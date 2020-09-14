Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1947,4.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 2,9.

Стоимость унции золота в евро составила 1644,38 (+4,97), а в британских фунтах – 1523,06 (+3,24).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.