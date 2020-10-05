«Чем грозит Казахстану конфликт между Арменией и Азербайджаном»

Сетевые СМИ о конфликте (войне) в Нагорном Карабахе

Ахмет ТАЛАПУЛЫ — ««Мы не сможем поддержать Армению, не лишившись связей с Азербайджаном»: как скажется конфликт в Нагорном Карабахе на Казахстане» — Нынешний военный кризис в отношениях между Арменией и Азербайджаном стал одним из самых серьезных после окончания войны в 1994 году.

Первым делом стоит напомнить, что со времени обретения независимости Казахстан постоянно выступал против любых проявлений эскалации конфликта. А на фоне последних событий МИД Казахстана выразил обеспокоенность по поводу событий в Нагорном Карабахе. Казахстан призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Кроме того, к политическому урегулированию конфликта призывают и члены Ассамблеи народа Казахстана. Председатель Ассоциации азербайджанцев Казахстана Абилфас ХАМЕДОВ с сопредседателем армянского культурного центра «Луйс» Наринэ МИКАЕЛЯН сделали совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе.

В заявлении говорится, что члены Ассамблеи народа Казахстана глубоко обеспокоены обострением конфликта.

Досым САТПАЕВ в свою очередь напомнил, что с момента обретения независимости Казахстан выступал против любых проявлений сепаратизма — Для Казахстана вопрос территориальной целостности, проблема сепаратизма, как и на всем постсоветском пространстве, достаточно актуальны. Некоторые маргинальные политики часто выдвигают территориальные претензии и к Казахстану. Для Нур-Султана все, что связано с принципами нерушимости границ, — незыблемый международный закон.

Политолог также отметил, что официальный Нур-Султан не раз декларировал свой призыв урегулировать этот конфликт за столом переговоров. В частности, он препятствовал принятию Армении в ЕАЭС на том основании, что у Еревана остаются неразрешенные территориальные противоречия с Азербайджаном. После этого между Ереваном и Нур-Султаном постоянно происходили дипломатические трения. Вплоть до того, что армянские политики призывали исключить из ОДКБ Казахстан и Беларусь, которые, будучи в одной с Арменией военной организации, больше сотрудничают с Азербайджаном и поддерживают эту страну.

ОДКБ, как и ЕАЭС, отметил господин Сатпаев, нельзя использовать против другой страны, причем не являющейся членом этих организаций. Да и вообще ОДКБ не следует воспринимать как значимую военно-политическую организацию.

Аналитик, эксперт-международник Ануар БАХИТХАНОВ — Эскалация конфликта неизбежна, и вероятность полномасштабной войны вполне существует. Впоследствии это может привести к катастрофе на Кавказе с непредсказуемыми последствиями. Регион стратегически важен для всех соседних стран как политически, так и в экономическом плане. Исходя из этого, урегулирование и примирение сторон есть срочная необходимость и является эффективным решением как для Азербайджана с Арменией, так и для остальных государств-соседей.

По мнению эксперта, Казахстан, как страна с многовекторной политикой, в данном случае является этакой «Швейцарией» и не поддерживает выяснение отношений в таком тоне. Опыт РК в урегулировании подобного рода конфликтов присутствует, и он весьма успешен — стоит вспомнить хотя бы сирийский конфликт, который из военной полемики перешел в Астанинский формат и принес определенные плоды для стабилизации ситуации.

Международник добавил, что весьма успешно огонь в жерле конфликта раздувает давний союзник Азербайджана — Турция, что еще сильнее усугубляет и без того сложную ситуацию. Тогда как основным арбитром конфликта выступает Россия, потому как опыта урегулирования у «большого брата» предостаточно — Итого фигур на шахматной доске много, вопрос лишь в том, кто закончит партию. Нужно ли Казахстану быть хорошим другом, который всегда поможет в беде, на данный момент однозначно заявить трудно, но стремление к этому образу у нас определенно есть.

Татьяна ПАНЧЕНКО – «Чем грозит Казахстану конфликт между Арменией и Азербайджаном» — Ответить на вопрос, почему конфликт в очередной раз вступил в открытую насильственную фазу в данный конкретный момент времени, по мнению профессора Казахстанской-немецкого университета Рустама БУРНАШЕВА, практически невозможно без доступа к оперативным документам противоборствующих сторон.

