Пиар во время чумы

Почему до сих пор не работает предвыборная формула президента?

На днях авторитетная мажилисвумен Ирина Смирнова публично высказала то, о чем мы – пациенты, избиратели, налогоплательщики – давно догадывались. «…Такое чувство, вот например, у меня, что у нас нет Министерства здравоохранения. Что нужно опираться только на себя, на свои возможности и готовить свой иммунитет к тому, чтобы встретиться с вирусом». Не только у вас, Ирина Владимировна. Эта пораженческая мысль посещала минувшим летом очень многих казахстанцев. Хотя…

Когда в июле бывший главврач президентского медцентра Алексей Цой, на короткое время переброшенный первым замом в Минздрав, ожидаемо сменил Елжана Биртанова на посту министра здравоохранения, он в ходе первого в этом качестве онлайн-брифинга произнес замечательную фразу: «Все, кто меня знают, могут подтвердить – я никогда не ухожу от острых вопросов». Тогда, в разгар первой волны эпидемии, это заявление встретили «на ура» — ведь в ту горячую пору шеф Минздрава был де-факто первым лицом правительства. Это, кстати, косвенно признал и президент страны, поручив акимам и министрам предоставлять Алексею Владимировичу еженедельные отчеты о коварной заразе и успехах (равно как и неудачах) в борьбе с нею. А самому главе Минздрава прописал регулярное общение с народом.

И, надо сказать, первое время Алексей Цой исправно выходил в эфир – один либо в паре с профильным вице-премьером Ералы Тугжановым. Поначалу это впечатляло и даже казалось первым шагом к реализации знаменитой предвыборной формулы Касым-Жомарта Токаева – ну, той, что про «сильного президента – влиятельный, авторитетный парламент – подотчетное, ответственное правительство».

Правда, ни особо острых вопросов молодому министру не задавали, ни откровенных ответов не требовали: время было тяжелое, аптеки пустые, больницы переполненные… В общем, все понимали: доктору Цою некогда разговоры разговаривать – ему надо работу работать. Тем более, что от сильного президента он постоянно получал ценные указания, а влиятельный парламент самоизолировался на каникулах.

Но вот первая волна «короны» схлынула (едва не утопив здравоохранение с соцобеспечением в придачу), и негласно «первый среди равных» стал просто министром. Естественно, на него тут же набросились все, кто до сего момента предпочитал не мешать святому делу спасения Отечества – репортеры, блогеры, НПО-шники. Не говоря уже о влиятельно-авторитетных избранниках народа, вернувшихся после каникул на галеры законотворчества.

Из всей череды жаждущих припасть к источнику министерской истины Алексей Владимирович прогнозируемо выбрал блогеров, поспешивших по итогам встречи заполнить «эфир» Facebook селфи с министром и анонсами небывалого эксклюзива. Причем, селфи были похожи, как близнецы-братья, а обещанного эксклюзива завсегдатаи «мордокниги» не дождались до сих пор. Но главное – напустить побольше пиару. А в этом официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов знает толк! «Каждая минута у него (министра) расписана — уверяет сомневающихся спикер медицинского ведомства. — Вот буквально полтора месяца назад, когда мы познакомились, в круглосуточном режиме. Я думал, в Минздраве работают роботы, потому что, когда они высыпались, когда виделись с членами семьи, я не знаю. Сегодня все сотрудники системы здравоохранения – ну и конечно, в первую очередь сам министр – просто в круглосуточном режиме занимаются решением вопросов здравоохранения». Что ж, о том, какие матерые «роботы» трудились и, надо полагать, до сих пор трудятся в Минздраве, нетрудно догадаться по арестам вице-министра Олжаса Абишева и главы Фонда медстрахования Берика Шарипа. Да и «скоропостижный» уход по собственному желанию еще одного вице – Людмилы Бюрабековой заставляет терзаться смутными сомнениями – которые опять высказала за нас с народно-коммунистической прямотой депутат Смирнова. Ее лаконичный пост в ФБ стоит привести полностью:

«Не хорошие воспоминания связаны с этой дамой.

