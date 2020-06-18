Дело Рыскалиевых: кто выколол глаза казахстанской Фемиде? 18.06.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 1008 0 Айдар Алибаев о том, мог ли Бергей Рыскалиев шантажировать Нурсултана Назарбаева Похожие материалы: Дело Рыскалиевых: прокурор всегда прав! Пикетичиц у минтруда забрали на проверку на КВИ, митинги в Нур-Султане запрещены – санврач Дело двух противоборствующих ОПГ в Алматы и области: Изъят новый арсенал оружия Дело о смертельном ДТП с полицейскими на блокпосту в Алматы передали в МВД Дело о попытке подкупа Амангельды Батырбекова: «Антикор» заявил о начале расследования