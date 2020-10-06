Токаев утвердил структуру агентства по стратегическому планированию и перевел туда статком

Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил структуру Агентства по стратегическому планированию и реформам и ввел в его состав статистическое ведомство, которое было в составе министерства национальной экономики, сообщает пресс-служба Акорды.

«Утвердить прилагаемые: 1) Положение об агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (агентство); 2) структуру агентства; 3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты президента Республики Казахстан. 2. Преобразовать комитет по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан в бюро национальной статистики Агентства», — говорится в указе Токаева во вторник.

Редакция МИА КазТАГ приводит положение об агентстве полностью:

1. Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, проведения реформ и оценки эффективности деятельности государственных органов.

2. Агентство имеет ведомство – Бюро национальной статистики и его территориальные подразделения в областях, городах республиканского значения, столице.

3. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства, а также настоящим Положением.

4. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и общая штатная численность Агентства утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Агентства.

9. Юридический адрес Агентства: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, 55/21.

10. Полное наименование Агентства – государственное учреждение «Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан».

11. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

12. Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета.

13. Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Агентства. Если Агентству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Агентства

14. Миссия Агентства: подготовка материалов и предложений с целью формирования реформ и содействие в их эффективной реализации; осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности; участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора.

15. Задачи Агентства:

1) выработка предложений по формированию и реализации государственной политики в сфере стратегического планирования;

2) участие в совершенствовании и модернизации системы государственного управления;

3) разработка подходов к осуществлению реформ, направленных на повышение конкурентоспособности страны и благосостояния народа;

4) развитие государственной статистической деятельности, в том числе через формирование статистической методологии и обеспечение достоверности статистической информации.

16. Функции Агентства:

разработка нормативного правового акта по вопросам системы государственного планирования в Республике Казахстан;

разработка и утверждение правовых актов, регулирующих вопросы методологии системы государственного планирования;

выработка предложений по совершенствованию системы государственного планирования;

разработка, корректировка, мониторинг и оценка реализации долгосрочных стратегических планов развития Республики Казахстан, проведение мониторинга и оценки иных документов Системы государственного планирования;

координация деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке, согласовании, мониторинге и оценке хода реализации документов Системы государственного планирования;

разработка по поручению Президента Республики Казахстан подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также мониторинг и оценка хода их реализации;

предоставление экспертных заключений по вопросам, связанным с реализацией реформ, разработкой и реализацией документов системы государственного планирования, в случае возникновения межведомственных разногласий;

согласование предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления;

стратегическое прогнозирование и проведение анализа развития страны, международных тенденций, а также изучение мирового опыта с выработкой соответствующих предложений;

координация деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, в части совершенствования методологии проведения оценки эффективности деятельности государственных органов, определения показателей их эффективности, а также обеспечения доступа к своевременным и достоверным данным национальной и ведомственной статистики;

методологическое сопровождение работ в сфере ведомственных статистических наблюдений;

систематический сбор, проверка и классификация информации от государственных органов Республики Казахстан и иных республиканских, международных и иностранных организаций;

участие в разработке и мониторинге общенациональных планов мероприятий, принимаемых в целях реализации ежегодных посланий Президента Республики Казахстан;

осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

17. Функции ведомства:

разработка и реализация государственной политики в области государственной статистики;

утверждение правовых актов в области государственной и ведомственной статистики в пределах своей компетенции;

обеспечение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации;

формирование статистической методологии в соответствии с международными статистическими стандартами;

координация деятельности центральных и местных исполнительных органов и Национального Банка Республики Казахстан при формировании государственной политики в области государственной статистики;

осуществление международного сотрудничества в области государственной статистики в пределах компетенции и заключение договоров в рамках сотрудничества;

обеспечение формирования плана статистических работ, графика представления респондентами первичных статистических данных и графика распространения официальной статистической информации на предстоящий календарный год в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому;

утверждение плана статистических работ до 15 ноября года, предшествующего планируемому году;

организация и проведение общегосударственных статистических наблюдений в соответствии с планом статистических работ;

осуществление сбора первичных статистических данных и (или) получение административных данных, их обобщение и анализ, а также распространение официальной статистической информации и (или) статистической информации;

обеспечение респондентов статистическими формами и инструкциями по их заполнению при представлении ими первичных статистических данных;

использование административных данных исключительно для производства статистической информации и актуализации статистических регистров;

разработка и утверждение статистических классификаторов;

обеспечение органов государственной статистики статистическими классификаторами путем их размещения на интернет-ресурсах уполномоченного органа;

ведение следующих статистических регистров:

статистический бизнес-регистр;

статистический регистр населения;

сельскохозяйственный статистический регистр;

статистический регистр жилищного фонда;

обеспечение накопления, ведения и актуализации информационных статистических баз данных о социально-экономическом положении республики и ее регионов;

осуществление государственного контроля в области государственной статистики в отношении респондентов в форме профилактического контроля без посещения респондентов;

