Зачем нам такой Совет безопасности? 21.07.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 2311 0 Казбек Бейсебаев о том, насколько дорого обходится стране бездействие властей Похожие материалы: Межведомственный совет по защите прав потребителей создают в Казахстане «Уволить легко, найти замену сложно». «Карантин до 2 августа, перевод на сухой паек госорганов и нацкомпаний, возвращение соцвыплаты 42 500». «Госорганы продолжают покупать мебель и автомобили, несмотря на мораторий». «Зачем и как Аблязов ограбил собственный банк?» Сменился глава комитета индустриального развития и промышленной безопасности Казахстана Окончательно решить земельный вопрос и внести поправки в Земельный кодекс поручил Токаев «Локдаун показал власть во всей красе»