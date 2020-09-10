Война Миров. «Оранжевые выборы» в США

Инструментарий «цветных революций» вошел в обиход демократов и республиканцев

Избирательная гонка в США осуществляется в условиях экономического кризиса, а потому естественным образом испытывает его давление. Бонусом к этому стали инструменты из арсенала «цветных революций», к которым в «дотрамповские» времена американский истеблишмент прибегал в ограниченном объеме. Все указывает на то, что ставки в нынешней битве за Белый дом реально очень высоки, раз в дело пошли «неконвенциональные» политические и политтехнологические приемы.

Нью-Йорк покинули более 40% состоятельных горожан (едут во Флориду, Техас, Аризону). Рост преступности в Нью-Йорке составил 166%, в Сиэтле 525%. Из-за кризисной экономической ситуации в США 26,6 млн молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (52%) в настоящее время проживают с родителями. Данный показатель перекрыл уровень периода Великой депрессии. Соединенные штаты считаются страной с самой обширной и достоверной статистикой, а потому исследователи любят применять к ним всевозможные количественные методы. Вот и Дональд Трамп на днях хвастался, что сумел вернуть 10 млн. рабочих мест. Цифра внушает, но американская экономика только за март-апрель потеряла 21 млн.

Президент Трамп во многом взял под контроль Федеральную резервную систему (ФРС), которая печатает примерно по триллиону новых долларов в месяц, однако прежнего стимулирования американской экономики это уже не обеспечивает, а веру в вечно зеленый «бакс» подрывает. Американский доллар давно оказался «на неразмеченной территории», из-за чего финансовые аналитики и экономисты не в состоянии прогнозировать его поведение наверняка (нет исторических прецедентов), но именно при нынешнем хозяине Овального кабинета «производить» деньги США стали в таких астрономических объемах.

В противоборствующих лагерях прочно поселился «язык вражды». Сегодня команды Дональда Трампа и Джо Байдена обвешивают друг друга такими ярлыками, которые нормально смотрятся для событий в Беларуси, а для внутриполитической повестки в самих США прежде не использовались. По крайней мере, в нынешних явно промышленных масштабах. Уличные протесты и беспорядки – обязательный блок «оранжевых» технологий, поскольку без них сложно дестабилизировать нормальную работу социальных институтов и экономики.

Действующий президент вышел на тропу войны с американскими социальными сетями вроде Twitter за то, что они помечают его посты отметками «недостоверная информация», втихаря «отписывают» от него подписчиков, используют алгоритмы, отправляющие важную для Дональда Трампа информацию в «подвалы» медийных потоков. Одним из проявлений данной борьбы стал президентский указ, лишивший соцсети иммунитета перед ответственностью за содержание постов и комментариев, оставляемых пользователями. Позиция у хозяина Белого дома аргументированная: раз соцсети осуществляют на своих страницах цензуру, они уже не могут рассматриваться как нейтральные доски объявлений.

Передергивание фактов и вырывание их из контекста – это обязательная часть «цветных технологий». Согласно статистике, белые редко убивают чернокожих в США – 0,77 случая на 1 миллион белого населения. На порядок чаще черные убивают белых – 9,83 случая на 1 миллион черного населения. Примерно с той же частотой белые убивают белых – 10,22 случая на 1 миллион белого населения. И наконец, чаще всего убивают чернокожих сами чернокожие – 53,94 случая на 1 миллион черного населения. Данные за 2013-ый год, но вряд ли что-то кардинально поменялось. Белый американец статистически в 70 раз безопаснее для афроамериканца, чем другой чернокожий. Но все это не помешало организовать движение «Жизни черных важны», поскольку в текущей конфигурации политической системы порядка 90% афроамериканцев голосуют за демократов и команда Джо Байдена пытается консолидировать свой электорат.

Расовые проблемы в США есть – это культурологический, социальный и медицинский факт. Однако столь бурные проявления как сейчас они приобретают в те моменты, когда появляются очень влиятельные заинтересованные силы и персоны. Ведь в том же Ливане конца 70-ых гг. прошлого века, когда он по запасам иностранной валюты вдвое превосходил Швейцарию, конфессиональные противоречия однозначно были. Но в войну и израильскую агрессию они превратились только после появления крупных заказчиков таких процессов.

Дональд Трамп обвиняет своего оппонента от демократов в том, что тот несет США леворадикальную революцию. В реальности такое мало похоже на правду, поскольку демократическая партия в своем управленческом ядре защищает в первую очередь интересы финансового капитала. Данный капитал транснациональный, но его штаб-квартиры находятся на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Другое дело, что в качестве людского тарана против президента-республиканца часто используются уличные низы, большинство из представителей которых живет на социальные пособия и многие не работают во втором и третьем поколении. Электорат Трампа – это промышленная буржуазия и люди, занятые в производственных цепочках, которые создает сложное (или не очень) производство. Поэтому на прошлых выборах многие афроамериканцы из производственного сектора экономики голосовали за Дональда Трампа, ибо он обещал рабочие места. В риторике 46-го президента США слова о среднем классе в ракурсе заботы и защиты не переводятся.

Джо Байден распространяет истории о помощи Владимира Путина хозяину Белого дома в его переизбрании. Вмешательство России – страны периферийного капитализма – в ключевой политический процесс государства – мирового лидера кажется абсурдным, но в американском политическом поле такие вбросы работают. Война во Вьетнаме в свое время продемонстрировала Вашингтону, как трудно работать с образованным населением. После этого был взят курс на «затупление» общества, который через десятилетия планомерного осуществления дает свои плоды. Отсюда и постоянная истерика американских политологов и медиа-экспертов из-за того, что сравнительно скромное российское пропагандистское вещание на США дает вполне ощутимые эффекты. Потому что податливым к манипуляции населением способны управлять любые игроки, обладающие необходимым для этого инструментарием и желанием.

В свете «китайского вопроса» российская тема оказалась существенно сдвинута с магистральной линии политических и информационных процессов. Примечательно, что антикитайской пропагандой пропитаны политические круги что республиканцев, что демократов. Разница только в том, что Трамп и его команда предлагают лобовое «разведение» экономик США и Китая, плюс жесткие военно-политические барьеры на пути Поднебесной, а лагерь Байдена выступает за расшатывание и «растаскивание» китайской избы с помощью цветных технологий.

Нездоровый накал предвыборной гонки свидетельствует об общем нездоровье в американском обществе и его правящем классе, где отсутствует консенсус относительно образа будущего США и стратегии его достижения. Нельзя упускать из вида, что в ноябре пройдут не только выборы хозяина Овального кабинета, но и довыборы в сенат. Именно сенат не допустил импичмента президента Трампа после того, как за него проголосовала палата представителей – нижняя палата американского конгресса (парламента). Если республиканцы утратят большинство в сенате, то после своей вероятной победы на президентских выборах Дональд Трамп может получить импичмент от демократического большинства в обеих палатах конгресса. «Оранжевые технологии» тем и опасны, что разнообразны и могут быть применены на любом этапе политических процессов. Вместе с тем, самое идеальное время для их использования – это президентские выборы.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.