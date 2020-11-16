«Куда возвращается Имангали Тасмагамбетов?». «Выборы в режиме карантина. Кто выиграет, а кто проиграет?». «Хочешь «майдана» – готовься к нищете». «Почему ликвидация банков в Казахстане заканчивается уголовщиной?». «Второго локдауна МСБ не выдержит»

Сетевой Казахстан 16 ноября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Куда возвращается Имангали Тасмагамбетов?» — Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей ГРОЗИН в своем комментарии полагает, что Имангали Нургалиевич возвращается в публичную политику — Нынешняя генерация региональных акимов и прежних политиков – это небо и земля. Поэтому такая глыба, как Имангали Нургалиевич, конечно, вызывает серьезный интерес и, я так понимаю, что он будет каким-то образом возвращаться в большую политику. Другой вопрос – кто его поддержит при этом, а кто будет противодействовать. Вот здесь возможны самые разнообразные варианты.

QMONITOR . KZ . «Выборы в режиме карантина. Кто выиграет, а кто проиграет?» — Не исключено, что решающий этап нынешней избирательной кампании в Казахстане придется на пик второй волны пандемии коронавируса – специалисты ожидают его в первой половине зимы, в период с начала декабря до середины января. Конечно, вряд ли это грозит серьезными изменениями в политической жизни страны, но повлиять на результаты выборов может. Поэтому мы предложили нашим экспертам высказать свои мнения по поводу того, как подобный сценарий способен повлиять на проведение партиями своей агитационной работы, на степень активности наблюдателей, на явку граждан в день голосования и т.д. И кто в итоге выиграет от карантина, а кто проиграет?

«Казахский язык и латиница: главное – без спешки и горлопанства» — На днях президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел большое совещание по вопросам перевода казахского языка на латинскую графику. Мнения, прозвучавшие в ходе обсуждения, вызвали в нашем обществе новую волну дискуссий. Следовательно, к такому непростому делу категорически нельзя подпускать горлопанов, привыкших подменять реальную работу откровенной политической спекуляцией. Прежде всего, должны быть задействованы каленые профессионалы, глубоко понимающие предмет, владеющие методологией и научным инструментарием, умеющие отсекать второстепенное и концентрироваться на самом важном.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Выборы в Казахстане могут пойти не по сценарию власти» — В республике опасаются массовых протестов после голосования. В Казахстане 10 января 2021 года пройдут выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) и региональные маслихаты (местные представительные органы). В них примут участие шесть политических партий. Избирательная кампания продлится до 30 ноября. За это время партии должны провести съезды и представить списки кандидатов в депутаты. Примечательно, что новые партии в стране так и не появились, несмотря на проведенную именно с такой целью политическую реформу.

VLAST . KZ . «Активисты Демпартии призвали к бойкоту парламентских выборов» — На согласованном митинге, организованном незарегистрированной Демократической партией и Youtube-каналом «Бәсе», собралось около 70 человек. Участники заявляли требования о кредитной амнистии, запрете на продажу и аренду земель иностранцам, освобождении политических заключенных, о политических реформах и об отмене парламентских выборов без политических реформ и допуска оппозиции.

