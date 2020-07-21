Более 1 млн казахстанцев получили 42500 тенге – минтруда

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ — Более 1 млн казахстанцев получили Т42,5 тыс., сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«По состоянию на 14.00 21 июля принято 1 млн 567 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 1 млн 169 тыс. человек. Денежные средства перечислены (более – КазТАГ) 1 млн казахстанцев», — говорится в сообщении во вторник.

В пресс-службе МТСЗН уточнили, что Т42,5 тыс. получили 1 004 820 казахстанцев.

«Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 млн 567 тыс. заявлений: 755,8 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате; 383,7 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты; 117,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz; 310,3 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня. В разрезе категорий граждан: 755,8 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 71 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников; 740,3 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера)», — проинформировали в ведомстве.

В минтруда напомнили, что прием заявлений на 42500 тенге будет продолжаться до 1 сентября.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

Ответы на самые часто задаваемые вопросы о выплате 42500 тенге можно прочесть по ссылке.