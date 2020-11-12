2020-ый – Год Тыловой Крысы

Чем дальше от фронта – тем выше готовность сражаться до конца

Подписанное Николом Пашиняном соглашение о прекращении огня фактически стало актом капитуляции Армении. В Ереване немедленно начались беспорядки, возмущенная толпа захватила здание парламента и устроила в нем погром. Все военные корреспонденты и аналитики, следящие за войной в Нагорном Карабахе, указывают на недостаток личного состава в боевых порядках армянской армии. А вот парламент громили и требовали продолжения войны здоровые и энергичные мужчины явно призывного возраста.

После начала боевых действий в конце сентября Азербайджан объявил в стране частичную мобилизацию, тогда как Армения – полную. И все равно в Ереване толпы мужчин призывного возраста ходили по кафе и «воевали» в Интернете. Солдат информационной войны получилось много, даже слишком, тогда как на передовой их катастрофически не хватало.

События в Ереване переворачивают представление о «диванных войсках». По поведению молодчиков в парламенте можно понять, что им ничуть не стыдно от «качания прав» в глубоком тылу. Молодые мужики не стесняются того, что они не на фронте и требуют от государственного руководства сражаться до конца. Разумеется, далеко не все мужское население Армении ошивалось в тылу, однако контраст между возрастными ополченцами в горах Карабаха и активным молодняком в тылу просто разительный.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Как-то довелось общаться с человеком, который после начала Великой Отечественной войны находясь в Кабардино-Балкарии получил бронь, поскольку занимался заготовкой продовольствия и других необходимых для армии продуктов. Так ему потом пришлось «разбронироваться» и добровольцем пойти на фронт. Потому что женщины, например, «не давали» и вообще приходилось постоянно испытывать моральное и психологическое давление из-за того, что будучи физически здоровым мужчиной он находился в тылу. Ереванские события показывают, что ничего подобного в Армении не наблюдается. Тыловые крысы не только не комплексуют по месту своего нахождения, но и требуют, чтобы терпящая поражение армия продолжала вести войну.

СМИ сообщают, что переговоры о перемирии между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы начались еще 10 октября, то есть после первых серьезных поражений армянских войск. Однако премьер Пашинян отказывался подписывать документ, поскольку хорошо себе представлял последствия капитуляции в плане общественного резонанса. В итоге и войну проиграл по полной программе, и бурное общественное недовольство все равно получил.

В данной связи хочется привести в пример президента Александра Лукашенко. Он в мирной стране участвующих в акциях недовольства студентов после отчисления из вузов забирает в армию, где сержанты и офицеры выбивают из них майданные настроения. А тут война, режим всеобщей мобилизации и толпа мужчин призывного возраста громит здание парламента. Если у Никола Пашиняна не хватило политической воли и организационного ресурса, чтобы отправить всех их на фронт, то кто виноват? Так они либо обеспечили бы стране победу в бою (переход количественных изменений в качественные), либо погибли, либо оставили на полях сражений всю свою дурь. Ведь реальные боевые действия от «схваток» в интернете отличаются крайне сильно.

Специалисты указывают на достаточно длинный список причин, по которым Армения проиграла войну Азербайджану. Однако никто прямо не указал на переизбыток «диванных войск» в маленьком по населению государстве. В то время, когда азербайджанские диверсионно-разведывательные группы нащупывали и находили разрывы в армянских оборонительных порядках, потому что бойцов на протяженную линию фронта не хватало, в кафе Еревана пили за победу над врагами и строчили посты в интернете. Такое впечатление, будто люди такой свой «вклад» реально считали не менее важным, чем участие в сражениях на высотах Карабаха.

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