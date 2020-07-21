«Политическая классика отставок правительства». «Фондовый рынок как зеркало дефектов общественного устройства». «970 млн долларов активов ЕНПФ находятся по управлением зарубежных компаний». «К осени число заразившихся может достигнуть нескольких миллионов»

Сетевой Казахстан 21 июля 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нурболат МУСАБАЕВ — «Политическая классика отставок правительства» — Казахстанская власть редко принимает решения под давлением «народной воли» и, похоже, что эта матрица управленческой философии останется и впредь. Правительству Аскара МАМИНА, сформированному в феврале прошлого года, не впервые прогнозируется скорая отставка. Однако на этот раз претензии, звучащие в адрес кабмина, более чем серьезные. Причина – коронавирусный кризис, ставший стресс-тестом для госуправления, в первую очередь для исполнительной власти. На фоне взрывного развертывания пандемии у населения закономерно возник вопрос об эффективности и компетентности бюрократического аппарата.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Фондовый рынок как зеркало дефектов общественного устройства» — Отечественному фондовому уже больше 20 лет. Он, несомненно, добился определенных успехов. Но его роль в экономике страны все еще не так значительна, как нам этого хотелось бы… Текущий кризис показал, что не имеющие привычку принимать самостоятельные решения органы местного управления оказались неспособными принимать эффективные решения в непростых обстоятельствах. Первоочередная задача – вовлечение Общества в дела государственного управления.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Досрочное снятие части пенсионных денег из-за пандемии предложили эксперты» — Председатель Общественного совета ЕНПФ Евгений СЕЙПУЛЬНИК выступил с инициативой о досрочном снятии 10% от суммы пенсионных накоплений — Ситуация заставляет хотя бы в это момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами.

365 INFO . KZ . «Трансферты из Нацфонда испортили все ниши для инвестиций ЕНПФ внутри страны» — Поэтому уже 970 млн долларов активов ЕНПФ находятся по управлением зарубежных компаний. 17 июля общественный совет при ЕНПФ заседал в онлайн-режиме. Нацбанк предоставил совету отчет об управлении пенсионными активами. Как всегда, у вкладчиков остались два самых важных вопроса, будет ли прибыль от такого управления и вернутся ли деньги в Казахстан в случае чего? Ведь кризис никто не отменял. Эти вопросы мы задали экономисту Айдархану КУСАИНОВУ — В управление зарубежным компаниям надо передать еще больше активов ЕНПФ. Внутренняя экономика сейчас не может переварить столько пенсионных денег. И этому много причин. Одна из главных – массированное участие государства в экономике.

«Карантин до конца года — чем он обернется?» — Это пока только предложение отдельно взятого врача, и далеко не факт, что власти предпримут нечто подобное. Однако эксперты предостерегают, что затягивающийся карантин вызовет просто вал настолько негативных поступков, что по своим последствиям они могут затмить и пандемию. Социолог Гульмира ИЛЕУОВА раскритиковала идею врача. По ее словам, если до сих пор не получается, то и новая изоляция не поможет. Экономист Айдархан КУСАИНОВ также не видит в идее медика ничего хорошего. Как такое решение отразится на экономике, понятно уже каждому, считает он.

KAZPRAVDA . KZ . «Новые ограничения вводят в Алматы с 21 июля» — 1) приостановить междугородние автобусные перевозки; 2) обеспечить работу пригородных автобусных маршрутов с заполняемостью не более 50%; 3) обеспечить работу городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена, с заполняемостью не более 50%; 4) полностью приостановить работу пригородного и городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена, в субботние и воскресные дни…

AZATTYQ . ORG . «Мынжылкы Бердиходжаев: «К осени число заразившихся может достигнуть нескольких миллионов»» — Каковы реальные цифры заболеваемости COVID-19 в Казахстане? Насколько остро стоит вопрос с нехваткой врачей в стране и как это связано с реформами по оптимизации системы здравоохранения? Азаттык поговорил об этом и многом другом с заведующим отделением нейрохирургии Центральной клинической больницы в Алматы Мынжылкы БЕРДИХОДЖАЕВЫМ.