— Казахстан не имеет прямой привязки к Южному Кавказу, поэтому непосредственного воздействия конфликт на нашу страну при сохранении всех прочих факторов неизменными оказать не может.

При этом, конечно, косвенное влияние будет. Например, через изменение цен на нефть, так как Азербайджан также является экспортером этого сырья. Также у Нур-Султана могут появиться шансы активизировать свою миротворческую деятельность на постсоветском пространстве. Негативное влияние могут иметь некоторые установки населения страны, направленные на поддержку той или иной стороны конфликта (чаще всего — Азербайджана).

О прямом негативном влиянии такого рода конфликта на ЕАЭС можно было бы говорить, если бы оба его участника были членами этой организации. В данном же случае можно говорить только о сужении экономического потенциала Армении, что для ЕАЭС не критично. Более того, влияние конфликта даже на ОДКБ ограничено, так как к настоящему моменту юридически Армения не является стороной конфликта (тем более — подвергшейся агрессии) и, соответственно, оснований для задействования статьи 4 Договора о коллективной безопасности нет.

Пока решения для конфликта нет, убежден политолог Айдос САРЫМ — Проблема Карабаха – это кровоточащая рана Азербайджана и Армении, которая, к сожалению, сегодня не имеет никакого развития и возможностей для мирного регулирования. Можно сколько угодно призывать стороны к политическому диалогу, но на сегодня следует признать одну очевидную вещь: ни одна из сторон не готова идти на уступки и серьезно обсуждать это самое пресловутое регулирование.

Безусловно, разворачивание конфликта сильно потрясет зону ЕАЭС-ОДКБ. Армения, полагаю, даже не будет сильно апеллировать к ОДКБ, поскольку реально понимает, что никто кроме России серьезно помогать ей не станет. Казахстан, к примеру, связан с Азербайджаном гораздо большим числом нитей, чем с Арменией. Соответственно, даже на теоретическом уровне сложно ожидать, что Казахстан станет отправлять войска и вооружения для поддержки Армении.

«Армения vs Азербайджан. Нужна ли Казахстану роль миротворца?» — Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ — Все будет зависеть от того, насколько Азербайджан настроен вернуть территории, которые считает своими, насколько он обладает военным потенциалом и насколько будет этому способствовать международная обстановка с точки зрения невмешательства той же России и других стран-участниц ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Сейчас военные действия ведутся на территории непризнанной Республики Арцах. Это не территория Армении, она не признана международным сообществом, и поэтому согласно договору коллективной безопасности Армения не может обратиться к ОДКБ за поддержкой. Но если вдруг конфликт будет выходить уже на ту территорию Армении, которая признана на международном уровне, тогда это будет считаться агрессией против Армении. Пока такой агрессии нет, хотя именно Вооруженные силы Армении воюют на территории Карабаха. Конечно, Армения может сейчас апеллировать к ОДКБ, обратиться к ней, но я думаю, что это будет просто консультацией.

Казахстан всегда был и остается в активном сотрудничестве с Азербайджаном, потому что они – две тюркские страны, две каспийские страны. С Арменией уровень политических и экономических отношений низок. Были трения, когда Армению приглашали в Евразийский экономический союз. Нам по всем параметрам ближе Азербайджан. С Арменией у нас самая серьезная связь – это соучастие в ОДКБ.

Но когда идет эскалация конфликта, Казахстан, конечно, пробует занять равноудаленную позицию, чтобы убедить обе стороны начать переговоры. Но если брать уровень двусторонних отношений и уровень взаимодействия на многосторонней платформе, то приоритет отдан Азербайджану.

Айтуган АЗИМЖАНОВА – «Как конфликт в Нагорном Карабахе может отразиться на Казахстане» — Корреспондент zakon.kz поговорил с экспертом Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидией ПАРХОМЧИК о том, как столкновения могут отразиться на Казахстане, можно ли говорить о полномасштабной войне и прислушаются ли Ереван и Баку к призывам о прекращении столкновений.

— Казахстан поддерживает партнерские отношения с обеими сторонами конфликта. Азербайджан для нас ведущий партнер на Южном Кавказе, рушить данные отношения Нур-Султан не собирается. Так же, как не собирается портить или каким-то образом поставить под сомнение дружественные отношения с Арменией, которая является частью Евразийского экономического союза. Это один из центральных векторов развития экономической интеграции и внешнеполитической стратегии Казахстана. Армения является союзником республики по ОДКБ, а Азербайджан так же, как Армения входит с состав участников Содружества независимых государств. В данном контексте поддерживать дружественные контакты с Ереваном и Баку отвечает национальным интересам Казахстана.

