Ожидается снижение роста экономики Казахстана на 0,9% — Даленов

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Ожидается снижение роста экономики Казахстана на 0,9%, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Реальные потери… Как вы знаете, в прошлом году мы ожидали рост экономики на 2020 год на уровне 4,1%. Таким был первоначальный план. В апреле текущего года было проведено уточнение социально-экономического развития. Рост на 2020 год с учетом всех факторов ожидается отрицательным. Согласно утвержденному прогнозу рост экономики будет -0,9%», — сказал Даленов в понедельник, отвечая на вопрос, каковы реальные потери экономики Казахстана за время карантина.

Министр объяснил, что по сравнению с первоначальным планом разница составляет почти пятипроцентных пунктов.