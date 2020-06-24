Британские паспорта для Гонконга 24.06.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 102 0 Востоковед Адиль Каукенов о том, почему в Гонконге протесты, а в Макао их нет Похожие материалы: Снижение производства мяса почти на 2% прогнозируется в мире в 2020 году ВОЗ заявила о тесном сотрудничестве с Китаем в борьбе с COVID-19 Постсоветский казахский язык функционирует как тень русского языка Сейчас как никогда прежде важно, чтобы малые и средние предприятия (МСП) были обеспечены необходимой финансовой подпиткой Почему Россия третирует Белоруссию, свою ближайшую союзницу в Европе?