EHONEWS . KZ . Жанболат ШОЛПАНОВ — «Запад постарается расшатать обстановку в Казахстане в преддверии выборов» — Полагаю, что как и в Кыргызстане Запад постарается расшатать политическую стабильность в республике в преддверие выборов, используя межнациональные конфликты и высокий уровень социальных протестных настроений. Все это еще раз говорит об опасности заигрывания с США и Великобританией по вопросам внешней и внутренней политики, так как их стратегическая цель заключается в создании пояса нестабильности в Центральной Азии в «мягком подбрюшье» России и по периметру границ с Китаем. Идя на уступки Вашингтону и Лондону, Акорда может сильно просчитаться и оказаться в весьма неудобной ситуации в случае внутреннего взрыва и активизации деструктивных националистических сил.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Хочешь «майдана» – готовься к нищете» — Казахстанский олигарх с сомнительной репутацией призывает черпать вдохновение в стране, совершившей обратный скачок из индустриального мира в аграрный, где закрываются флагманы промышленности, а уровень общей бедности и зарплат такой, что ее граждане становятся гастарбайтерами в самом Казахстане. 2020 год стал крайне бурным для постсоветского пространства. Целый ряд государств охватили протесты и «революции», где граждане, недовольные результатами выборов, пытаются решить свои проблемы на улицах. Это позволило заговорить о новой «эпидемии майданов», что уже само по себе вызывает опасения по поводу любых грядущих выборов. В январе 2021 года парламентские выборы предстоят и Казахстану. Хватит ли у граждан благоразумия поучиться на чужих ошибках, а не совершать собственные?

PLATON . ASIA . «Язык мой – враг чей?» — В последнее время вновь заговорили о языковой «проблеме». В разных вариациях, с разным подходом, но чаще всегда одинаково категорично. Это касается и защитников, и противников данного направления. Но почему этот вопрос стал подниматься именно сейчас и именно в таких красках? Кому это выгодно и что из этого может выйти? А самое главное – как правильно ответить на него, чтобы «и волки целы, и овцы сыты» (это не опечатка)? Напомним еще раз, эту тему легко раздуть именно во время социально-экономического или политического кризисов. Первый может возникнуть в ходе второй волны жестких карантинных санкций, а второй – во время и сразу после выборов. Особо опасно будет, если эти два фактора совместятся.

KURSIV . KZ . «Кто управлял финансовой системой независимого Казахстана» — 15 ноября в Казахстане отмечают День финансиста. Он совпадает с датой введения в оборот национальной валюты страны – тенге. «Курсив» вспоминает, как менялась финансовая система республики и кто стоял у руля этих изменений, возглавляя Национальный банк Казахстана. За 29 лет республика пережила пенсионную реформу, «взлеты и падения» в банковском секторе, а также несколько девальваций тенге.

EXCLUSIVE . KZ . «Тенге – лучший английский продукт» — 15 ноября тенге отмечает сегодня 27-летнюю годовщину введения в оборот. Официально казахская национальная валюта считается лучшим английским продуктом, произведенным этой страной на экспорт. И только в узких кругах знают, что настоящим автором-дизайнером проекта является казахстанский архитектор и художник Тимур СУЛЕЙМЕНОВ (1943-2018) – Среди множества других в Казахстан приехала и английская компания «Харрисон и сыновья». Ее представители дали исчерпывающую информацию о том, что такое вообще производство денежных знаков, и какие основные требования и стандарты к ним предъявляются. Самое главное, сказали англичане, валюта должна быть защищена от всевозможных подделок. То есть на них должны быть открытые и скрытые элементы защиты.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Банки Казахстана: собака на сене или голод во время изобилия» — АРРФР презентовало новую редакцию «Концепции развития финансового сектора до 2030 года». Первый этап старой концепции закончился, однако в новом документе нет анализа результатов сделанной работы, хотя ситуация в этой отрасли стала намного хуже. Поскольку в документе нет оценки ключевых проблем, то и нет новых предложений по реальным реформам в финансовом секторе.

365 INFO . KZ . «Почему ликвидация банков в Казахстане заканчивается уголовщиной?» — Почти все закрытые банки раздавали «своим людям» заведомо невозвратные кредиты. Однако на бумаге все было идеально. Вопрос: куда смотрели контролирующие органы? Аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей ЧЕБОТАРЕВ считает, что сомнительные банковские сделки невозможно пресечь во время их совершения — у финрегулятора нет столько ресурсов.

«Поборы на «Хоргосе» не прекращаются» — Огромные очереди и многотысячные поборы с «Хоргоса» — таможенного пункта на границе с Китаем, никуда не исчезли, утверждает группа мажилисменов в запросе на имя премьер-министра Аскара МАМИНА. Пока грузовики «маринуют», истекают сроки поставок, и адресаты отказываются от контрактов. Многие предприниматели и водители фур оказались на грани разорения.

