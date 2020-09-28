Наши теннисисты на открытом чемпионате Франции, несбывшиеся надежды на ЧМ по велогонкам, старт нового сезона для баскетбольной «Астаны» и гонка за «золотом» футбольного первенства Казахстана

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: победный почин Юлии Путинцевой

Вчера в Париже свои первые матчи провели участники основной сетки открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») – третьего в нынешнем году турнира «Большого шлема». И в числе первых на корт вышла наша Юлия Путинцева, которая в новом женском рейтинге поднялась на 27-ю позицию. Ее соперницей была известная бельгийка Кирстен Флипкенс (80-я в рейтинге WTA), лучшие годы которой, правда, уже позади. Поединок прошел с явным преимуществом Юлии, которая отдала всего три сета и оформила победу всего за час с небольшим – 6:1, 6:2. В следующем круге ей будет противостоять Надя Подорошка из Аргентины (131-я).

Сегодня сыграют еще две представительницы Казахстана — Елена Рыбакина (18-я) и Зарина Дияс (77-я). Первая встретится с румынкой Сораной Кырстя (84-я), а соперницей второй станет тунисская теннисистка Онс Жабер (26-я), которая в начале нынешнего года дошла до четвертьфинала открытого чемпионата Австралии, выиграв в том числе у знаменитой датчанки Каролин Возняцки,

Сложный жребий достался казахстанцам, выступающим в мужском одиночном разряде. Молодому Александру Бублику (49-й в рейтинге АТР) будет противостоять опытнейший и по-прежнему очень сильный француз Гаэль Монфис (9-й), выходивший в полуфинал «Ролан Гаррос» еще двенадцать лет назад. А Михаилу Кукушкину (88-й) предстоит поединок с другим «сеяным» – итальянцем Фабио Фоньини (15-й), для которого грунтовое покрытие корта является любимым.

Велогонки на шоссе: в отсутствие лидера сборной

В итальянском городе Имола и его окрестностях прошел чемпионат мира. В связи с карантинными ограничениями в его программе на этот раз не было «андеровских» и юниорских гонок. Медали оспаривали только взрослые: два комплекта – мужчины, и столько же – женщины.

Главные надежды казахстанских болельщиков были связаны с мужской групповой гонкой и Алексеем Луценко, который совсем недавно выиграл один из этапов «Тур де Франс». Однако за два дня до старта сданный им тест на коронавирус дал положительный результат, и ему пришлось сняться с соревнований. В отсутствие лидера сборной взять его ношу на себя оказалось некому: лучший из казахстанцев, Вадим Пронский, финишировал 49-м (среди почти двухсот участников), проиграв победителю французу Жюльену Алафилиппу более десяти минут.

На снимке: Дмитрий Груздев

А до этого состоялась индивидуальная гонка на время с раздельного старта. От нашей страны на нее были заявлены Дмитрий Груздев и Даниил Фоминых. Первый занял 32-е место, а второй – 43-е (среди 56 участников).

Баскетбол: первый матч – и сразу с «грандом»

Стартовало регулярное первенство Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне в нем принимают участие 13 команд: девять российских, «Зелена Гура» из Польши, «Цмоки» из Беларуси, «Калев» из Таллинна и казахстанская «Астана». Как обычно, они по два раза сыграют друг с другом – дома и на выезде. Восемь сильнейших по итогам этого двухкругового турнира выйдут в «плэй-офф».

«Астана» начала чемпионат домашним матчем с московским ЦСКА, 10-кратным (из 11 возможных) победителем лиги. Понятно, что именно армейский клуб считался явным фаворитом в этом противостоянии. Тем более что, имея и без того очень сильный состав, он недавно пополнился еще двумя «звездами» – сербским центровым Николой Милутиновым (рост 213 см) и грузинским мощным форвардом Торнике Шенгелия, «свежеиспеченным» чемпионом Испании. Что касается состава «Астаны», то из прошлогодних «легионеров» (а именно они в основном и определяли игру команды) остался только Джеремия Хилл. К нему перед началом нынешнего сезона присоединились три новобранца – латышский центровой (208 см) Мартиньш Мейерс, а также защитник Майкл Томпсон и форвард Адонис Томас из США. Трое первых вместе с Николаем Бажиным и Антоном Пономаревым вышли в стартовой пятерке.

На снимке: Аскар Майдекин атакует кольцо ЦСКА (фото с сайта Единой лиги ВТБ)

К середине матча подопечные Эмиля Райковича проигрывали гостям более двадцати очков. В третьей четверти они прибавили (хотя можно сказать, что это баскетболисты ЦСКА несколько расслабились) и даже выиграли этот отрезок с минимальным счетом. Но в заключительные десять минут все окончательно встало на свои места – 60:93. В составе «Астаны» очки набирали: Томпсон – 17, Хилл – 12, Мейерс и Дмитрий Гаврилов – по 8, Руслан Айткали – 5, Аскар Майдекин и Роберт Пан – по 4, Рустам Мурзагалиев – 2.

