. Трамп жестко осудил действия «мародеров и анархистов», заявив, что нужно лечить рану, а не распространять ненависть и хаос, и пообещал дать отпор агрессивным толпам.

По версии губернатора Уолза, контролируемая группа посторонних лиц, в том числе сторонники превосходства белой расы и члены наркокартелей, спровоцировали насилие в Миннеаполисе. Однако он не предоставил доказательств, когда его об этом попросили журналисты.

По словам губернатора, до 80% арестованных прибыли из-за пределов штата, в тюрьму округа Хеннепин попали только восемь жителей Миннесоты, и неясно, все ли они были арестованы в связи с беспорядками в Миннеаполисе.

Администрация Трампа в свою очередь продвигает версию о том, что за беспорядками могут стоять не ультраправые, а ультралевые силы.

Генпрокурор США Уильям Барр заявлял, что во многих местах беспорядки организуются анархистскими и левыми экстремистскими группами. Они приезжают из-за пределов штата, как утверждал Барр, чтобы пропагандировать насилие. Сам Трамп также упомянул в своем заявлении движение антифа и «другие радикальные левые группировки».

По словам губернатор Миннесоты, насилие, которое выплеснулось на улицы в пятницу вечером, стало «насмешкой и притворством, что это связано со смертью Флойда, или неравенством, или историческими травмами в наших цветных сообществах».

В пятницу протестующие в Миннеаполисе игнорировали комендантский час, введенный в городе еще накануне. После этого губернатор Уолз объявил, что впервые в истории мобилизовал весь состав нацгвардии, имеющийся в штате. Речь идет примерно о 13 тыс. человек. В Пентагоне же заявили, что подразделения военной полиции готовы поддержать власти Миннесоты, если они об этом попросят. Губернатор, как пишет New York Times, отклонил это предложение.

В пятницу вечером протестующие вступили в столкновения с полицией в Атланте, Нью-Йорке и Портленде, а в Вашингтоне был ненадолго заблокирован Белый дом. В субботу все продолжилось.

Как пишет New York Times, демонстрации прошли по крайней мере в 30 городах. Власти американских городов на фоне протестов вводят комендантский час.

В Атланте еще накануне было объявлено чрезвычайное положение, позже был введен и комендантский час. В этом городе еще в пятницу протестующие громили здания и подожгли полицейских автомобиль недалеко от штаб-квартиры телекомпании Си-эн-эн. В субботу столкновения возобновились.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел режим чрезвычайной ситуации по просьбе мэра Кейши Боттомс, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии. Сама Боттомс заявила, что «это не протест».

«Это не в духе Мартина Лютера Кинга-младшего. Вы опозорили наш город. Вы опозорили жизнь Джорджа Флойда», — сказала Боттомс.

Как сообщает CNN, комендантский час был введен в нескольких крупных городах, охваченных беспорядками в последние дни – в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии. Как сообщает Reuters, он будет действовать также в Денвере и Цинциннати.

Мэр Портленда Тед Уилер также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа на фоне грабежей, пожаров и нападения на полицейский участок.

Нападения на полицию происходили и в Лос-Анджелесе. Толпы демонстрантов, как пишет Associated Press, поджигали полицейские машины, опустошали и грабили магазины, участвовали в стычках с полицией, сотни людей были арестованы с вечера пятницы.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил, что в городе вводится комендантский час с 20.00 до 05.00 воскресенья. Гарсетти также попросил губернатора отправить от 500 до 700 сотрудников нацгвардии. Мэр сказал, что они должны помочь местным правоохранительным органам подавить насилие во втором по величине городе страны.

В Филадельфии мирная демонстрация протеста обернулась насилием, по меньшей мере 13 полицейских, как как передает Associated Press, получили ранения. Протестующие в этом городе распылили граффити на статую бывшего мэра, пытались свергнуть ее и поджечь (этого человека критиковали за дискриминацию меньшинств).

В Солт-Лейк-Сити губернатор Юта задействовал нацгвардию штата после того, как в центре города в субботу днем произошли беспорядки. Протест начался мирно, но затем группа людей перевернула полицейскую машину и подожгла ее. Демонстранты также кидали яйца в управление полиции.

В Сиэтле тысячи людей собрались в центре города на мирную демонстрацию, а вечером, как пишет Associated Press, полиция применила перцовый газ, когда начались беспорядки, проводились аресты.

Несколько сотен человек в субботу снова собрались в Вашингтоне. Нацгвардия окружила Белый дом. Полиция использовала перцовый газ, протестующие отламывали куски бетона и кидали в полицейских.

Химический спрей полиция была вынуждена применить и в нью-йоркском район Бруклин, хотя все начиналось как мирное шествие. В Бруклине протестующие вступили в столкновения с представителями власти, нападая на полицейские автомобили. Несколько офицеров полиции получили ранения, многие протестующие были задержаны.

Мирный протест в Майами также перерос в беспорядки, некоторые демонстранты поджигали полицейские машины, полицейские ответили слезоточивым газом, а мэр города объявил комендантский час.

По подсчетам Associated Press, с четверга за участие в беспорядках были арестованы на меньшей мере 1383 человека в 17 городах. Фактическое число, вероятно, больше, поскольку протесты продолжались в субботу вечером.

По последним данным, в центре Индианаполиса трое человек получили огнестрельные ранения, один убит на фоне протестов. Об этом сообщил начальник городской полиции, передает CNN. Полиция проводит расследование и советует гражданам избегать этот район.

Напомним, протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. 25 мая они остановили его машину на перекрестке. Флойда подозревали в использовании фальшивых банкнот. Полиция получила телефонный звонок из продуктового магазина о том, что покупатель заплатил поддельной купюрой в $20.

При задержании Флойд упал на землю, сказав, что страдает клаустрофобией. При задержании офицер Шовин встал коленом на горло Флойда. Полицейские, которые уже уволены, утверждали, что Флойд оказывал сопротивление.

На видеозаписи, которая всколыхнула Америку, слышно, как Флойд говорит: «Пожалуйста, я не могу дышать» и «Не убивай меня». Он был доставлен в больницу, через час врачи объявили, что он умер.

Предварительное вскрытие не выявило признаков удушения. Судмедэксперт отметил, что у Флойда были сердечные заболевания.

44-летнему экс-полицейскому Дереку Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени. В отношении еще трех полицейских расследование продолжается. Протестующие же требуют и их отдать под суд.