INFORMBURO . KZ . «Сапархан Омаров о фильме «Архитекторы будущего»: Жаль, что авторы не брезгуют ложью» — С министром сельского хозяйства поговорили о нашумевшем фильме «Архитекторы будущего», в котором авторы рассказывают, как канадские семена спасут нас от кризиса.

TENGRINEWS . KZ . «2 000 000 ковидных тенге. Переболевшие медики завалили письмами главу Минздрава» — Блог главы Минздрава буквально завален письмами от медиков, переболевших коронавирусом. Они чувствуют, что с ними поступили несправедливо. Некоторые их коллеги, уверяют авторы обращений, получили обещанные два миллиона тенге, а они — нет. Не обязательно быть медиком, чтобы хорошо понимать то чувство, которое испытывают врачи, медсестры и другие работники системы здравоохранения, лишенные денежной компенсации.

CARAVAN . KZ . «Раимбек Баталов: Второго локдауна МСБ не выдержит» — Во многие страны мира приходит вторая волна пандемии коронавируса. В целом Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю. В Алматы на неделе начала распространяться информация, что город снова уходит на карантин со всеми его “прелестями”. Но это оказалось лишь слухами. Тем не менее бизнес города готовится к худшему. Председатель Форума предпринимателей Казахстана Раимбек БАТАЛОВ рассказал о том, как происходит эта подготовка — Все морально к этому готовы. Но готовы ли выдержать, разорятся или не разорятся – это большой вопрос.

«#Бозжырапрощай: какие страсти кипят вокруг плана строительства отеля на территории уникального урочища» — В Мангистауской области не утихают страсти по планируемому строительству отеля на территории урочища Бозжыра, которое входит в территорию заказника, является особо охраняемой зоной, считается памятником и зарегистрировано в списке сакральных мест Казахстана.

TIME . KZ . «Золотой миллиард» — Эксперты подсчитали, что на пациентов с сахарным диабетом в год тратится около миллиарда долларов. И это отнюдь не говорит о том, что в Казахстане решены все проблемы в этой отрасли. Скорее наоборот.

«Отсрочка на старость» — В случае непрофильного использования пенсионных накоплений в ЕНПФ казахстанцам не придется сразу и в полном объеме платить индивидуальный подоходный налог (ИПН). Сенаторы внесли поправки в налоговое законодательство, согласно которым уплатить этот налог можно будет после выхода на пенсию, причем постепенно, в течение 16 лет.

«Мороз по коже» — Экибастузским потребителям тепла надоела игра в футбол, когда тепловики кивают на КСК и наоборот. А тем временем в квартирах горожан зуб на зуб не попадает.

EXPRESS — K . KZ . «Как правильно говорить с детьми о сексе?» — Родители совершают серьезную ошибку. Они непозволительно долго продолжают считать своих детей слишком маленькими для разговоров о половых ролях, любви и сексе, – говорит сексолог Анна АЮПОВА. – Но дети все равно найдут ответы на интересующие их вопросы. Вот только где и в какой форме им их преподнесут?

SPUTNIKNEWS . KZ . «Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении» — Похожее заявление сделал и руководитель компании по торговле оружием Moston Engineering Давид ГАЛСТЯН — «Компания действительно закупила в Казахстане 200 миллионов разнокалиберных патронов в апреле 2014 года. Закупка проводилась в соответствии с законодательством Казахстана и международным правом«, — сказал Галстян корреспонденту Sputnik. На основании подлинного документа о покупке этих боеприпасов было сделано произвольное предположение о том, что они направлялись в Турцию. «Патроны были несколькими партиями перепроданы ряду государств, но сведения о продаже в Турцию – это полная ложь и манипуляция«, — подчеркнул Галстян.

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