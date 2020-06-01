37 млн. тенге за 1 рабочее место, и почти никаких налогов

Счетный комитет с калькулятором доказал, что «эффективность» государственных программ - натянутая

Государственные программы тянут деньги из бюджета, давно уже не давая полноценной отдачи. Эта история продолжается много лет, для всех это очевидно, но ни одно правительство не желает поставить здесь точку. Потому что имитация бурной деятельности в нашей стране – очень прибыльное и ненаказуемое занятие.

До сих пор мы, конечно, видели, что «стратегические» программы не приносят пользы для экономики и, более того, ведут ее в тупик. Но у нас не было подтверждения, сколь-нибудь экономически обоснованного, чтобы на цифрах мы могли увидеть, что да, конкретно эта программа – пожиратель народных денег, и не более того.

Но вот, наконец, мы вооружены знанием. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета подсчитал, какова эффективность государственных программ. Вы будете ошеломлены, узнав это!

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Счетный комитет провел оперативный анализ эффективности 7 государственных программ, реализация которых завершена в 2019 году. В мониторинг, таким образом, попали: Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020», Государственная программа развития регионов до 2020 года, Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер», Государственная программа инфраструктурного развития «НҰРЛЫ ЖОЛ» на 2015-2019 годы, Государственная программа развития образования и науки РК на 2016-2019 годы, Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы и Государственная программа развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы

Итак, 1 тенге государственной поддержки принес выпуск продукции в среднем в размере 1,1 тенге. При этом, конечно, есть разброс по разным программам. Какая-то программа обеспечила выпуск всего на 0,16 тенге, а какая-то — до 3,63 тенге. Понятно, что далеко не все программы нацелены на выпуск какой-то продукции. Какие-то несут лишь социальную нагрузку, какие-то – инфраструктурную. Но когда мы видим, что самая лучшая программа обеспечивает отдачу от инвестиции всего 1:3,63, это чрезвычайно мало.

1 тенге инвестиций в основной капитал принес выпуск продукции в среднем в размере 0,9 тенге (разброс от 0,62 тенге до 1,16 тенге). При этом 1 тенге инвестиций в основной капитал принес налоговых выплат в бюджет в среднем в размере 0,06 тенге. То есть, польза собственно для экономики страны – микроскопическая, почти неощутимая. Так стоит ли, в таком случае, огород городить, создавать эти программы, задействовать штат по их исполнению, платить им немалые зарплаты, если государственные программы не приносят ровным счетом никакого экономического эффекта?

Еще один показатель эффективности – стоимость создания 1 рабочего места. Счетный комитет подсчитал, что на это в разных программах потребовалось от 7,2 млн. тенге до 99 млн. тенге (!). То есть, на создание 1 рабочего места ушло в среднем 37,5 млн. тенге! Что сюда включено? Нанесение позолоты на крыши зданий и установка золотых унитазов? Нужны ли стране, которая не имеет возможности выплатить пресловутые 42500 каждому гражданину в самый трудный момент, столь дорогие и сомнительные мероприятия? Еще бы узнать «жизненный цикл» такого рабочего места и его характеристики: для кого оно создано?

Что касается возврата денег от госпрограмм, то они заведомо невозвращаемые, «безвозмездные». Могут вернуться только в виде налогов. Как мы видели выше, возврат чисто символический. Но есть здесь хорошая новость: в виде ИПН в бюджет в среднем ежегодно возвращается 19,3 % объемов государственной поддержки (от 1,57% до 37%).

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Что же мешает государственным программам быть эффективными? Счетный комитет назвал четыре причины.

Во-первых, расходы республиканского бюджета планируются на текущие мероприятия, характеризующие повседневную деятельность в сфере государственного управления. И это, увы, не способствует генерированию проектов в базовых и прорывных направлениях экономики с высокой добавленной стоимостью.

Во-вторых, практикуются многочисленные корректировки и отсутствие преемственности в реализации мер государственной поддержки. Тем самым, государственная программа становится формальным документом и направлена на управление отраслью лишь частично.

В-третьих, наблюдается отсутствие правильной расстановки приоритетов развития, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов влечет сокращение плановых значений целевых индикаторов, показателей результатов в зависимости от бюджетных возможностей.

И, наконец, в-четвертых, в качестве индикаторов закрепляются основные макроэкономические показатели страны (рост ВВП, снижение безработицы, рост несырьевого сектора экономики, несырьевого экспорта), влияние на которые имеют как внешние, так и внутренние факторы, не вытекающие из программного документа. Как следствие, эффект от реализации программы оценивается по росту всей отрасли экономики и развитию социальной сферы без учета реального вклада от мер государственной поддержки при реализации конкретного программного документа.

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Счетный комитет теперь имеет инструмент оценки экономического эффекта использования государственных средств, направленных на достижение целей и задач стратегических и программных документов – в этих целях разработана специальная экономико-математическая модель (ЭММ).

Если политическая воля «слушать правду, а не отчеты» в стране будет, то мы, наконец, сможем получить не только общее представление об «эффективности» государственных трат, но и что-то изменить в лучшую сторону. Сейчас, например, для специалистов Счетного комитета видны «значительные риски неисполнения общенациональных целей в условиях наметившихся по отдельным программам отставаний предыдущих лет от значений целевых индикаторов Стратегического плана – 2025».

Представляете, что Стратегия-2025 на грани провала? Впрочем, нас уже ничто не может шокировать. Любая госпрограмма, какую ни возьми, неэффективна, и ничего, небо не упало на землю, и ни одно правительство не ушло в отставку…

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