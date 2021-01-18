Вчерашний борщ Токаева

В стране завершается транзит власти от персонального Назарбаева коллективному

В четверг, 14 января Елбасы продемонстрировал почтеннейшей публике модель «парламентско-первопрезидентской» республики в действии. Нурсултан Назарбаев просто пришел на заседание фракции своей именной партии и сделал ей (а если учесть подавляющее доминирование «Нур Отана» в нижней палате, то де-факто всему мажилису) предложение, от которого днем позже депутатский корпус не смог отказаться: «Мое мнение — следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности, правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру«.

Дальнейшее – в лучших традициях нашей «предсказуемой демократии»: президент действительно предложил – парламент предсказуемо проголосовал. И все чинно-благородно – без всяких там правительственных кризисов, уличных митингов, не говоря уже о драках в парламенте, блокировках трибуны и прочих безобразиях. Хотя накануне Ирина Смирнова из фракции НПК буквально камня на камне не оставила от правительства Мамина. Тем не менее, народники с акжоловцами предпочли воздержаться, но не голосовать против…

А зачем, в самом деле? Главное – стабильность! Раз лидер правящей партии говорит, что «правительство справилось», значит, так оно и есть. И пусть теперь член политбюро этой партии, а по совместительству президент Токаев с чистого листа ставит перед «Папиным Маминым» новые задачи, не спрашивая за провал старых. Главное, чтобы новички правящей фракции были в курсе правил игры и случайно не сломали кайф серьезным людям.

Вообще говоря, это старое «ноу-хау» наших рулевых – строить планы на будущее, не воздав за прошлые грехи. Пусть об этом (в смысле, о грехах) сколько угодно бубнят с парламентской трибуны те же б\у коммунисты, ставшие народниками: они ж теперь «парламентская оппозиция» и могут на законных основаниях подвергать острой критике кого угодно. И ничего за это не будет – ни им самим, ни… кому угодно. До тех пор, пока правящая фракция не получит от своего вождя «иных указаний».

Между прочим, очень даже удобная схема. Сильный первый президент и его карманный «нур-парламент» — подотчетное (тому и другому), но при этом, безответственное правительство и исполнительный президент, от лица которого ставятся задачи, раздаются награды, объявляются наказания и намечаются планы.

В этом смысле совсем не удивительно, что выступление Касым-Жомарта Токаева в парламенте в минувшую пятницу, заранее разрекламированное им самим как оглашение «нового пакета реформ», ожидаемо не подарило никаких сенсаций. Хотя и содержало несколько политических «заманух» вроде отдельного закона об омбудсмене по правам человека, возвращения графы «против всех» в бюллетени для голосования и снижение порога прохождения партий в парламент с 7 до 5 процентов голосов избирателей. Что, заметим в скобках, по горячим следам парламентской кампании выглядело, как в бородатом анекдоте: «Вчерашнего борща хочешь? – Давай! – Вот завтра и приходи!». Обо всем остальном – от развития массового спорта и поддержки бизнеса до адресной социальной помощи, и закона о промышленной политике – Касым-Жомарт Кемелевич уже говорил, причем, не однажды.

Вторичность и предсказуемость – вот, пожалуй, два ключевых слова, определяющих суть как самих выборов, так и поствыборной повестки дня. Главное – дуумвират Акорды и Библиотеки, воцарившийся в стране с 19 марта позапрошлого года, не только не исчез, но, напротив, укрепился. Ведь помимо фигуры Нурсултана Назарбаева, который был и остается ведущим актором казахстанской политики, появился и «коллективный Назарбаев» — не только новый мажилис, но и маслихаты, где, по словам первого зампреда партии власти Бауыржана Байбека, 82 процента новоизбранных депутатов – нуротановцы. Теперь можно смело снимать с областных акимов партийную «нагрузку», ведь маслихаты, по сути, становятся местными филиалами правящей партии и будут контролировать реализацию ее курса на местах.

По большому счету, именно в этом заключалась сверхидея всей мажилисо-маслихатовской кампании — от пресловутых праймериз «Нур Отана» до собственно голосования 10 января. Во второе воскресенье первого месяца года завершился процесс «нуротанизации» всей страны – от центра до богом забытого медвежьего угла.

А вместе с этим можно считать почти решенной другую важнейшую для государства и окологосударственных элит задачу – транзит власти от «персонального» Назарбаева к «коллективному». И в этом контексте важнейшей миссией мажилиса 7-го созыва станут вовсе не «пакеты» социально- экономических реформ, а конституционная «перезагрузка» (которая может начаться с ликвидации верхней палаты парламента – сената). Она формально закрепит превращение Казахстана из «суперпрезидентской» республики в парламентско-президентскую. Новая триединая формула власти в этом раскладе будет звучать так: всесильный парламент — ответственный за все президент – попавшее между двух огней правительство.

Разумеется, если это случится, то случится не завтра. В конце концов, до 2024 года – окончания токаевской президентской каденции – еще может произойти все, что угодно. И главный вопрос в том, кем придет к завершению своего первого срока нынешний «исполнительный» президент – правящим главой государства или членом политбюро правящей им партии.

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