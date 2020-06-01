Сдетонирует ли индийско-китайская граница? 01.06.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 104 0 Востоковед Адиль Каукенов о конфликте на рубежах между Индией и Китаем Похожие материалы: Прогулки в теплую погоду полезны при коронавирусе – ведущий инфекционист Казахстана Как будут работать детские сады после режима ЧП, рассказали в МОН РК Засудят ли США Китай? Китай может сократить принадлежащие ему объемы казначейских ценных бумаг США в ответ на угрозы Белого дома касательно расплаты за Covid-19 Америка вступила в новую «холодную войну», и в этот раз коммунисты могут одержать победу