Следующий свой матч наша команда проведет 3 октября – в Казани она встретится с местным УНИКСом.

Хоккей: ситуация остается не совсем ясной

На минувшей неделе появилось сообщение о том, что коронавирус выявлен еще у восьми игроков ХК «Барыс». В общей сложности зараженными оказались 19 хоккеистов. Правда, речь идет о всей системе клуба, а каково количество инфицированных именно в главной команде, не совсем понятно. Впрочем, в любом случае ситуация, в которую попал «Барыс», еще больше осложнилась. Ведь даже для перенесенных ранее шести матчей регулярного первенства с его участием не так-то просто изыскать «окна» в календаре. А если придется отложить на более поздние сроки еще несколько игр? Правда, есть вариант, к которому уже прибегли отдельные клубы КХЛ, тоже (хотя и в меньшей мере) столкнувшиеся с подобной проблемой, – заменить находящихся на изоляции основных игроков резервистами.

Двухнедельный карантин, на который отправили «Барыс», должен завершиться в эту субботу, а возобновление его участия в чемпионате запланировано на 4 октября. Как сообщили позавчера представители клуба, несмотря на увеличение количества инфицированных, команда готовится выйти на лед в назначенный срок.

Гребля на байдарках и каноэ: вне главного финала

В этом олимпийском виде спорта тоже возобновились международные соревнования. Проба сил после длительного перерыва, вызванного пандемией, состоялась в Сегеде (Венгрия), где прошел этап Кубка мира.

На снимке: Инна Клинова

От Казахстана на него поехала только лидер нашей национальной сборной байдарочница Инна Клинова, участница Олимпиады-2016, сильнейшая на сегодня в Азии в женской гребле на 200 метров. Правда, на сей раз ей не удалось показать свой лучший результат. По итогам предварительных гонок она без проблем попала в число полуфиналисток, но на этой стадии финишировала в своем заезде из девяти участниц 4-й, тогда как надо было пробиться в первую тройку, чтобы получить путевку в главный финал «А». Как следствие, Клиновой пришлось довольствоваться финалом «В», где она стала 4-й, а в общем протоколе 13-й.

Футбол: разрыв между «Кайратом» и «Астаной» сократился

На минувшей неделе в казахстанской премьер-лиге состоялось девять матчей. То есть, большинству участников чемпионата пришлось выходить на поле дважды. Это относится и к главным фаворитам в борьбе за «золото». Если «Кайрат» не избежал потери очков, то «Астана», одержав две победы, сократила свое отставание от главного конкурента до «минус 4». Кстати, в ближайшее воскресенье, 4 октября, лидеры первенства сойдутся в очном поединке.

«Кызылжар» – «Кайрат» 0:1. Выиграть у команды, вернувшейся в высший дивизион после долгого перерыва, алматинскому клубу удалось благодаря единственному голу, который стал для Абата Аимбетова 5-м в нынешнем первенстве.

«Тобол» – «Окжетпес» 1:0.

«Каспий» – «Тараз» 0:2.

«Шахтер» – «Жетысу» 3:2. Еще за двадцать минут до финального свистка семиреченцы проигрывали 0:2, но в оставшееся время сумели забить три мяча и одержать волевую победу. Дважды отличился Айбар Жаксылыков.

«Ордабасы» – «Кызылжар» 1:0. Нападающий шымкентского клуба бразилец Жоао Пауло забил в 7-м матче подряд, чего в чемпионате Казахстана не случалось уже давно. В каждой игре он по разу огорчал голкиперов команд-соперниц и теперь с 7 голами возглавил список лучших бомбардиров.

«Кайсар» – «Астана» 0:1. Неуступчивый клуб из Кызылорды долго оказывал упорное сопротивление многолетнему чемпиону страны и был близок к тому, чтобы отобрать у него очки. Но в самом конце матча все-таки пропустил гол.

«Тараз» – «Тобол» 0:0.

«Окжетпес» – «Кайрат» 3:3. Хотя команда из Кокшетау вполне ожидаемо выбрала тактику игры «от обороны», она преуспела больше в атаке, забив в ворота лидера чемпионата три гола менее чем за час игрового времени. Окончательный, ничейный, счет установил бразилец Вагнер Лав, а до этого Абат Аимбетов отличился в 6-й раз в нынешнем первенстве. Впрочем, футболистам «Кайрата» радоваться было нечему – один из аутсайдеров прервал их победную серию.

«Астана» – «Жетысу» 3:0. Обеим командам пришлось выйти на поле спустя всего три дня после предыдущих матчей. Столичные футболисты могли забить и больше, в том числе с пенальти, который не был реализован.

Турнирное положение: «Кайрат» – 25 очков (после 10 матчей), «Астана» – 21 (10), «Ордабасы» – 17 (11), «Тобол» – 17 (10), «Жетысу» – 16 (10), «Кайсар» – 14 (9), «Шахтер» – 12 (9), «Тараз» – 11 (10). «Кызылжар» – 7 (9). «Окжетпес» – 6 (11), «Каспий» – 4 (9).

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