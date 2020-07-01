Осужденный в 2017 году на 14 лет экс-глава финпола Алматы Аманбаев выходит на свободу

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Приговоренный в 2017 году к 14 годам лишения свободы бывший начальник департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финпола) Алматы Амирхан Аманбаев выходит на свободу, передает корреспондент агентства.

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан 30 июня 2020 года в кассационном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении А. Аманбаева, который ранее приговором суда от 22 февраля 2017 года был осужден к 14 годам лишения свободы. Кассационной инстанцией Верховного суда установлено, что приговор суда в отношении Аманбаева в нарушение конституционного принципа презумпции невиновности постановлен с явным обвинительным уклоном», — сообщил в среду пресс-секретарь Верховного суда Казахстана Айдос Садуакасов.

По его словам, «обвинение Аманбаева в создании и руководстве организованной группой, участии в преступном сообществе, пособничестве в лжепредпринимательстве, получении взятки в особо крупном размере и легализации денег, основано лишь на показаниях другого осужденного, заинтересованного в исходе дела».

«Показания этого лица по делу какими-либо другими материалами: документами, вещественными доказательствами, результатами оперативно-розыскных мероприятий либо негласных следственных действий, не подтверждаются. В этой связи коллегия Верховного суда приговор в отношении Аманбаева в части его осуждения по указанным обвинениям отменила и дело в этой части производством прекратила за отсутствием состава уголовного правонарушения», — добавили в Верховном суде.

Как заявили в пресс-службе, «указанное решение коллегии Верховного суда согласуется с позицией генеральной прокуратуры Республики, представитель которой принял участие в кассационном рассмотрении дела».

«Коллегией Верховного суда приговор в части признания Аманбаева виновным по одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями признан правильным с назначением ему по пункту 3 части 4 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК наказания в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. Санкция данной статьи предусматривает наказание от шести месяцев до семи лет ограничения свободы либо лишение свободы на тот же срок», — уточнил Садуакасов.

Напомним, в феврале 2017 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы к 14 годам лишения свободы был осужден бывший начальник Алматинского департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Амирхан Аманбаев. Бывшему финполицейскому были предъявлены обвинения по части 5 статьи 28 (пособничество), части 3 статьи 215 (лжепредпринимательство совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций), части 4 статьи 263 (создание либо руководство преступным сообществом совершенные лицом с использованием своего служебного положения), пунктам 1 и 3 части 4 статьи 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) (в редакции УК 2015 года), части 4 статьи 307 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия), части 5 статьи 311 (получение взятки в особо крупном размере) (в редакции УК 1997 года) и другим. По уголовному делу проходили 36 подсудимых.