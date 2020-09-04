Тенговые провалы пенсионки и миллиардодолларовые — Нацхолдингов 04.09.2020 14:15 Евгения САЗОНОВА Общество 272 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 2 Похожие материалы: Посвященные Дню знаний и началу учебного года онлайн-линейки пройдут 1 сентября – МОН РК В Казахстане создан сайт онлайн-петиций Единый легитимный институт онлайн-петиций создадут в Казахстане Почему Казахстан оказался в окружении банановых республик? «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана». «Идет генерация процесса, но не результата». «Изъятие пенсионных накоплений — это бомба, которую лоббируют намеренно». «Марат Шибутов обратился в Генеральную прокуратуру страны»