проведение анализа соответствия статистической деятельности органов государственной статистики, утвержденной ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики, статистической методологии по ведомственным статистическим наблюдениям и запрос необходимых для проведения анализа документов (информации);

организация научно-исследовательских разработок в области государственной статистики;

разработка единого реестра отчетности, формируемой в государственных органах;

утверждение типовой методики описания процесса производства статистической информации государственными органами;

разработка и утверждение методики по общегосударственным статистическим наблюдениям;

утверждение типовой методики ведения ведомственных классификаций;

утверждение статистических форм для проведения общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений, инструкции по их заполнению, а также порядка их утверждения;

утверждение порядка представления респондентами первичных статистических данных;

утверждение статистической методологии по общегосударственным статистическим наблюдениям;

разработка и утверждение типовой методики формирования метаданных для применения государственными органами;

разработка и утверждение правил регистрации цен, а также проведение регистрации цен;

согласование форм, предназначенных для сбора административных данных, а также методики расчета показателей;

проведение уточнения достоверности данных похозяйственного учета;

утверждение правил проведения уточнения достоверности данных похозяйственного учета;

мониторинг, анализ и сопоставление данных, полученных уполномоченным органом из официальных источников;

осуществление государственного контроля в области государственной статистики в отношении административных источников в форме профилактического контроля, без посещения и с посещением административных источников;

утверждение перечня должностных лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну;

утверждение перечня представляемых сведений, определенных законодательством Республики Казахстан в качестве налоговой тайны, и порядка их представления;

внесение предложений об отмене, изменении принятых государственными органами актов, нарушающих законодательство Республики Казахстан в регулируемой сфере в рамках своей компетенции, а также приведении их в соответствие с законодательством Республики Казахстан;

утверждение порядка представления и использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде;

утверждение статистической методологии по ведению похозяйственного учета и форм организации ведения регистрационных записей;

утверждение порядка представления административных данных на безвозмездной основе;

осуществление производства по делам об административных правонарушениях в области государственной статистики в установленном законодательством порядке;

подача ходатайства о внесении представления и принесении кассационного протеста по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, в рамках своей компетенции;

рассмотрение в рамках своей компетенции жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, на действия (бездействие) и решения органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу об административном правонарушении;

представление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации, по запросу комитетов Парламента Республики Казахстан, отделов Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и иных государственных органов;

установление цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, подведомственной организацией ведомства, по согласованию с антимонопольным органом;

разработка Правил и сроков проведения национальных переписей;

разработка плана мероприятий по проведению национальной переписи;

разработка и утверждение порядка проведения пилотной переписи;

разработка и утверждение переписных листов;

проведение национальных переписей;

координация деятельности центральных и местных исполнительных органов при проведении национальных переписей;

разработка и утверждение совместных актов о взаимодействии без интеграции информационных систем с государственными органами;

обеспечение формирования и публикации итогов национальной переписи;

утверждение правил участия органов государственной статистики в разработке и формировании статистической методологии;

утверждение статистической методологии по ведомственным статистическим наблюдениям;

утверждение правил предоставления на безвозмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и разработанной на основании первичных статистических данных, представляемых респондентами в соответствии с графиком представления респондентами первичных статистических данных;

утверждение правил получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статистических данных от домашних хозяйств об их доходах и расходах;

разработка и утверждение правил опроса респондентов и пользователей с целью мониторинга уровня удовлетворенности деятельностью уполномоченного органа в области государственной статистики;

разработка и утверждение правил проведения тестирования с участием респондентов на добровольной основе и обсуждения проектов статистических форм по общегосударственным и (или) ведомственным статистическим наблюдениям и инструкций по их заполнению;

утверждение расчета численности интервьюеров и стоимости их услуг при проведении общегосударственных статистических наблюдений и национальных переписей по договору возмездного оказания услуг в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

разработка и утверждение правил привлечения лиц в качестве интервьюеров при проведении общегосударственных статистических наблюдений и национальных переписей;

разработка и утверждение правил получения контактных данных по респондентам от операторов связи;

разработка и утверждение правил пересмотра опубликованной официальной статистической информации для статистических целей в случае изменения статистической методологии и на основании обновленной, подтвержденной документально информации;

представление по запросу уполномоченного органа в области внешнеторговой деятельности, а также по запросу органа, проводящего расследования, через уполномоченный орган в области внешнеторговой деятельности сведений в целях проведения расследования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам;

согласование форм, предназначенных для сбора административных данных, а также методики расчета показателей;

обеспечение хранения первичных статистических данных, административных данных на бумажных носителях и в электронном виде в установленные сроки;

обеспечение формирования, сопровождения и актуализации информационно-статистических систем, баз данных и их платформ, регистров статистики, интернет-ресурса уполномоченного органа в области государственной статистики;

обеспечение формирования статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации;

обеспечение формирования статистических публикаций и распространение официальной статистической информации, подлежащей распространению ведомством уполномоченного органа в соответствии с графиком распространения статистической информации;

рассмотрение, согласование и утверждение плана развития подведомственной организации ведомства и отчета по его исполнению в случаях, предусмотренных законодательством;

осуществление иных функций и направлений, возложенных на Бюро национальной статистики законодательством Республики Казахстан.

