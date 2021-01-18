Что волнует душу казаха (в начале января)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Досымжан НАУХАНОВ – «Молодежь уезжает, потому что устала от пустых обещаний» — Писатель и общественный активист Марат ТОКАШБАЕВ говорит, что давно пора бить тревогу — страна теряет потенциал, пишет Skifnews.kz.

«Народ устал от пустых обещаний. Поэтому люди, ищущие лучшей жизни, вынужденно уезжают за границу. Они говорят, что «без «крыши» в Казахстане нет возможности для служебного роста, зарплата специалистов значительно ниже уровня образования, полученного за рубежом. Кроме того, они устали от тотальной коррупции», — написал Марат Токашбаев в ФБ.

По его словам, прошедшие выборы ярко показывают уровень недоверия к власти.

«Оду криминальному авторитету сочинил поэт Имашев» — Поэт-айтыскер Балгынбек ИМАШЕВ посвятил стихотворение Нуржану ИМАНАЛИЕВУ — супругу Айнур Турсынбаевой. В этом произведении поэт упомянул и Армана ДЖУМАГЕЛЬДИЕВА, более известного как Дикий Арман, пишет Stan.kz. В своем творении Балгынбек Имашев выразил признательность Нуржану Иманалиеву, «который накрыл дастархан в Дубае братьям-казахам».

«Как 15-летний пастух из Жамбылской области ломает стереотипы села» — Абдикадир НАУРЫЗБЕК набрал уже два миллиона подписчиков, рассказывая в соцсети TikTok о жизни подростка из сельской глубинки Казахстана. Юноша подчеркивает, что ведет аккаунт, чтобы показать миру маленький аул и ответить на устоявшееся у большинства предубеждение, что в селе живется плохо. Ролики он специально снимает на русском языке, чтобы о Казахстане больше узнали и жители других стран.

«Родная мать против приемной: кому отдать ребенка?» — Возвращать ли удочеренную девочку биологическим родителям — или оставить приемным? Этот случай вызвал бурные дебаты в казахскоязычном сегменте соцсетей, пишет Адырна. Бурную дискуссию спровоцировал пост в ФБ общественницы Кенжегуль ТЕРГЕМБАЕВОЙ. Она рассказал историю 19-летней девушки из Талдыкоргана. Родив, незамужняя молодая мама оставила малыша в роддоме, потому что отец отказался признать отцовство. Через два месяца ситуация поменялась.

«Тратить время на соцсети — это харам» — В духовном управлении мусульман Казахстана осудили увлечение молодежи приложением Тик-Ток, пишет Stan.kz. В стране набирает популярность Тик-ток — приложение, в котором пользователи размещают короткие видео. Однако его контент может плохо сказаться на воспитании молодого поколения, считают в ДУМК. Например, кто-то разместил ролик, в котором насмехаются над Кораном, и молодежь подхватила эту тему.

По мнению духовенства, ислам разрешает использовать современные технологии, в том числе интернет. Но в рамках шариата. Поэтому, общаясь с другими через соцсеть, мусульманин должен избегать действий, запрещенных священным законом.

«Зачем вокруг отечественной вакцины создан ореол секретности?» — Об антиковидных разработках казахстанских специалистов нет практически никакой информации, утверждает редакция портала Nege.kz. «Мы знаем больше о вакцинах, разрабатываемых компаниями в Китае, Великобритании, США и Германии. Мы знаем об их успехах и недостатках на каждом этапе испытаний. А почему у нас нет никаких подробностей о вакцинах? Какие плюсы и минусы у наших вакцин? Как вакцина может повлиять на организм? Кто ответит на такие вопросы и развеет подозрения и сомнения, когда завтра начнут ставить местную вакцину?» — спрашивает Nege.kz.

«Кто довел казахский язык до абсурда?» — Актер и писатель-драматург Нартай САУДАНБЕКУЛЫ винит во всем переводчиков, пишет Abai.kz . По мнению актера, особенно остро проблема переводов проявляется в индустрии кино. Дублированные на казахский язык фильмы непопулярны у публики, потому что дословный перевод не понимают ни дети, ни взрослые.

«Например, «Плохие парни навсегда» перевели как «әрқашан жаман жігіттер». А «Щелкунчик» — «Гремучая змея». Почему бы не найти альтернативу? Русские выпустили фильм «Граф Монте-Кристо» под названием «Узник замка Иф». А фильм «Касым» они назвали «Без права на выбор» — и это больше привлекает внимание зрителей. «Коксерек» понятен каждому казаху, но не русским, поэтому на русском он называется «Серый Лютый». Это свобода при переводе должна быть и у нас», — пишет актер.

Кроме того, писатель-драматург обратил внимание на абсурд с аббревиатурами. По его мнению, любому казаху удобно сказать ЦОН, ОБСЕ, КНБ, МВД и т. д. Но устоявшиеся названия перевели так, что иногда выговорить их практически невозможно, поэтому новое звучание и не приживается. Например, ЦОН — ХҚКО, ОБСЕ — ЕЫҚҰ, КНБ — ҰҚК, МВД — ІІМ, МАГАТЭ — АҚХА, ООН — БҰҰ, КПП — БӨП, АП — ПӘ.

«Очередной скандал в МОН: ведомство отказалось оплатить госпрограмму» — Основатель и руководитель «Национального бюро переводов» Рауан КЕНЖЕХАНУЛЫ подал в суд на министерство образования, пишет Рaryz.kz.

По словам Рауана Кенжеханулы, компания завершила проект «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке». Но оплачивать труд переводчиков заказчик не собирается.

«Историческое кино делают те, кто не знает истории казахов» — Историческое кино без ученых-историков в роли консультантов — это обыкновенная «клюква». Руководитель экоальянса «Байтак болашак» Азаматхан АМИРТАЙ считает, что для создания подобных фильмов надо привлекать специалистов-историков, пишет портал Abai.

Азаматхан Амиртай сообщил о возобновлении съемок художественной ленты о Касымхане — великом хане Алашского народа. И он убежден, что фильмом занимаются люди, которые глубоко не изучали и не знают историю казахского народа.

«Сейчас авторами сценария выступают сам Акан Сатаев и два человека, которые толком не знают истории казахов. Жаль. Возможно, здесь Сатаев решил оставить себе немалые средства, выделяемые на историческое кино…» — сказал Азаматхан Амиртай.

««Мы делились хлебом» — как казахи спасли репрессированных поляков» — 17 декабря 2020 ушел из жизни Тасыбай АБДЫКАРИМОВ. Он стал первым казахстанцем, получившим награду из рук президента Польши за помощь полякам в послевоенные годы, сообщает Stan.kz.

В Польше почтили память жителя Туркестанской области, выпустив ролик с интервью, в котором Тасыбай Абдыкаримов вспоминал трагические вехи в судьбе репрессированных народов.

«После начала войны в Казахстан начали депортировать башкир, чеченцев, грузин, татар. Позже в 1952 году прислали поляков — всех привезли на одном поезде: здоровые, больные, пожилые, все голодные… Умерших забрали и закопали… Остальных руководители колхоза распределили на работы, в основном на уборку хлопка. Работали в сильную жару, это было им непривычно, а потому очень тяжело», — говорил Абдыкаримов.

По его словам, именно тогда проявилась доброжелательность казахов. Аксакалы села ходили по домам и просили помочь полякам.

«Они говорили: «Помогайте им по возможности. Если есть хлеб — дайте хлеб, если есть чай — дайте чай, если есть молоко — дайте молоко. Власти пообещали привезти для них еду, но пока поезда нет, кормите их», — вспоминал Тасыбай Абдыкаримов.

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