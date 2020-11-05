У Казахстана съезжает американская крыша 05.11.2020 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 182 0 Или что будет, когда Алибаев станет премьером, Кожалиева возглавит Мажилис, Агилеуов – МВД, а Торегожина – министерство информации Похожие материалы: МИД Казахстана распространил официальный комментарий Тлеуберди по ситуации в Кыргызстане Выборы в мажилис VII созыва объявил Токаев Выборы без выбора – политическая классика Казахстана «Выборы в Казахстане и сценарии Беларуси и Кыргызстана: что общего?». «Экспаты, убытки и удаленка: что ждет нефтесервисный рынок Казахстана». «Петицию казахстанцев против «Бората-2» прокомментировали в Генконсульстве США» «Популизм в казахстанской политике оправдан и даже необходим?». «О чем тревоги и мечты: чем живет молодежь Казахстана?». «Такой Туркестан нам не нужен». «Агашки бы сидели по тюрьмам, если бы не отменили закон 1997 года». «Полезен после смерти»