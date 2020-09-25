Население не выдерживает так много капитализма

Компрадорский капкан крепко поймал Казахстан

На личном опыте могу засвидетельствовать: все, что в советские годы писали про социализм, на половину оказалось мурой, все, что писали про капитализм – правда. Из сегодняшнего дня создатели социалистического государства в капиталистическом окружении выглядят героями мифов и легенд, совершившими нечто невозможное. Люди снова хотят в ту сказку, потому что капитализм компрадорского типа их уже доконал.

В интернет-культуре существует метка ППКС, означающая «подписываюсь под каждым словом» («полностью присоединяюсь к сказанному»). В 2003 году довелось прочитать статью Алексея Виноградова «Отпустите меня в СССР», лейтмотивом которой является начальная фраза «Я устал идти по пути демократических реформ, у меня кончились деньги и спились соседи». Под статьей было бесчисленное множество ППКС, хотя на дворе стояла позолоченная эпоха назарбаевского капитализма 2001 – 2007 г.г., а в соседней России ликвидировали кризис неплатежей и вместе с ростом нефтяных цен повышалась средняя температура благосостояния.

Я тоже поставил ППКС, хотя уже побывал в США, после «ревущих девяностых» стал привыкать нет-нет посещать кафе и вкусил от разнообразия продовольственных деликатесов. В структурах повседневности СССР мне не хватало определенных продуктов питания, а в них сладостей, которые я всегда любил. Правда, зефир по советской технологии я последний раз ел в 1998 году (производители отказались от нее, поскольку агар-агар дорог и делает продукцию неконкурентоспособной по цене) и где-то на пару лет позже кукурузные палочки а-ля застойных лет в бумажной упаковке. Дефицит одежды или игрушек в советские годы меня не напрягал, а интересную книгу при желании всегда можно получить если не в собственность, то хотя бы почитать.

Когда Михаил Горбачев и развернутая им пропаганда о вреде социализма и пользе капитализма шли в режиме нон-стоп, я ею довольно глубоко пропитался и приход рыночных отношений встретил вполне доброжелательно. Разгул преступности, нищеты, коррупции и безработицы в 90-ые воспринимал как явление однозначно болезненное, но временное. После того, как мировые цены на нефть стали подниматься, появилась высокооплачиваемая (по меркам наемного работника из полусреднего класса) работа и видимость правопорядка, стало казаться, что проявленное терпение в обозримой перспективе будет вознаграждено. И все равно во мне четко отрезонировали слова про потерянную страну, «где все ждали лучшего и проморгали хорошее». Что уж говорить про восприятие советского прошлого в свете серийной девальвации 2015 года и карантинов 2020-го?

Транзит постсоветского Казахстана оказался не из второго мира в первый, а сугубо в третий, где все компрадорское. Второй мир в смысле лагеря социализма исчез, зато появился четвертый из несостоявшихся государств, где даже проблема физического выживания стоит перед обычным человеком ежедневно. Наивные надежды на то, что «невидимая рука рынка» играет на стороне добра и со временем победит зло, не прошли проверку эмпирическим опытом. От большинства представителей современной молодежи меня отличает лишь то, что благодаря советскому образованию я понимаю причины данных в ощущение проблем на методологическом уровне, поскольку марксизм-ленинизм отформатировал восприятие окружающего мира в октябрятские, пионерские и комсомольские годы.

Карл Маркс любил начинать от экономики. Его базис и надстройка, что-то вроде базы и стройки, то есть какая база – такая и стройка. Основа казахстанской экономики – это продажа на экспорт природных ресурсов и покупка готовой импортной продукции. Отечественное несырьевое производство носит очаговый характер.

