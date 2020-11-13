Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Представлен порядок обучения школьников Алматы в дежурных классах во II четверти, сообщает пресс-служба акима города.

«К обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Право выбора обучения детей в дежурных классах принадлежит родителям или законным представителям детей. В первой четверти количество заболевших детей КВИ (коронавирусной инфекцией – КазТАГ) составило 26 человек, из них двое обучались в штатном режиме. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе, родители или законные представители детей, отправляя детей обучаться в дежурные классы, должны понимать, что дети будут находиться в общественной среде, и с их стороны необходимо принятие всех необходимых мер по недопущению риска заражения КВИ», — сказал в пятницу заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов.

По словам чиновников, родители должны осуществлять сопровождение детей до входных наружных дверей школы перед началом учебного дня и сопровождение детей после завершения учебного дня с входных наружных дверей школы до дома.

«В школах имеется достаточный запас дезинфицирующих средств (дезинфицирующий коврик у входа, тепловизоры, санитайзеры, средства для обеспечения влажной, дезинфицирующей уборки)», — добавили в горакимате.

По информации городских властей, в школе обеспечивается:

— сокращение физических контактов, обучающихся и педагогов, других работников;

— максимальное использование площадей школы для обеспечения социальной дистанции;

— отмена кабинетной системы;

— организация перемен между уроками в разное время для разных классов;

— ежедневный замер температуры учащихся при входе;

— влажная уборка после каждой перемены, между сменами, подсменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях, дезинфекция выключателей, дверных ручек, поручней, перил, лестничных маршей, подоконников;

— функционирование медицинских кабинетов и изоляторов;

— разметки в коридорах на полу для движения обучающихся в одном направлении, один вход для приема детей, другой — для ухода детей после занятий.

Требования к функционированию дежурных классов:

1) наполняемость класса – не более 15 детей;

2) продолжительность уроков – 40 мин.; в 1 классе – ступенчатый режим;

3) перемены в разное время для разных классов;

4) обеспечение режима ношения масок;

5) расстановка учебных столов на расстоянии 1 м;

6) за обучающимся закреплена индивидуальная парта и стул;

7) обучающиеся пользуются индивидуальными учебными материалами (учебники, тетради, канцелярские принадлежности и так далее);

8) проветривание, кварцевание кабинетов после каждого урока;

9) мытье рук и использование специальных средств после каждого урока.

«Согласно постановлениям департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы в I четверти были открыты дежурные группы в 1-4-х классах. Деятельность дежурных классов осуществляется при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований», — сказано в сообщении акимата Алматы.

По информации управления образования, на конец I четверти: в 140 государственных школах города открыты 985 дежурных классов с контингентом 12 928 детей; в 56 частных школах города открыты 582 дежурных класса с контингентом 7056 детей.

«9 ноября 2020 года постановлением №65 главного государственного санитарного врача города разрешено открытие дежурных классов в 5 классах, в международных школах – до 7 класса по заявлению родителей с наполняемостью не более 15 детей. Разрешено работать в штатном режиме школам с численностью не более 300 человек, до 15 человек в классах. На сегодня от родителей пятиклассников 24 школ поступило 578 заявлений на обучение в дежурных классах во второй четверти», — уточнили городские власти.