За что они получают по 1,5 миллиона тенге в месяц?

Почему топ-менеджеры квазигосударственных компаний предпочитают не распространяться о своих зарплатах

Rakhim Oshakbayev: Призываю ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ квазигосфондов и квазигоскомпаний последовать примеру Ляззат Ибрагимовой, Жилстройсбербанк и опубликовать данные по 2019 году о годовых размерах денежных вознаграждений с разбивкой по видам, включая годовые бонусы. Особенно остро вопрос закрытости подобной информации стоит по размерам вознаграждений руководства ЕНПФ и ФСМС.

Ляззат Ибрагимова: Rakhim Oshakbayev Спасибо. Принцип ПРОЗРАЧНОСТИ не легко исполнять, но думаю ЭТО стратегически правильная инициатива

Азамат Джолдасбеков: Ляззат Ибрагимова Почему «не легко»? Были бы желание и настойчивость первого руководителя.

Ляззат Ибрагимова: Азамат Джолдасбеков Вы как всегда правы. Не легко, с точки зрения восприятия обществом такой информации.

***

Недавно разразился скандал вокруг Жистройсбербанка. Блогеры «раскопали» информацию о вознаграждении топ-менеджеров этого государственного банка и обнародовали ее. Дескать, бонусы непомерно высоки.

Никакого секрета информация о вознаграждении собой не представляет – в соответствии с нормами корпоративного управления банк обязан ее публиковать в своих годовых отчетах (не в укор Рахиму Окшабаеву заметим, что это, увы, не была инициатива главы ЖССБ, это стандарты корпоративного управления – публиковать годовые отчеты. –Авт.). Что он и делает. Так, например, за 2017 год размер вознаграждений, выплаченных независимым директорам – членам совета директоров и размер вознаграждения и премий, выплаченных членам правления банка, составил 175,5 млн. тенге. В 2018 году на эти цели было потрачено 203,4 млн. тенге. А за 2019 год на вознаграждения и премии банк направил 282,8 млн. тенге.

Сумма, прямо скажем, немаленькая, и растет год от года. И это при том, что банк-то – государственный¸ а потому напрашивается своершенно резонный вопрос: не слишком ли щедро вознаграждают себя топ-менеджеры?

Честь мундира решила защищать председатель правления ЖССБ Ляззат Ибрагимова – самолично, по этому случаю опубликовав пост на личной странице в Facebook. Она пояснила, что «размер премии по итогам года регулируется ДВУМЯ подзаконными актами»: постановлением правительства РК от 2 декабря 2014 года №1266, который определяет, что общий годовой объем вознаграждения по итогам работы за год не должен превышать 6 (шесть) должностных окладов и постановлением правления Национального банка РК от 24 февраля 2012 года №74, который определяет требования к начислению денежных вознаграждений руководителей БВУ.

«Суммарное денежное вознаграждение 267,3 млн. тенге (видимо, отминусовано вознаграждение независимых директоров — членов совета директоров. – Авт.) складывается из заработной платы (48%); бонусов по итогам года, т.е. премий (33%), лечебного пособия, отпускных, командировочных, больничных (19%). Таким образом, распространяемая некоторыми блогерами информация, о том, что членам правления выплачена годовая премия в размере 267 млн. тенге является ЛОЖНОЙ», — написала Ляззат Ибрагимова.

Что же тут началось под постом! Все френды и читатели поделились на пять лагерей: Одни считают, что интересоваться чужой зарплатой – дурной тон, вторые подбадривают топ-менеджера ЖССБ, третьи разбрасываются оскорблениями в адрес тех, кто эту информацию опубликовал, употребляя в своих репликах уничижающую лексику («недоблогеры»), четвертые потрясены очень уж высокими заработками, пятые пытаются все-таки вникнуть и разобраться, сколько же на самом деле заработали семь топ-менеджеров ЖССБ за 2019 год.

