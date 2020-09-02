Зачем казахи поехали к Мишико? 02.09.2020 16:17 Лилия ИГЛИКОВА Политика 181 0 Пётр Своик: «Казахстан – не один на глобусе» Похожие материалы: Новый отбор в президентский молодежный кадровый резерв поручил провести Токаев в 2021 году Поднять на 25% зарплаты учителям с января 2021 года пообещал Токаев «Даже смена президента – в этом ничего страшного нет». «Обманчивый путь в демократию для Казахстана». «Коррупция как часть национального менталитета». «Пока Китай решает вопрос бедности, мы в неё погружаемся». «Система распознавания лиц в Казахстане» Выборы сельских акимов могут стартовать в Казахстане в 2021 году Токаев поручил обеспечить поддержку экспортных возможностей товаропроизводителей РК