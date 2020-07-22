«Золотые» безработные: во сколько бюджету обходится их трудоустройство

Почему бюджету безработные покоя не дают?

Все для безработного в Казахстане, все для его трудоустройства: государственные программы, дорожные карты и даже гонорар для частных HR-агентств. Но почему-то число официально безработных остается стабильным вот уже много лет…

Физика и ЛИРика

Если верить аналитике, то безработица Казахстану не грозит. Даже пандемия не особенно ударила по рынку труда. Да, число резюме и вакансий на Электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ) за время ЧП упало на 35% и 23% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Однако уже в мае по мере прекращения действия режима ЧП и жесткого коронавирусного карантина как число резюме, так и количество вакансий начали активно восстанавливаться. Так, число резюме и вакансий на ЭБТ в мае по сравнению с апрелем увеличились в 1,6 и 3,5 раза, соответственно», — такой вывод сделали эксперты Центр развития трудовых ресурсов, подготовившие аналитический обзор «Рынок труда Республики Казахстан на фоне пандемии COVID-19», посвященный изучению воздействия пандемии на занятость в стране.

Какие же отрасли чувствуют себя если не превосходно, то вполне хорошо?

Именно строительство стало главной отраслью, где создаются новые вакансии. Аналитики подсчитали, что доля строительства в вакансиях на ЭБТ с января по май выросла с 8% до 43%. «Подобная тенденция может быть связана с активизацией сезонных работ, а также реализацией пакета правительственных антикризисных мер, в том числе «Дорожной карты занятости», в котором одним из условий участия соискателей является размещение вакансии на ЭБТ», — полагают авторы исследования.

По их оценкам, в разрезе регионов больше всего вакансий после ЧП (в мае) было создано в Алматы, Нур-Султане и Костанае (29% от всего количества вакансий, созданных в мае), тогда как больше всего резюме в целом за 5 месяцев 2020 года приходится на Туркестанскую, Жамбылскую и Алматинские области (31% от всего количества резюме, предложенных за январь-май 2020 года).

«Кстати, эти три южных региона также в числе лидеров и по количеству зарегистрированных в Центрах занятости населения за январь-май 2020 года лиц, ищущие работу (ЛИР) – 102 тыс. человек, или 32% от общего числа ЛИР», — отмечают в Центре развития трудовых ресурсов.

От влияния пандемии коронавируса больше других пострадали работники с низкой квалификацией и с нестабильной работой: официанты, грузчики, уборщики, продавцы, кухонные работники и другие. Причем, в разрезе отраслей наибольший удар пришелся на сферу услуг, которая в последнее годы усиливала свое значение для занятости в экономике.

Гонорар для HR

Центр развития трудовых ресурсов вот уже два года выступает в роли спонсора трудоустройства безработных граждан. Для этой работы оно привлекает частные HR-агентства и даже выплачивает гонорар за каждого трудоустроенного казахстанца!

И вот недавно опцию выплаты гонорара было решено расширить. Услуги по трудоустройству граждан могут оказывать не только кадровые агентства, но и частные лица.

«За каждого успешно устроенного на работу человека выплачивается от 35 000 до 52 500 тенге. Но не многие знают, что зарабатывать таким образом могут даже физические лица. Так, в соответствии с Законом РК «О занятости населения» к претендующим на участие в аутсорсинге предъявляются одинаковые требования. Как юридические, так и физические лица должны иметь соответствующий опыт работы, а также необходимые материальные и трудовые ресурсы. Разница лишь в том, что физлица могут ограничиться лишь одним наемным сотрудником и регистрацией в качестве ИП», — объявил центр.

«Аутсорсинг услуг в сфере занятости населения может стать отличным вариантом для желающих начать новый бизнес, т.к. для участия требуются минимальные финансовые вложения. По условиям аутсорсинга, агентство или ИП могут осуществлять поиск работы в течение 30 рабочих дней. Трудоустроенные ими безработные должны проработать непрерывно не менее шести месяцев», – проинформировала директор департамента развития службы занятости АО «Центра развития трудовых ресурсов» Ирина Рубашина.

По ее словам, государство гарантирует оплату за трудоустройство безработного, а также за период его занятости по месту трудоустройства после трех и шести месяцев. При этом величина гонорара зависит от сложности трудоустройства безработного и места его регистрации в центре занятости – город или сельская местность. Причем, HR-агентства не ограничены территориально – они имеют право оказывать услуги в нескольких регионах и по нескольким договорам об аутсорсинге.

Истина где-то рядом?

«Какое же государство у нас социально-ориентированное – оно заботится о судьбах людей, в силу разных причин оставшихся без работы!», — скажете вы, и будете абсолютно правы. Каждый проект, каждая государственная программа подразумевает создание рабочих мест. Однако не слишком ли расточительно мы относимся к государственным финансам?

По Дорожной карте занятости создание 1 рабочего места стоит 4 млн. (!) тенге. Это много или нормально так? А если речь идет о создании не постоянного, а временного рабочего места? Где логика? Деньги потратили, проект закончился, а человек снова остался без работы? Чиновникам, конечно, не составит труда нарисовать новую дорожную карту, но есть ли в этом смысл? Нужны проекты, которые будут гарантировать повышение квалификации кадров, постоянное трудоустройство, достойную зарплату, растущий вклад в экономику.

По программе аутсорсинга трудоустройство одного безработного обходится бюджету гораздо дешевле. Но и эта схема выглядит сомнительно. В цивилизованных странах за подбор кадров HR-агентству платит работодатель, и это справедливо – и по отношению к тем, кто представляет работу, и по отношению к соискателям, а самое главное, на это не тратятся государственные финансы. Они ведь здесь вообще ни при чем.

Справка. Сколько в Казахстане безработных?

По оценке Центра развития трудовых ресурсов, численность технически безработных в Казахстане снизилась с 4,2 млн. человек в апреле до 1,1 млн. человек в мае и до 735 тыс. человек в июне.

При этом, согласно официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики по состоянию на первый квартал текущего года, то есть до наступления пандемии, число безработных в Казахстане составляло 442 тыс. человек.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.