18. Для реализации поставленных задач и функций Агентству предоставляются права и обязанности:

1) вносить Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам совершенствования государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, проведения институциональных и социально-экономических реформ;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от Правительства, Национального Банка, центральных государственных органов Республики Казахстан, местных исполнительных органов, организаций, а также должностных лиц необходимую информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции;

3) анализировать и обобщать практику применения законодательства в сфере стратегического планирования, разрабатывать предложения по его совершенствованию, участвовать в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, вносить их на рассмотрение Президента Республики Казахстан;

4) заключать международные договоры, проводить переговоры и подписывать в пределах своей компетенции соглашения с соответствующими ведомствами зарубежных стран, международными организациями и иностранными юридическими лицами;

5) привлекать к работе иностранных экспертов и консультантов в установленном законодательством порядке;

6) создавать консультативно-совещательные органы и экспертные комиссии в пределах своей компетенции;

7) получать на безвозмездной основе от респондентов первичные статистические данные;

8) получать доступ к базам данных государственных органов и организаций, включая первичные и персональные данные с учетом требований секретности;

9) разрабатывать, согласовывать, принимать и утверждать правовые акты по вопросам, касающимся деятельности Агентства, его ведомства, территориальных подразделений и подведомственных организаций;

10) создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных задач на Агентство, ведомство и его территориальные подразделения;

11) взаимодействовать с другими государственными органами, организациями по основным направлениям деятельности Агентства;

12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами и актами Президента Республики Казахстан.

Глава 3. Организация деятельности Агентства

19. Руководство Агентством осуществляется Председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих функций.

20. Председатель Агентства назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

21. Председатель Агентства имеет двух заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности по его представлению Президентом Республики Казахстан.

22. Полномочия Председателя Агентства:

1) осуществляет руководство деятельностью Агентства, контроль и координацию деятельности ведомства;

2) определяет полномочия своих заместителей;

3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке назначает на должности и освобождает от должностей руководителя аппарата Агентства и заместителей руководителя ведомства;

4) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на работников (сотрудников) Агентства и его ведомства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

5) вносит Президенту Республики Казахстан представления о награждении работников Агентства, ведомства, территориальных подразделений ведомства, подведомственных организаций и иных лиц государственными наградами и присвоении им почетных званий Республики Казахстан;

6) подписывает правовые акты Агентства, дает указания и поручения находящимся в подчинении работникам, принимает иные

организационно- распорядительные меры по осуществлению государственных функций, отнесенных к компетенции Агентства;

7) утверждает положение о ведомстве;

8) утверждает структуру ведомства и его территориальных подразделений в пределах лимита общей штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан;

9) представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) образовывает консультативно-совещательные органы и экспертные комиссии при Агентстве;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Председатель Агентства обязан принимать меры по противодействию коррупции и несет установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности.

24. Исполнение полномочий первого руководителя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Аппарат Агентства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности, а также осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Руководитель аппарата Агентства:

1) назначает на должности и освобождает от должностей работников Агентства, по согласованию с Председателем Агентства – руководителей структурных подразделений;

2) по согласованию с Председателем Агентства утверждает положения структурных подразделений Агентства;

3) организует информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Агентства, его ведомства и территориальных подразделений ведомства;

4) осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок Агентства, исполняет функции организатора государственных закупок;

5) организует работу по реализации стратегического плана Агентства;

6) утверждает разработанный на основе предложений структурных подразделений операционный план, а также при необходимости перспективные, годовые и квартальные планы работы Агентства, обеспечивает их реализацию;

7) обеспечивает подготовку бюджетной заявки Агентства, представление бюджетной заявки руководителю центрального исполнительного органа, который вносит ее на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии,

а также выполнение иных процедур бюджетного процесса;

8) осуществляет иные полномочия, возложенные законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество Агентства

27. Агентство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного государством, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

28. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

29. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Агентства

30. Реорганизация и упразднение Агентства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций,

находящихся в ведении Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан».

Перечень территориальных подразделений

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

1. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Акмолинской области».

2. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Актюбинской области».

3. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области».

4. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Атырауской области».

5. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области».

6. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Жамбылской области».

7. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области».

8. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Карагандинской области».

9. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Костанайской области».

10. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Кызылординской области».

11. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Мангистауской области».

12. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Павлодарской области».

13. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области».

14. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Туркестанской области».

15. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по городу Нур-Султану».

16. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по городу Алматы».

17. Республиканское государственное учреждение «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по городу Шымкенту».

«Структура Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан: Руководство; Департамент стратегического планирования; Департамент совершенствования экономической политики; Департамент институциональных реформ; Департамент социально-административных реформ; Департамент административно-правового обеспечения, защиты государственных секретов и информационной безопасности; Служба управления персоналом; Служба внутреннего аудита», — сказано в указе.