Не давала развиваться фармацевтической промышленности страны, препятствовала проведению клинических исследований приборов, препаратов казахстанских ученых. Не поддерживала продвижение новых подходов. Утверждала продвижение лекарств зарубежного производства по цене в несколько раз дороже, чем у соседей. Продвигала анализы ПЦР в одной сети лабораторий за 20000 тг. Сообщила, что маски дешевле 110 тг быть не могут. Спокойно относилась к отсутствию лекарств в страшный летний период этого года. Демонстрировала отсутствие эмоционального интеллекта, безразличие к судьбе людей, пациентов. И ещё можно перечислять и перечислять.

Наконец- то убрали. Надеюсь, что не просто убрали. За это надо отвечать».

Что ж, в таком не слишком благоприятном для имиджа ведомства контексте посиделки с блогерами в южной столице вполне могут сойти за вопрос здравоохранения первостепенной важности. Так или иначе, Алексей Владимирович предпочел как следует пропиариться — видимо, не только для бодрости собственного духа, но и ради здоровья всей нации…

А пока министр сидел в компании сетевых дел мастеров в алматинском кафе, принадлежащем одному из них, в столице депутаты и журналисты отчаялись его дождаться. Сверхвлиятельный спикер мажилиса (он же – лидер парламентской фракции правящей партии) Нурлан Нигматулин давненько уже грозится вызвать министра «на ковер», чтобы строго спросить: почему не выполняется поручение президента выплатить медикам с ковидной передовой компенсации? При том, что сам поручитель, распорядившийся об этом еще во время ЧП, до сих пор ни о чем подобном г-на Цоя не спрашивал – во всяком случае, публично. А ведь мог бы поинтересоваться тем, например, почему из почти 13 тысяч подхвативших коронавирусную инфекцию медиков обещанные им единовременные выплаты получили всего 1800 человек. А 10 миллионов, которые должны перечислить близким почти 200 умерших врачей и медсестер, увидели только 25 семей.

Стоит ли после этого удивляться сетованиям Нуржана Альтаева — влиятельного коллеги авторитетнейшего Нурлана Зайруллаевича по нижней палате, который никак не дождется главу подотчетного в том числе ему, как депутату, правительства Аскара Мамина с докладом о потраченных на борьбу с ковидом государственных миллиардах. А попробовал бы премьер (не говоря уже о «простом» министре) какой-нибудь Франции проигнорировать приглашение депутатов или спикера тамошнего Национального собрания – такая вольность наверняка стоила бы ему карьеры!

Впрочем, вопросов к главному врачу страны хватает не только у влиятельных парламентариев. На прошлой неделе перчатку министру бросила детский омбудсмен Аружан Саин, написавшая ему гневное письмо в Facebook. Она потребовала обеспечить бесплатными лекарствами и расходными материалами детей с муковисцидозом, буллезным эпидермолизом, эпилепсией и другими редкими хворями. По словам Аружан, таких детишек – всего около полутысячи на всю страну. А главное – деньги на их неотложные нужды в бюджете заложены. Но… «Если раньше родители могли хотя бы частично купить что-то из личных средств (потратив на это огромные деньги, собирая их в социальных сетях), то в условиях закрытых границ и это оказалось невозможным. А сегодня, кроме всего прочего, у людей просто уже нет денег», – написала министру Аружан. По ее словам, проблема не решается годами – «Минздрав кивает на акиматы, те – наоборот». Вот тут бы г-ну Цою и карты в руки – пускай попробует быстро решить проблему. А заодно — подтвердить репутацию человека, «никогда не уходящего от острых вопросов».

Возможно, тогда мы с вами, наконец, поверим: в стране есть не только сильный президент и влиятельный (правда, больше персонально, нежели коллективно) парламент, но и подотчетное, ответственное правительство – пусть даже в лице одного конкретного министра.

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