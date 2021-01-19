Некомфортная среда

Какое наказание ждет акимов, «проваливших» парламентские выборы?

Парламент избран, правительство сформировано – что еще мы можем сделать для вас? Вопрос, конечно, интересный… Ну, например, устроить показательную «ответку» акимам, допустившим «провал» голосования за «Нур Отан» во вверенных им регионах.

А почему бы нет? Ведь областные «губернаторы» и мэры трех супергородов – Нур-Султана, Алматы и Шымкента – это, по идее, не просто крепкие хозяйственники, а лучшие люди партии, ее, так сказать, золотой фонд. И — на тебе: все три мегаполиса продемонстрировали самую низкую явку на избирательные участки и наименьший процент голосов за партию власти. Есть, правда, еще один отстающий – Мангистау. Но там всегда было то, что вожатые в советских пионерских лагерях именовали «непростым контингентом» — на западе страны живет народ своевольный, не привыкший ломать шапку перед столичным начальством. В общем, запад Казахстана – что-то вроде советской Прибалтики: вроде наши, а приглядишься…

Но, так или иначе, многие знатоки казахской политической кухни сегодня задаются вопросом: как второй президент – который, между прочим, не только глава исполнительной власти, но и младший товарищ первого президента по партии – накажет акимов, не обеспечивших политическому авангарду этой самой власти убедительную победу? И накажет ли вообще?

Вопросы эти только на первый взгляд кажутся надуманными. Новейшая история страны знает примеры «электоральной горячки» некоторых глав регионов, в результате которой количество проголосовавших «правильно» превышало даже списочную численность избирателей. И хотя особое рвение рулевые областей и районов проявляли во время президентских кампаний, нынче у них тоже был повод постараться: важно было показать всем в центре и на местах, что смена квартиранта в Акорде не ослабила политическую хватку обитателя Библиотеки.

Впрочем, есть у этой ситуации и другая сторона: все акимы «отстающих» регионов – креатура Касым-Жомарта Токаева, и тот факт, что именно они показали «худшие» результаты, косвенно свидетельствует о некой скрытой фронде по отношению к первому президенту. Тем более, что ни сам президент, ни те, кого можно назвать его протеже, решиться на открытый вызов пока не могут.

Весь ход предвыборной кампании давал основания предполагать, что победа «Нур Отана» будет хоть и неизбежной, но далеко не такой тотальной, как во времена президентства ее вождя. Но и «потерпеть победу» с какими-то жалкими 55-60 процентами было никак нельзя – все же на дворе год тридцатилетия государства, которое родитель и лидер этой партии «создал с нуля». А у нас, как известно, обожают «привязывать» политические победы к сакральным датам. А тут – такой облом: любимый город лидера «Партии партий» и еще три важнейших региона (два из них – доноры бюджета) не смогли с должной убедительностью продемонстрировать поддержку курсу партии елбасы…

Оставить подобное безнаказанным никак нельзя, хотя и на повод для кадровых решений это никак не тянет. Что делать?

Выход, похоже, подсказывает сама жизнь, а точнее – ближайшая наперсница и неотступная спутница нашей власти – коррупция. Инсайдерские источники в мэрии Алматы не исключают политическую подоплеку интереса антикоровцев к руководителю управления комфортной городской среды Сапару Нурашеву, которому они вроде как инкриминируют участие в хищении почти 4 млрд. тенге из 5,5 млрд., выделенных на строительство компанией BI group модульного инфекционного госпиталя на 280 мест – того самого, который алматинский градоначальник Бахытжан Сагинтаев с гордостью демонстрировал президенту, когда тот приезжал в южную столицу прошлым летом. Тогда было сказано немало высоких слов о готовности государства подставить плечо медикам. Героически сражающимся с пандемией. И вот теперь у борцов с коррупцией возникли сомнения в бескорыстнолсти этого порыва.

Правда, г-н Нурашев пока ни в чем не обвинен, не отстранен от должности и не задержан (хотя первоначально речь шла именно о задержании). В отношении него лишь «зарегистрировано досудебное расследование». Однако, серьезность обвинений (пусть даже предварительных) и внушительность цифр дают основание предполагать, что дело возникло не на ровном месте. И при успешном (для борцов с коррупцией, разумеется) дальнейшем ходе следствия это дело удастся довести до суда. А дальше – в случае, если суд вынесет приговор начальнику «комфортного» управления по коррупционной статье, его непосредственному руководителю – градоначальнику Алматы придется подавать президенту прошение об отставке. Которое – на фоне нескрываемого недовольства алмаатинцев нынешним акимом – вполне может быть удовлетворено.

По аналогичной схеме карающая десница антикора может настигнуть и остальных «неудачников» избирательной гонки: в Агентстве по противодействию коррупции, получив команду, без труда что-нибудь накопают, если не накопали до сих пор… Благо, минувшие чрезвычайно-карантинные весна и лето, когда на борьбу с заразой регионам выделялись астрономические суммы, вполне могли сыграть злую шутку не только с «антигероями» январских выборов…

К слову, еще прошлой осенью, по горячим следам героической антиковидной обороны, раздавались призывы провести независимый аудит расходования в регионах «вирусных» денег. И вот теперь у власти есть повод вернуться к этой теме. Если, конечно, и Библиотека захочет, и Акорда вскочит…

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