***

Куат Куанышбекович Естаев: А давайте простым языком. Человеческим. Каждый из членов правления за год какие суммы получил. Ваши % ни о чём не говорят простому населению. И утверждённость правительством не говорит о справедливости назначенным сумм.

Ляззат Ибрагимова: Куат Куанышбекович Естаев это же можно в екселе посчитать теперь запросто. Законом и трудовым договором размер персональной зарплаты относится к конфиденциальной информации. За её распространение меня могут привлечь к ответственности. Посчитайте просто сами.

Арайлым Идрисова: Ляззат Ибрагимова 1,5 млн. зарплата?

Арайлым Идрисова: В месяц…

Ляззат Ибрагимова: Арайлым Идрисова примерно правильно. Много или мало — ЭТО уже личная оценка каждого.

***

Но это – только зарплата.

Асан Абдиров : Что-то по математике не бьется… Если посчитать: 48% от 267,3 млн. = 128,3 млн. (годовая зарплата всех топов). По логике, общий объем премий (в соотв. с постановлением «…не должен превышать 6 (шесть) должностных окладов», т.е. составлять не более половины годовой зарплаты), т.е. не должен превышать 64,15 млн. На деле 33% — 88,2 млн. Или тут другая математика?

В общем, вопросов к ЖССБ больше, чем ответов.

***

Читать годовые отчеты главных холдингов страны и разных квазигосударственных компаний – одно удовольствие. Это, как правило, кладезь ценной и порой бесценной информации для расследований. В 2016 году интернет-газета ЗОНАКЗ даже сделала серию публикаций – на основе той информации, которая находится практически в открытом доступе.

Увы, журналистские расследования и находки, как правило, не оказывают влияния на ход текущих событий, ведь даже самая крутая реадакция – это не антикоррупционное ведомство, прокуратура или счетный комитет.

Тем не менее, сегодня общество больше готово обсуждать эти проблемы, чем 4 года назад. И даже топ-менеджеры, действительно, становятся более открытыми и готовы давать свои пояснения. Пока это, увы, еще не правило, а редкие исключения.

Между тем вопросов к чиновникам и квазигосударственному бизнесу накопилось немало, и пришло время, наконец, задуматься об их эффективности. В этом году президент страны потребовал от квази до 100% доходов выплатить в качестве дивидендов. И что мы увидели? Сектор, существующий на государственные деньги, не желает (!) выполнять поручение главы государства, даже понимая, что он, в случае необходимости, получит средства на развитие. То есть, эти деньги снова вернутся к ним, только под другим соусом. И все равно они не желают платить дивиденды в таком обьеме!

К компаниям, которые посмели ослушаться президента, примкнул и ЖССБ. На выплаты дивидендов за 2019 год он направил (или направит) 7,936 млрд. тенге, в то время как прибыль составила почти 27,642 млрд. тенге. Это если читать годовой отчет. А если просматривать новости, то мы обнаружим, что ЖCCБ «направит 30% чистой прибыли, или 8,2 млрд. тенге на выплату дивидендов». Опять что-то «по математике не бъется».

Было бы понятно, если бы этот банк в 2020 году, поскольку такая сложная ситуация и есть это пресловутое требование о дивидендах, значительно повысил интерес своего основного акционера, но, увы, это выплата почти привычной суммы: за 2017 год на выплату дивидендов было направлено 6,778 млрд. тенге, за 2018 год – 7,675 млрд…

При этом, конечно, куда как удобнее рассуждать в социальных сетях о том, что большинство людей не понимают принципы корпоративного управления.

***

К теме материального поощрения государственных управленцев (все-таки они не менеджеры в привычном понимании этого слова, поскольку в настоящих рыночных условиях они в большинстве своем не работали и работать вряд ли способны), пожалуй, нужно вернуться.

Только не надо упрекать СМИ и народ, что они считают деньги в чужих карманах. Это народные деньги. Мы наконец приходим к этому пониманию. И это вопрос достоинства, а не стыда.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.