««Преднизолон» исчез из аптек: это ставит под угрозу жизни людей с аутоимунными болезнями» — Из казахстанских аптек пропал «Преднизолон», сообщает «Настоящее Время». Это жизненно важный гормональный препарат для больных миастенией и некоторыми другими болезнями, но в последние месяцы он также попал в список лекарств, которые назначают при заболевании коронавирусной инфекцией. Спрос на препарат резко вырос, а больным миастенией казахстанцам пришлось просить о помощи министра здравоохранения: ведь, если пропустить хотя бы один прием лекарства, их органы могут попросту отказать.

IA — CENTR . RU . ««Если не мы, то кто» – бизнесмены Казахстана помогают в борьбе с COVID-19» — Эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается сегодня достаточно сложной. Несмотря на выдвинутые президентом Касым-Жомарт ТОКАЕВЫМ в ходе расширенного заседания правительства решения, по-прежнему сохраняются проблемы. В регионах не всегда хватает лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медооборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом. В условиях, когда власти не могут оперативно решить наиболее острые проблемы, на помощь приходят бизнесмены.

TIME . KZ . «Поспешишь — людей заразишь» — Чемпионат Казахстана по футболу может быть возобновлен уже на этой неделе, 24 июля, несмотря на то, что в стране до 2 августа действует режим карантина и запрещены любые спортивные соревнования. Одна человеческая жизнь стоит намного дороже, чем весь казахстанский футбол. И понимать это должны в первую очередь те, кто настаивает на проведении матчей в разгар эпидемии. Ведь эти люди сами на алматинские поля не выйдут, а останутся в прохладных кабинетах столицы. Рисковать собой придется другим.

EXPRESS — K . KZ . «Вирусолог из Страсбурга Асель Мусабекова рассказала, когда ждать вакцину от Covid-19» — Самое главное, что нужно помнить об этом коронавирусе: больше 80% людей переносят его бессимптомно или легко, – говорит Асель МУСАБЕКОВА. – Примерно у 5% людей, как правило относящихся к группам риска и страдающим диабетом, ожирением или хронической почечной недостаточностью, возможны серьезные осложнения в виде тромбообразования и цитокинового шторма… Ближайшая возможная дата появления вакцины массового пользования – октябрь 2020 года. Речь идет о разработке Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca.

«Глава Алматинской области выяснил причину резкой вспышки коронавируса в регионе» — Основной причиной роста заболеваемости Covid-19 в Алматинской области ее аким Амандык БАТАЛОВ назвал нарушение алгоритма работы инфекционных и провизорных отделений. Выяснилось, что в отдельных случаях медперсонал после контакта с больными коронавирусом в «красной зоне» возвращался в семьи, причем добирался домой на общественном транспорте!

TENGRINEWS . KZ . ««Удаленка, офис, снова удаленка». Как распознать и вылечить невроз» — «Я наивно предполагала, что с окончанием карантина «стресса» в жизни казахстанцев станет меньше. И на работу вернулись, и магазины с салонами и кафе открылись. Оказалось, все не так просто. Народ вышел на работу, и тут же выяснилось, что работать-то тяжело. За время карантина многие отвыкли от режима, работы и коллектива. Всех всё и все реально бесит. Уже через пару недель появилась потребность «успокоиться»! А вскоре подоспел повторный карантин, для многих еще одна перестройка режима«, — говорит алматинский невролог Любовь Алексеевна КУЗИНА.

KAPITAL . KZ . «Сколько времени потребуется МСБ на адаптацию к новым реалиям» — В сложившейся ситуации с пандемией должны выстоять те субъекты бизнеса, которые покрывают главные потребности населения и смогут адаптироваться к реалиям. Прецеденты среди МСБ города на сегодня уже есть. Но бизнесмены предлагают и свои варианты выхода из сложившейся ситуации, которые в большей степени состоят в увеличении помощи от государства, отметил в интервью директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман АБИЛЬШАИКОВ.

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