Хотя участники конфликта не требуют от партнеров принять ту или иную сторону, нельзя сказать, что текущая ситуация не окажет никакого влияния на характер взаимодействия Казахстана с государствами Южного Кавказа. По объективным причинам формат сотрудничества будет трансформироваться.

Марат АСИПОВ – «Тридцать лет войны» — В марте 1992 года я вычитал в «Комсомолке» объявление азербайджанского информационного агентства «АссаИрада». Агентство приглашало всех журналистов постсоветского пространства приехать в зону конфликта и своими глазами увидеть происходящее.

Объявление появилось вскоре после Ходжалинской резни, когда было убито несколько тысяч беженцев, пытавшихся уйти в Азербайджан. Я был молод, не очень умен и страшно тщеславен. Хотелось героического репортажа из горячей точки и признания.

Руководство телеканала, где я работал, отпустило меня и еще одного журналиста, но без командировочных, на свой страх и риск. Азербайджанская сторона оплачивала все расходы на дорогу и пребывание в стране.

После поездки я так и не решился написать о том, что видел и слышал. Было какое-то ощущение, что сорвусь, встану на одну из сторон. Но все, что видел там, не укладывалось в черно-белую картину борьбы добра и зла…

Посмотреть на войну со стороны Армении мне не удалось. Но скорее всего, там бы я увидел и услышал примерно то же самое, плюс-минус. Потому что нет никакой правды в войне. Есть одна непрекращающаяся трагедия двух народов.

Только длинный ряд свежих могил в городском сквере Агдама и конвейер похорон. Детские могилы выделялись игрушками, сложенными у изголовья. И женщины, раздирающие ногтями лица в кровь.

На наспех сделанных могильных знаках была одна жуткая примета – разные даты рождения, но день смерти был один на всех — у стариков, молодых и детей.

«Кавказский узел: что потеряет Казахстан в случае войны между Арменией и Азербайджаном» — Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Жумабек САРАБЕКОВ отмечает, что позиция Казахстана на текущий момент оптимальна – и с Азербайджаном мы являемся стратегическим партнером, и с Арменией состоим в ОДКБ и ЕАЭС.

Среди сценариев развития эксперт выделяет два: при первом боевые действия будут постепенно сворачиваться, в чем сыграют роль третьи игроки в лице России и евростран.

– По второму сценарию полномасштабный военный конфликт станет неизбежен. В противостояние могут быть втянуты третьи игроки, прежде всего Турция. Вмешательство Анкары приведет к тому, что и Россия будет вынуждена задействовать свои вооруженные силы. В случае армяно-азербайджанской войны пострадает и Казахстан, – акцентирует Сарабеков.

– Риск возникает для наших проектов на Каспии. Мы вкладываем большие средства для задействования Транскаспийского транзитного коридора, и территория Азербайджана выступает одной из ключевых артерий этого маршрута. Ситуация нестабильности повышает риски для внешних инвесторов, для которых принципиально важна безопасность маршрутов и бесперебойное функционирование.

В свою очередь, угроза масштабных боевых столкновений будет тормозить грузопоток, и Казахстан рискует недополучить отдачу от своих инвестиций в каспийские проекты.

– Во-вторых, Армения не скрывает, что в случае начала масштабных военных действий будет наносить удары по стратегическим объектам Азербайджана. В качестве приоритетных целей обозначаются северо-западные районы Азербайджана, по которым проходят основные железнодорожные магистрали, нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум.

Удар по нефтяным мощностям Азербайджана затронет нашу страну – планировалось, что часть нефти мы будем перенаправлять через Баку – Тбилиси – Джейхан. Сейчас существенных объемов нефти по этому трубопроводу не перевозится, но, по заявлению казахстанского минэнерго, в перспективе планируется расширение добычи на месторождении Тенгиз, и появится необходимость в дополнительных инфраструктурных мощностях. А если БТД будет под риском, это ограничит наши возможности на диверсификацию маршрутов поставок, и мы будем больше зависеть от российской нефтяной инфраструктуры, – отмечает собеседник.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.