Культурные стандарты под воздействием глобализации и компрадорскости насаждают образцы материального благополучия. Большой дом, дорогая машина, жена и любовница в шелках и золоте, счет на круглую сумму в зарубежном банке. Под таким информационным прессом человеку дорога или в философы (все равно умрем, так что можно и без этого обойтись), или в неврастеники (разница между притязаниями и реальными возможностями и опытом), или в компрадоры. Но дорога в компрадоры узка, трудна, извилиста, социальный лифт на ней сломан, заколочен досками и обнесен колючей проволокой. Именно потому, что обязательным условием хорошей жизни компрадоров выступает плохая жизнь почти всех остальных обитателей страны.

Сдерживающими моментами на пути попадания в третий мир были высокий уровень образования и налаженная система здравоохранения. Однако в условиях компрадорского политического режима они довольно быстро разделили судьбу прошлых социальных гарантий (восьмичасовой рабочий день, оплачиваемый трудовой отпуск, государственная пенсия, соблюдение техники безопасности). В компрадорской системе координат никто ничего не гарантирует. Будь то защита собственности, получение зарплаты или право на справедливое судебное разбирательство. Вместе с выбыванием и уменьшением доли тех, кто родился в СССР и помнит его основные моменты, скорость скатывания в контактную зону между третьим и четвертым миром возрастает.

Часть современных экономических теорий о периферийном капитализме гласит, что для комфортного существования «золотого миллиарда» необходимо прозябание остальных миллиардов людей в бедности и нищете. Однако положение дел в ядре «золотого миллиарда» показывает, что с общестрановым благополучием там уже расстались. Для хорошей жизни в метрополиях капитализма требуется еще игрок уровня и масштаба СССР, который воздействует на весь остальной мир самим фактом своего существования и характером проведения социально-экономической политики.

В период существования Советского Союза и лагеря социализма во Франции 70-ых гг прошлого века действовал 7-часовой рабочий день, а теперь они и 8-часовой потеряли. В Нью-Йорке покончил жизнь самоубийством таксист, который из-за проблем с банками на протяжении 15,5 лет работал по 100-120 часов в неделю. Когда он начинал свою трудовую деятельность таксистом в 1981 году, его нагрузка составляла 40-50 часов. Пандемия коронавируса добавила новых мрачных красок в общую картину. Согласно опросам фонда Роберта Джексона, более 50% домохозяйств в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Хьюстоне сообщили, что за период борьбы с COVID-19 исчерпали сбережения и вошли в ситуацию неспособности платить по кредитам и медицинской страховке. Год назад в США 1,5 млн человек получали в той или иной форме помощь от государства в связи с безработицей, сейчас таких 29 млн. За тот же год американские миллиардеры увеличили свои состояния на $1 трлн.

На словах политическое руководство Казахстана ратует за системный переход от продажи сырьевых ресурсов к производящей (хоть что-нибудь) экономике. Но когда все вокруг компрадорское, страна встроена в глобальную мирохозяйственную систему на положении сырьевого придатка более развитых экономик, как она перейдет на новые рельсы? Власть явно переоценивает оставшееся в обществе количество здоровых сил. С этими остатками ни то что «экономику знаний» не построить, на них даже паразитировать уже проблематично – выдохлись и жизненная энергия ушла.

На постсоветском пространстве социалистических государств не осталось, но больше всего элементов от СССР сохранилось в Беларуси. Оппозиция сначала бодро набирала себе сторонников на фоне протестов против очередного переизбрания Александра Лукашенко на президентский пост, но после широкого обнародования ее экономической программы стала резко терять сторонников. Программа реально составила бы «честь» хоть Егору Гайдару, хоть Анатолию Чубайсу – одна борьба с безработицей путем «оптимизации» малорентабельных госпредприятий на полноценную биполярочку тянет.

В общем, я среди тех, кто хочет в социализм с советским лицом. Для шведского у меня слишком банальные сексуальные взгляды, а для северокорейского не хватает аскетизма. В Китае хоть и правят коммунисты, но порядки там с явным преобладанием капиталистических компонентов. Вот только политических сил, способных вернуть меня в исходную точку с красными знаменами я не наблюдаю. КНПК, например, на такую структуру не похожа от слова «совсем».

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