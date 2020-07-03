Последний бастион президента

От успеха Алексея Цоя в борьбе с «короной» прямо зависит имидж власти в целом и Касым-Жомарта Токаева – в частности

«Казахстан благодаря реализации комплексных мер борьбы с пандемией может закрепить себя на международной арене как страна, способная противостоять тяжелым социально-экономическим потрясениям» — обещал новый министр здравоохранения Алексей Цой президенту Касым-Жомарту Токаеву. На человека, много лет возглавлявшего дипломатию страны, эти слова, сказанные под занавес презентации «десяти неотложных шагов» в борьбе с коронавирусом, определенно произвели впечатление. Ибо «закрепление на международной арене» — то самое, что Касым-Жомарту Кемелевичу особенно близко и понятно. Другой вопрос: чего ожидать от смены коней на переправе всем нам?

Первая мысль, которая возникает после назначения в Минздрав главного врача президентской клиники, банальна: можно ли доверить человеку, чьи совсем недавние подчиненные допустили заражение коронавирусом постоянно опекаемого и наблюдаемого Елбасы, все здравоохранение страны, которому по своим возможностям несказанно далеко до медцентра управделами президента? Да еще в такую горячую пору? Впрочем, истинного «анамнеза» болезни Нурсултана Назарбаева мы с вами не знаем. А если даже узнаем, то не сегодня и не завтра. Да и не это главное.

Куда важнее, помогут ли предложения нового главы Минздрав ввести жесткий карантин, превращенный вчерашним решением межведомственной комиссии в «полужесткий», перехватить у коварного ковида инициативу. Ведь, если верить рейтингу государств мира по уровню зараженности covid 19 по версии университета Джонса Хопкинса, Казахстан уже обошел многие не слишком зпидемически благополучные страны вроде Армении или Филиппин. Если так пойдет и дальше, то зловредный вирус может «съесть» медицинского министра точно так же, как когда-то саранча – министра аграрного…

Сегодня уже ясно: прежние капитаны отечественной медицины избрали неверный курс. Почти три месяца ЧП и карантина не приблизили страну к победе над вирусом и не прибавили обществу доверия к власти. Последняя выглядела еще более-менее состоятельно в период ЧП. Но его отмена, вызвавшая новую волну заражений, показала абсолютную неготовность всех звеньев государственной системы. Хотя чрезвычайное положение позволяло максимально расчистить авгиевы конюшни госзакупок, заранее обеспечить необходимый запас лекарств и тех же ПЦР-тестов, задействовать весь имеющийся в стране коечный фонд – независимо от его ведомственной принадлежности, организовать дистанционное консультирование болеющих в домашних условиях (речь о той самой телемедицине, обещания развивать потенциал которой мы слышим уже не первый год).

Но почему новый главный врач страны теперь – в разгар эпидемии обещает практически то же самое, что его предшественник в первые дни и недели? Вот его, так сказать, «десять простых шагов навстречу простым пациентам»:

— разработка простых и понятных памяток о лечении инфекции на амбулаторном уровне;

— ускорение процедур поставки и закупа лекарственных средств, стимулирование отечественных товаропроизводителей (ОТП);

— повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;

— расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;

— организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;

— максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;

— внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;

— оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;

— изменение порядка захоронения;

— повышение эпиднастороженности граждан.

Полностью этот «список Цоя» приведен для наглядности: из всего перечисленного выполнено только одно – умерших от коронавируса теперь разрешено хоронить на общих кладбищах. Все остальное – меры с «бородой», так и не реализованные прежними медицинскими властями. Хотя об ускорении процедур закупа лекарств и поддержке их местных производителей президент Токаев говорил еще весной – на одном из первых заседаний госкомиссии по ЧП. Но сегодня мы опять слышим от министерских: подпишем, проведем, закупим – всё в будущем времени. А зараза-то свирепствует в настоящем – здесь и сейчас!

Очевидно, что никакому министру в одиночку не под силу сломать многоступенчатую и громоздкую систему государственных закупок. Так помогите ему на самом высоком уровне, или дайте полномочия действовать без оглядки на пресловутые «конкурсные процедуры». Принимал же Токаев законы и подписывал указы в период ЧП, которые легитимизировали задним числом, внеся поправки в закон. А глава Минздрава нынче ключевая фигура — по сути, второй после Ноль Первого. По логике момента Алексею Владимировичу очень не помешал бы ранг вице-премьера (лучше всего, первого). В наших палестинах это дает обладателю такого «довеска» определенные преференции. А новый глава Минздрава на сегодня – последний «бастион» Касым-Жомарта Токаева: третьего карантина граждане страны могут не принять, а экономика рискует не пережить. Со всеми, так сказать, вытекающими…

И еще. Очень интересно, кто, как и когда ответит за невыученные уроки совсем недавнего прошлого. По идее, вводимый с ближайшего воскресенья второй карантин – вполне подходящий момент для выявления и публичного наказания не только виновных в провалах, но еще и истинных бенефициаров первого. Неплохо было бы за это время прошерстить акиматы, а вместе с ними – акул квазигоссектора (ту же СК «Фармацию») на предмет расходования выделенных государством на борьбу с ковидом денег – весьма немалых, между прочим. Чтобы вновь посаженный на карантинную «диету» МСБ, защиту и поддержку которого президент не устает провозглашать, получил хотя бы моральное удовлетворение. А остальной народ – не хлеба, так зрелищ.

***

Фото: rbc.ru

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.